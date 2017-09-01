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Все уедут


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Сегодня, 14:05
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В понедельник, 28 августа, состоялось заседание антимонопольной комиссии по жалобе ангарского перевозчика ООО «АнгарскАвтоКом» в адрес администрации АГО. Мы побывали на этом заседании.

Все уедут
Автобусы автоколонны 1948 и сейчас в абсолютном большинстве на городских улицах.

СУТЬ

Напомним, что этот перевозчик, с 1998 года работающий на городском маршруте № 8 и с 2010 года на городском маршруте № 3, после объявленного в июле этого года конкурса на перевозки посчитал свои права нарушенными. По новым условиям конкурса оказалось, что предприятие «АнгарскАвтоКом», стабильно работающее на территории Ангарска 20 лет, имеющее в собственности 40 автобусов, работать в городе не сможет. Потому что, чтобы выиграть хотя бы один укрупненный лот из 12 маршрутов, необходимо иметь более 50 автобусов.

В таком же положении оказались и другие ангарские перевозчики – автоколонна 1951 с 26 автобусами и ИП «Белозор» с 20-ю. И только одно ангарское предприятие - автоколонна 1948 - по новому конкурсу соответствует всем параметрам.

Именно поэтому «АнгарскАвтоКом» обратился в ФАС. Одно предприятие – это монополия, отсутствие конкуренции, власть над стоимостью проезда, схемами, расписанием движения и т.д.

ЗРЯ ЖАЛУЕТЕСЬ…

Первое заседание ФАС рассматривало жалобу о признании постановления мэра АГО Сергея ПЕТРОВА №1292-па «О проведении конкурса…» недействительным. А вот все другие жалобы - об укрупнении лотов, о выставлении на конкурс половинок маршрутов - будут рассмотрены позже, в течение года, таков, объяснили, порядок.

Первая жалоба «АвтоКома» была признана необоснованной. ФАС решила, что постановление мэра законно, и признаков создания на территории АГО монополии на перевозки не обнаружила. На заседании ФАС лишнего не скажешь. Мы не юристы, которые дальше буквы закона не идут. То есть можем позволить себе озвучить то, что говорить на заседании было нельзя.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Интересы администрации АГО на заседании в ФАС представляли начальник управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи Василина ШУНОВА и начальник отдела транспорта Елена ВОРОНОВА.

В качестве сторонних лиц присутствовали ВОЛКОВ, который назвался представителем перевозчика ООО «АвтоЛайф», арендующего автобусы в автоколонне 1948, подавшего заявку на конкурс. Сторона заявителей, к слову, знает его как юриста автоколонны 1948, регулярно присутствующего на всех судах по перевозкам. И ещё две женщины - ФАЛАЛЕЕВА, представитель «ГорАвто», и ЛИПИНА, бухгалтер и супруга шелеховского депутата-перевозчика.

Каждый из них выступил с речью, что условия конкурса хорошие, его предприятие заявку подало, смогло объединиться в простое товарищество с партнерами и не хочет страдать от промедлений в проведении конкурса из-за недовольства «АнгарскАвтоКома». Почему же они смогли, а «АвтоКом» нет?

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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