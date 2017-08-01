Испортить жизнь

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Напомним: жители дома № 6 микрорайона 33 начали бить тревогу прошлым летом, как только к ним под окна пригнали технику. Вскоре там выросло двухэтажное здание. Только наша газета писала об этом четыре (!) раза. Когда не обращать внимание было уже просто невозможно, администрация АГО подала на застройщика в суд. К тому моменту под окнами жилого дома стояло не только двухэтажное здание, но еще и целый комплекс гаражей.Земельный участок, о котором идёт речь, в 2014 году был передан администрацией в аренду некому ЦЫБУЛЬСКОМУ. Через два года арендатор передал его ДМИТРИЕВУ, о чём был заключён соответствующий договор. Разрешённое использование – под строительство комплекса гостиниц. Но гостиницы строить Дмитриев не стал. Он стал строить гаражи. Это, как показывает практика, самый популярный вид строительства в нашем городе.Такие изменения в разрешённом виде использования земельного участка администрация не согласовала. И предприниматель решил назвать свои гаражи «автошколой с боксами под хранение автомобилей». Подал соответствующие документы в архитектуру. Но и это согласовать ему не удалось. Когда жители дома № 6 начали шуметь во всех инстанциях, на арендованный земельный участок выехала комиссия с проверкой. Оказалось, что предприниматель свою автошколу-гостиницу-гаражи построил так, что вылез за границы предоставленного ему участка. А это уже прямая дорога в суд. Теперь смотрим решение.«Признать самовольной постройкой комплекс гаражных боксов площадью 794,3 кв.м и двухэтажное здание площадью 200,8 кв.м, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040703:3776 по адресу: г. Ангарск, микрорайон 33, по ул. Енисейская, в юго-восточном направлении от многоквартирного жилого дома № 6. Возложить на застройщика обязанность по сносу самовольных построек.В случае неисполнения решения суда в течение 20 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу предоставить право администрации АГО самостоятельно снести указанную самовольную постройку с последующим взысканием с Дмитриева Алексея Олеговича понесенных расходов».В течение 10 суток с момента оглашения решения, если никто из сторон не подаёт апелляционную жалобу и не пытается его оспорить, решение суда вступает в законную силу. Тогда, в июне, Алексей Олегович прокомментировал его нашей газете:И снёс. Но только не все гаражи, которые успел построить за этот год (их жильцы насчитали 27), а всего 9. Осталось стоять и двухэтажное здание. На месте снесённых, прямо в фундамент, воткнул кусты. Чтоб нарядно было.