За «Матильду» сесть

Меньше чем через месяц ожидается премьера самого скандального фильма последних лет «Матильда». Она назначена на 26 октября. Ангарские кинотеатры подтвердили, фильм уже внесён в расписание и появится на экранах в анонсированную дату.



Уже несколько месяцев центральную часть России лихорадит из-за фильма, который ещё никто толком и не видел. «Матильда» посвящена роману будущего императора Николая II с балериной. Общественные организации с религиозным уклоном, активисты и даже депутат Государственной Думы Наталья ПОКЛОНСКАЯ уверены, что подобная интрига в отношении канонизированного самодержца непременно оскорбит чувства верующих.

Об усилении мер безопасности на показах у нас в городе никто не заявил. А зря. Сибиряки уже отличились в скандалах вокруг этого фильма. Так, 21 сентября был арестован иркутянин, в отношении которого возбуждено уголовное дело о поджоге. По сообщению ТАСС, 28-летний Александр БАЯНОВ сознался, что 11 сентября возле офиса Константина ДОБРЫНИНА, адвоката Алексея УЧИТЕЛЯ, который и снял «Матильду», поджег два автомобиля – «Хонду» и «Мерседес». Рядом с местом происшествия следователи нашли листовки «За «Матильду» гореть». Подозреваемый пояснил, что фильм ранит его религиозные чувства. Сам он является членом организации «Христианское государство – Святая Русь». Нигде не работает, родственников, кроме престарелой матери, нет. На суде Александр сказал, что является инвалидом, однако никаких документов по этому поводу не имеет – потерял, а восстановить ещё не успел. При обыске у обвиняемого нашли дома несколько канистр с бензином и распечатанные листовки «За «Матильду» гореть».

Вместе с Александром по подозрению в поджоге арестовали ещё двоих молодых людей, они также являются членами религиозной организации. Сторона обвинения ходатайствовала в суде об аресте, так как имелись подозрения, что обвиняемые могут сбежать. Их арестовали на два месяца – до 11 ноября 2017 года. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутские кинотеатры тоже будут показывать фильм с 26 октября. Отказался от трансляции лишь один, и то по техническим причинам.



Ольга КНЯЗЕВА