«Платон» - удар по каждому

Ольга КРАСНОВА,

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Как нашей газете рассказал 45-летний Андрей БАЖУТИН, водитель из Санкт-Петербурга, председатель ОПР, сейчас в их организации около 10 тысяч человек из 47 регионов России, в том числе и Иркутская область. Два года дальнобойщики страны выступают против системы «Платон».объясняют участники акции.Сначала тариф по «Платону» составлял 1,53 рубля за км, в апреле 2016 года его подняли до 3,06 рубля. В знак протеста дальнобойщики объявили на 27 марта всероссийскую стачку. Накануне, 24 марта, Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление № 330 о тарифе до 1,91 рубля. Дальнобойщики и на это не согласились, организовали протестные лагеря по всей стране.Стоял такой и под Иркутском. По информации Сергея СЕМУШИНА, члена иркутского отделения, в протестном лагере на АЗС БРК собралось до 50 большегрузов.