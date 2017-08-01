Что в пакете?

Ольга КРАСНОВА

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Нам нечем порадовать читателей, которые полагали, что, узнав из газетного материала о продаже суррогата, полиция поймает и обезвредит, а администрация АГО торговую точку закроет. Это стало бы хорошим уроком для тех, кто спаивает людей дешевым алкоголем.Мечтать не вредно. Как было на самом деле? В пресс-службе ангарской полиции нам сообщили, что стражи порядка не дремлют: в марте и июле 2017 года сделали контрольный закуп в указанном киоске. Факт незаконной продажи спиртосодержащей жидкости подтвердился. Когда мы запросили протоколы контрольных закупок, их… не нашли. Стали искать крайнего. Нашли. Ею оказалась Анна Николаевна - жительница, которая обращалась в полицию с требованием киоск закрыть, но от участия в контрольной закупке отказалась. Женщина очень удивилась, узнав от нас об этом. Сказала, что с удовольствием приняла бы участие в закупке, но к ней никто с таким предложением не обращался!Алексей ДИСС, и.о. начальника ОП-1, общаться с прессой отказался. Подполковника полиции можно понять: тетки суют свой нос куда не надо, покупают суррогат, рассказывают об этом в газете, дискредитируют работу полицейских! А тут нашлись протоколы о нарушении алкогольного законодательства: на ИП ЩЕРБАКОВУ (хозяйку киоска) наложен штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщение о факте нарушения закона отправлено в администрацию АГО для принятия действенных мер реагирования - прекращения договора аренды и закрытия киоска. Об этом и.о. начальника общественной безопасности И.Г. ЖМУРОВ сообщил администрации АГО.Однако о каком киоске идет речь? Название его не указано, есть только местоположение - справа от магазина «Универмаг». Но справа от «Универмага» находится 8 киосков! Как нашей редакции рассказала Людмила СОБИТОВА, генеральный директор ЗАО «Магазин «Универмаг», у предпринимателя Щербаковой киоск называется «Продукты», а нас интересовал киоск товаров бытовой химии.Дальше больше. 16 августа управление направило руководству «Универмага» письмо с формулировкой «для принятия мер». В нем говорится, что в управление поступают обращения граждан на продажу спиртосодержащей жидкости в киоске, расположенном справа от «Универмага». Просят рассмотреть вопрос о расторжении договора аренды с ИП. Ни названия киоска, ни имени предпринимателя.- спрашивает Людмила Собитова. -