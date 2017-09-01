«Платон» - удар по каждому

2 сентября в Иркутске прошел пикет водителей-дальнобойщиков. В областной центр приехали представители Объединения перевозчиков России (ОПР), которые проводят пробег из Москвы до Владивостока. Эти люди - дальнобойщики, предприниматели. Введение системы «Платон» грозит разорить их.
Как нашей газете рассказал 45-летний Андрей БАЖУТИН, водитель из Санкт-Петербурга, председатель ОПР, сейчас в их организации около 10 тысяч человек из 47 регионов России, в том числе и Иркутская область. Два года дальнобойщики страны выступают против системы «Платон».
- Правительство объявило, что большегрузы наносят 60% урона дорогам. При этом ущерб одного грузовика приравняли к 20 тысячам легковых автомобилей и заставляют нас платить за пройденные километры. Но плата за дороги уже заложена в акцизе, мы платим транспортный налог. Тем не менее создали организацию под руководством РОТЕНБЕРГА, которая собирает деньги по системе «Платон». То есть деньги поступают в частную контору, а не в федеральный дорожный фонд. Когда наши обращения в разные инстанции результата не дали, мы создали ОПР, -
объясняют участники акции.
Сначала тариф по «Платону» составлял 1,53 рубля за км, в апреле 2016 года его подняли до 3,06 рубля. В знак протеста дальнобойщики объявили на 27 марта всероссийскую стачку. Накануне, 24 марта, Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление № 330 о тарифе до 1,91 рубля. Дальнобойщики и на это не согласились, организовали протестные лагеря по всей стране.
Стоял такой и под Иркутском. По информации Сергея СЕМУШИНА, члена иркутского отделения, в протестном лагере на АЗС БРК собралось до 50 большегрузов.
Ольга КРАСНОВА,
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