Здоровьем не вышли

Почему инвалиды в Ангарске не занимаются спортом

– позвонили в нашу редакцию читатели.Произошло это в тренажерном зале для инвалидов в 85 квартале, где администрация проводила выездное совещание.Чиновникам не нравится, что мы пишем правду такой, какая она есть, без прикрас, поэтому на свои совещания журналистов газеты «Время» они не приглашают. Так что ситуации воочию мы не видели. Но захотели узнать, в чем же дело?В спортивный зал для инвалидов в 85 квартале, где сейчас официально, по трудовому договору, Александр Варенков работает инструктором по адаптивной физкультуре, мы пришли в четверг, в 11 часов. В это время тут должны были заниматься инвалиды-колясочники. Однако зал был пуст.- СТСку (автобус социальной транспортной службы. – Прим. авт.) опять не дали, - вздохнул Александр Владимирович. - Об этом и о других проблемах ангарских инвалидов мы говорили на совещаниях, которые в нашем зале проводились два дня подряд. Признаюсь, не сдержался. Готов был ударить. Спасибо девчонки наши меня вовремя схватили. Бабатенко меня спровоцировал. Он заявил, что этот зал делался не для инвалидов, он – общедоступный.Предупредил, что палаты бывшей больницы, где мы находимся, переделают в малосемейное общежитие для бюджетников, которые тоже будут тут заниматься.Над входом в спортивный зал нет никакой вывески. Но администрация, открывая его, во всеуслышание заявляла, что он именно для инвалидов. Но рапортовать перед региональными властями – это одно, а сделать то, что инвалидам будет удобно и полезно, – совсем другое.Спортзал находится сразу за входной дверью. Чтобы переодеться перед занятиями, его надо пересечь по центру. Пройти вдоль стеночки не удастся, потому что там стоят стенды для игры в дартс и теннисные столы.Раздевалка всего одна. И в ней нет ни перегородки, ни ширмы. Мужчинам и женщинам раздеваться друг перед другом не комфортно. Они, в отличие от чиновников, краснеть не разучились.В зале среди тренажеров установлен «Манупед» для восстановления опорно-двигательного аппарата инвалидов-колясочников. Идея хорошая: подъезжает к нему инвалид на коляске, фиксирует ноги при помощи инструктора, а руками крутит педали. Вот только рост у каждого человека разный, поэтому не всем на этом тренажере удобно заниматься. Выпускают «Манупеды» и с регулировкой высоты. Только стоят они дороже.Потратив больше миллиона рублей на ремонт помещения, сэкономили даже на туалете. На коляске инвалиды туда заехать не могут: в узкие дверные проемы они не проходят.- Я всегда говорю, что в Европе инвалидов называют людьми с повышенными потребностями, а у нас - с ограниченными возможностями, - смеется инвалид-колясочник Зоя БАШКУЕВА. - Автобус СТС, на котором мы приехали в зал в 85 квартале, высадил нас сразу у ворот. Из-за ям на дороге проехать дальше не мог. Я в очередной раз рассказала, что без посторонней помощи не могу от дома на улице Сибирской до челюстно-лицевой клиники доехать, чтобы зубы вылечить, ни в ближайшей парикмахерской подстричься, потому что там пандуса нет.Инвалиды при каждом удобном случае говорят об очевидных вещах, на которые здоровые люди, находящиеся у власти, не обращают внимания.- Я в отдел по физической культуре и спорту уже давно не обращаюсь, - призналась нашей газете руководитель общественной спортивной организации инвалидов «ИнваТурСпорт» Елена ГРАЦИНСКАЯ. - Начальник отдела Светлана БАЖАНОВА – учитель рисования. Мы с ней на разных языках говорим. Я получила высшее образование по адаптивной физической культуре. Мне, для того чтобы составить индивидуальную программу тренировок, надо каждому инвалиду измерить рост, вес, давление. А у меня оборудования для этого нет, и деньги из бюджета на эти цели последние два года не выделялись.Единственное, чего инвалидам на этом совещании удалось добиться, – это разрешения бесплатно, как и в прежние годы, плавать в бассейне «Ангара». Впрочем, делать это могут не все желающие, а определенное количество человек от каждой общественной организации инвалидов, у которых в карте реабилитации рекомендовано занятие плаванием.И Варенков, если его внимательно послушать, не просит ничего сверхъестественного. Он лишь хочет сделать зал для инвалидов рациональным, безопасным и наиболее продуктивным. Странно, что чиновники ему в этом помочь не желают.