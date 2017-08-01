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Реакция ФАС


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Вчера, 22:56
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Приостановлен конкурс на определение перевозчиков по городским и пригородным маршрутам. Причина – реакция управления федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Иркутской области.

Напомним: уже с сентября перевозчики в АГО могли бы смениться. 18 июля 2017 года администрация АГО объявила конкурс на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок пассажиров на территории АГО (постановление мэра АГО №1292-па).

Условия были изменены так, что 24 городских и пригородных маршрута были разбиты на два лота по 12 маршрутов («Время» от 10 августа 2017 года - «Кто повезёт? Кому повезёт?»). Перевозчик ООО «АнгарскАвтоКом» посчитал свои права нарушенными и подал жалобу в ФАС, а также заявления в прокуратуру и суд. Дело в том, что выиграть конкурс по новым условиям, как посчитали потенциальные участники, сможет только предприятие, у которого есть более 50 машин. Такое предприятие в городе одно – ООО «Автоколонна 1948». Другие в связи с новыми условиями сразу потеряли возможность участия.

22 августа в адрес администрации АГО пришло уведомление №926 от управления ФАС по Иркутской области, в котором говорится, что жалоба будет рассмотрена 28 августа. До этого срока конкурс должен быть приостановлен, а администрация АГО должна подготовить к этому дню все необходимые документы. В том числе и те, которые обосновали бы проведение конкурса по лотам № 1 и № 2; включение в лоты в качестве предмета перевозки половинок маршрутов; включение в лоты маршрутов, у которых имеются действующие заключенные контракты, и прочие. Информация о поступлении жалобы в ФАС размещена на сайте Irkutsk.fas.gov.irk, информация о приостановлении конкурса в связи с жалобой – на сайте Angarsk-adm.ru.

Мы будем следить за развитием событий.

Анастасия
ТЮЛЬПАНОВА


КСТАТИ

По информации из Интернета (сайты rk.karelia.ru; m.business-gazeta.ru), в стране имеются прецеденты, когда конкурсы на городские перевозки были признаны незаконными в связи с укрупнением лотов. Например, в городе Набережные Челны и в Карелии в 2015 году.
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