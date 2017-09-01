Как власть воюет с предпринимателями



Попали под раздачу



Кто следующий



Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА



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Комитет по управлению имуществом администрации АГО начал войну с незаконной рекламой. Такой чиновники посчитали большую часть вывесок по улицам Ленина и Карла Маркса (начать решили именно с этих улиц). Начальник отдела территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Ирина РОДНИНА на официальном ресурсе пояснила:. Требования изложены в документе, принятом ещё в 2015 году, - «Правилах размещения и содержания информационных конструкций на территории АГО» (№ 556-ПА). Согласно им, максимальный размер настенных информационных конструкций не должен превышать 0,5 метра в высоту и 15 метров в длину.Интересная деталь: в этих правилах определены требования к информационным конструкциям на крышах зданий. Так вот. Разместить информацию на крыше организация может только в том случае, если является единственным собственником здания (требования по допустимым размерам там тоже есть). Сразу вспоминается красивая светящаяся вывеска «ЭлитЛайн» на крыше одного из домов 89 квартала. Подобных в нашем городе крайне мало! Теперь надо демонтировать и эту? Или этот пункт правил решили не вспоминать?Всего за один день проверки в список нарушителей попали 58 организаций. Можно предположить, что если проверки продолжатся по всему городу, то в нарушителях окажутся практически все. Владельцев «неправильных» вывесок предупреждают предписаниями, мол, снимите это немедленно. На исполнение даётся месяц – это чтобы сделать и согласовать новую. Да когда это можно было у нас что-то согласовать так быстро и сделать качественно?Вот, например, небольшой магазинчик на улице Ленина. Открылся несколько месяцев назад. Внутри пока пусто – покупатель ещё не привык. А теперь, возможно, и не привыкнет, потому что вывески у него нет, сняли. Рядом ещё один магазин, у которого вывеска раза в три больше, чем у нового соседа. Она, кстати, на месте.Ещё один пример: магазин «Краковский». Много лет он работает на одном и том же месте и столько же лет над ним была симпатичная вывеска красного цвета в соответствии с фирменным стилем магазинов Ангарского мясокомбината. Теперь догадаться о том, что здесь находится продуктовый, можно только по косвенным признакам, на окнах рекламы тоже нет, осталась только табличка с часами работы.Исчезла вывеска с магазина «Жасмин», которая висела там ещё тогда, когда я училась в школе. У магазина «Остин» зияют пустые окна, на доме по ул. Карла Маркса сняли макет Эйфелевой башни, оставшийся от кафе «Бонжур». Как Мамай прошёл!Комитет по управлению муниципальным имуществом выставляет на сайте администрации АГО всё новые и новые предупреждения. Например, рекомендовано в ближайшее время ликвидировать всю рекламу с фасада ТД «Пальмира». Снять придётся рекламные баннеры с ограждения по Ленинградскому проспекту в районе 29 микрорайона. Ограда эта стоит вокруг пустого земельного участка, раньше использовавшегося под автостоянку. То есть внутри нет ничего, что стоило бы непременно открыть взору ангарчан.Демонтировать требуют и рекламную конструкцию на въезде в город по ул. Ленина, принадлежащую нашей газете. Заметим: на этой конструкции уже давным-давно нет никакой рекламы. Её баннеры носят иной характер. На одной стороне красивая фотография сосен в ангарском парке с надписью «Растите!», напоминающая всем жителям нашего города о том, что не так давно это место пытались признать свалкой и отдать под застройку малоэтажными коттеджами. На другой стороне – снимок молодёжи, несущей российский флаг с надписью «С чего начинается Родина». Что рекламируют авторы? Ангарские сосны и российский флаг? И почему это надо немедленно убрать? Кому это не нравится?Нет никаких сомнений, что проверки пойдут и дальше. Чисто из спортивного интереса хочется знать, попытается ли администрация АГО заставить снять рекламные конструкции более серьёзных участников рынка. Вот, например, забор вокруг стройки новой очереди ТЦ «Фестиваль» сплошь затянут рекламными баннерами. Их тоже уберут, оставив забор из металлопрофиля? А если бы там не было рекламы, а были бы просто весёлые картинки? Придётся ли менять свой внешний облик ТД ДСК? Свяжется ли КУМИ с «Командором» и Сбербанком, или такие гиганты ему не по зубам?