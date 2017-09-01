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Ещё одну торговую точку откроют в Китое

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Люди голосуют против новой торговой точки.

На прошлой неделе в центре микрорайона Китой, прямо у магазина, поставили сразу четыре железнодорожных контейнера. Изумленным китойцам объяснили: это будет не станция, это будет торговый павильон. Новая точка пришлась ровно на место пешеходной дорожки, по которой люди ходят на автобусную остановку, в ДК «Лесник», а дети - в школу. Теперь всем придется ходить по дороге. Зато в микрорайоне будет еще на один магазин больше.

В минувшую среду жители организовали собрание, на которое пригласили Михаила ДРЕСВЯНСКОГО, депутата Думы АГО. Приехал и 31-летний предприниматель Александр КОРЕНЕВСКИЙ, который поставил те самые контейнеры. Выяснилось: Кореневский выиграл аукцион по продаже земельного участка в Китое площадью 8 соток, на котором будет строить нестандартный торговый объект (НТО). Покупателей на том аукционе было четверо, начальная цена участка составляла 59 тысяч рублей, в процессе торгов стоимость поднялась до 260 тысяч рублей.
Предприниматель считает, что использование ж/д контейнеров это не больше и не меньше, а пилотный проект!
- Контейнеры будут обшиты сэндвич-панелями шоколадного цвета, поставлена стеклопакетная группа, установлены жалюзи, проведена канализация. Все будет красиво и удобно. Высота контейнера - 3 метра, это надежное и прочное сооружение, - рассказывает китойцам Кореневский.
НТО - временное торговое сооружение, а не объект капитального строительства, поэтому разрешение на его строительство не требуется. Предпринимателям это выгодно. А жителям Китоя какая выгода от этого НТО? Не волнуйтесь, всем будет хорошо. Предприниматель предложил проложить у торгового павильона пешеходную дорожку с тротуарной плиткой, убрав крайний контейнер, устроить парковочный карман. Но жители Китоя своего счастья не поняли, кричали и выступали против.

Другого места не нашли
«Пилотный проект» ангарского предпринимателя – торговые точки из ж/д контейнеров.

А больше всего людей возмущает то, что землю продали, не посоветовавшись с ними и даже не поставив их в известность. Администрация кивает на генеральный план, согласно которому назначение этого земельного участка – коммерческая деятельность. Как это у нас водится, узнали об этом все, когда уже всё принято, согласовано, проголосовано и утверждено. На публичные слушания жители-то простые отродясь не ходят!.. А начинают ходить, когда шило уже вылезло из мешка.

Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА



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