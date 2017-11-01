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Брал взятки с осужденных


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Вчера, 11:10
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Бывший сотрудник исправительного учреждения в городе Ангарске Иркутской области получил 5 лет лишения свободы за то, что передавал осуждённым зажигалки, сотовые телефоны и игральные карты за взятки, сообщается на сайте Ангарского городского суда.

Как говорится в сообщении, мужчина осуждён за три эпизода получения взятки и одно покушение на получение, сумма каждой взятки составляла 19 тысяч рублей. За эти деньги, которые были спрятаны в обёртку шоколада, инспектор передавал заключённым зажигалки, одеколоны, спиртосодержащие жидкости, телефоны, игральные карты и запрещённые продукты питания.

Инспектор признан виновным по статьям: «Получение взятки», «Покушение на получение взятки» и «Превышение должностных полномочий». Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 5 лет.
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