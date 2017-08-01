.
,

Что в пакете?


0

Вчера, 17:37
 Количество просмотров: 124
    

Что в пакете?

3 августа наша газета рассказала о подпольной продаже спиртосодержащей жидкости в одной из торговых точек Ангарска. Речь шла о киоске на улице Чайковского. Читатели спрашивают: закрыта ли эта торговая точка? Наказан ли предприниматель, который занимался этой торговлей?

Нам нечем порадовать читателей, которые полагали, что, узнав из газетного материала о продаже суррогата, полиция поймает и обезвредит, а администрация АГО торговую точку закроет. Это стало бы хорошим уроком для тех, кто спаивает людей дешевым алкоголем.

Мечтать не вредно. Как было на самом деле? В пресс-службе ангарской полиции нам сообщили, что стражи порядка не дремлют: в марте и июле 2017 года сделали контрольный закуп в указанном киоске. Факт незаконной продажи спиртосодержащей жидкости подтвердился. Когда мы запросили протоколы контрольных закупок, их… не нашли. Стали искать крайнего. Нашли. Ею оказалась Анна Николаевна - жительница, которая обращалась в полицию с требованием киоск закрыть, но от участия в контрольной закупке отказалась. Женщина очень удивилась, узнав от нас об этом. Сказала, что с удовольствием приняла бы участие в закупке, но к ней никто с таким предложением не обращался!

Алексей ДИСС, и.о. начальника ОП-1, общаться с прессой отказался. Подполковника полиции можно понять: тетки суют свой нос куда не надо, покупают суррогат, рассказывают об этом в газете, дискредитируют работу полицейских! А тут нашлись протоколы о нарушении алкогольного законодательства: на ИП ЩЕРБАКОВУ (хозяйку киоска) наложен штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщение о факте нарушения закона отправлено в администрацию АГО для принятия действенных мер реагирования - прекращения договора аренды и закрытия киоска. Об этом и.о. начальника общественной безопасности И.Г. ЖМУРОВ сообщил администрации АГО.

Однако о каком киоске идет речь? Название его не указано, есть только местоположение - справа от магазина «Универмаг». Но справа от «Универмага» находится 8 киосков! Как нашей редакции рассказала Людмила СОБИТОВА, генеральный директор ЗАО «Магазин «Универмаг», у предпринимателя Щербаковой киоск называется «Продукты», а нас интересовал киоск товаров бытовой химии.

Дальше больше. 16 августа управление направило руководству «Универмага» письмо с формулировкой «для принятия мер». В нем говорится, что в управление поступают обращения граждан на продажу спиртосодержащей жидкости в киоске, расположенном справа от «Универмага». Просят рассмотреть вопрос о расторжении договора аренды с ИП. Ни названия киоска, ни имени предпринимателя.

- С кем расторгать договор аренды и на каком основании? - спрашивает Людмила Собитова. - Нам сигналов от граждан о продаже суррогата не поступало, протоколы проверки киоска полицией к письму не приложены.

Ольга КРАСНОВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Все новости категории

Спортивные новости
19 медалей на первенстве России по грэпплингу
«Силовая эстафета ГТО» прошла в Иркутске
Получили грант Фонда поддержки олимпийцев России
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Вышла погулять
Старая кружка
Арестовали пять автомобилей
Все новости категории

Общество
Признание
Эффект белки
У нас была необыкновенная работа...
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (262)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru