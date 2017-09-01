По чужому адресу

Супруги ЛУЗЕНИНЫ ни о ком плохого слова не скажут. Не позволяют воспитание и возраст: Валентине Николаевне - 80, Александру Ильичу - 82 года. Но исключение из этого правила - правоохранительные органы. Старики прошли все инстанции - от начальника УМВД города Ангарска до министра внутренних дел России и считают, что надеяться им не на кого. На адрес супругов ЛУЗЕНИНЫХ приходят письма из банков Москвы, Владивостока, Иркутска с требованием оплатить чужой долг.
Как мы уже рассказывали («Пора домой!» - «В» № 6 от 21 января 2012 года)
, в 2011 году квартиру Лузениных захватил 42-летний В.Л. МАРЧЕНКО. Взломал входную дверь и поставил новую. Старикам пришлось полтора года жить в гараже и у знакомых. К счастью, суд восстановил их право на жилье, но когда Лузенины вернулись домой, там было пусто - Марченко вывез из квартиры все до последней ложки, испортил входную дверь, повредил электропроводку, выставил евроокна с лоджии. Согласно протоколу обыска нанесенный ущерб составил 1 млн. 426 тысяч 504 рубля. Двадцать два (!) следователя работали, сменяя друг друга. Стоит ли удивляться безуспешности их работы, если уголовное дело возбудили против… неустановленного лица. Всё это время «неустановленное лицо» жило в чужой квартире.
Лузенины рассказывают, что их адвокат Лидия СЕМЕНОВА была уверена, что вещи, украденные из квартиры, им не вернут. Так и получилось. Сейчас человек, которого объявили в розыск, гуляет по городу. Пострадавшие, встретив Марченко, звонят в полицию, но это ничего не меняет.
Самим Лузениным от проблем, которые достались от бывшего «квартиранта», не отмахнуться. Так, Марченко оставил старикам долг по электричеству 18 тысяч рублей. Задолженность стали удерживать с их пенсий. В Энергосбыте сказали, что высчитывают не с человека, а с квартиры, предложили заплатить за Марченко, а потом подать на него в суд.
Спокойной жизни старикам нет.
Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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