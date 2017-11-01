НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ

Почему Ангарск зарастает мусором

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

Ангарск никогда нельзя было назвать экологически чистым городом. В последние годы вдобавок к прочим проблемам появились свалки.Одну из таких сотрудники прокуратуры заметили, можно сказать, случайно. Поскольку нынче мы считаемся Байкальской природоохранной территорией (всё на расстоянии 200 километров от озера попадает в особо охраняемую зону), прокуратура проверяет предприятия на предмет загрязнения окружающей среды. Так вот, ехали они как-то с комбината в районе Первого промышленного массива и заметили грузовик с мусором. Машина свернула с дороги и привела правоохранителей как раз на свалку.Огромная территория обнесена забором. Оценить масштабы бедствия можно, проникнув в дыру. Здесь и старая мебель, и строительный мусор, и мешки с сухой травой, и даже куски старого асфальта. И это не просто укромное местечко, куда ангарчане выбрасывают мусор. По сути эта свалка работала как нелегальный полигон ТБО. Чтобы привезти мусор на официальный, нужно оплатить талон. В зависимости от веса отходов сумма может доходить до 5 тысяч рублей. Здесь же «предприниматели» установили демократические цены – въезд 700 рублей независимо от того, сколько и чего ты на эту свалку выгрузишь. Хоть чёрта лысого, главное, плати.Сотрудники прокуратуры установили, что земля под горами мусора разбита на три куска. Один ничейный, второй принадлежит муниципалитету и сдан в аренду частному физическому лицу, третий в собственности у юридического лица. Кто именно здесь организовал бизнес, сейчас выясняется. Все поголовно отрицают, что за въезд на полигон брали деньги. Дескать, бесплатно всё, как при коммунизме!Специалисты Роспотребнадзора почву с этой свалки проверили. Испытания показали, что загрязнения в десятки раз превышают установленные нормы. А отходам присвоили 4-й класс опасности.Насколько опасна вторая свалка, ещё предстоит выяснить. Здесь куча огромных мешков с серым, похожим на бетонную смесь веществом. В прокуратуре говорят, что это могут быть шламы – отходы, которые остаются в виде осадка при промывке какого-нибудь рудного материала. По сути, это пыль, в которой содержатся частицы металлов. И это при том, что от свалки до Ангары, откуда черпает воду весь город, здесь рукой подать.- поясняет нашей газете Анна Соколова.Ничейная земля – считай, что муниципальная. Так положено по закону. Получается, местные власти и должны были следить за тем, что на этой земле происходит. Но, как показывает практика, следят у нас только за тем, где можно воткнуть дом или гаражи. В отделе по экологии управления общественной безопасности администрации открестились от обязанностей убирать несанкционированные свалки:Мы нашли федеральный закон, на который ссылается чиновница: № 458-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Суть в том, что в 2016 году изменилась система обращения с отходами. Теперь искать и убирать свалки чиновники должны за областные деньги. Но документы на уровне правительства региона, которые регламентируют полномочия муниципалитета в этом вопросе, не приняты. Как и не утверждён региональный оператор. Как в школе – учитель не задал домашку, ученики и рады. Соответственно, делать ничего никто не будет. Даже из правил по благоустройству округа пункт о том, что муниципалитет сам должен следить за чистотой и ликвидировать в случае чего свалки, убрали. Быстро сработали.- Анна Соколова отметила, что, если у земли есть собственник, он и должен её приводить в порядок. Не хочет – через суд.Борьбу со свалками, помимо прокуратуры и в отличие от администрации, начал Общероссийский народный фронт. Его активисты создали специальную интерактивную карту свалок. Информацию туда может добавлять любой желающий. Сейчас, судя по данным ресурса, в Ангарске около 10 свалок (хотя, как признаются сами активисты, их больше 20). Общая площадь около 28 гектаров. Это только крупные. Сами жители могут назвать гораздо больше. Одна пойма Китоя, которую никто, кроме волонтёров, не убирает, чего стоит!Все эти свалки, как однажды справедливо заметил мэр Сергей ПЕТРОВ, к нам не из космоса прилетели. Сами гадим. Но ведь и власть вроде бы не в космосе. Свалка почти в три тысячи квадратов копилась не год и не два. А администрация тем временем изучает законы, которые могли бы освободить её от обязанностей убирать мусор.