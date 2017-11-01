Брал взятки с осужденных



Бывший сотрудник исправительного учреждения в городе Ангарске Иркутской области получил 5 лет лишения свободы за то, что передавал осуждённым зажигалки, сотовые телефоны и игральные карты за взятки, сообщается на сайте Ангарского городского суда.



Как говорится в сообщении, мужчина осуждён за три эпизода получения взятки и одно покушение на получение, сумма каждой взятки составляла 19 тысяч рублей. За эти деньги, которые были спрятаны в обёртку шоколада, инспектор передавал заключённым зажигалки, одеколоны, спиртосодержащие жидкости, телефоны, игральные карты и запрещённые продукты питания.



Инспектор признан виновным по статьям: «Получение взятки», «Покушение на получение взятки» и «Превышение должностных полномочий». Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 5 лет.