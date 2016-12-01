Берите и делайте

Маленькие дети не якорь для женщины, а её крылья.

фото предоставлено А. РОМАНЮК



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

- Всё началось, когда я после четвёртого курса филфака ИГУ ушла в декрет. Как и всем молодым семьям, нам не хватало денег. Так я впервые обратилась к Интернету в поисках заработка. На тот момент дельных предложений не было. Поэтому сначала я находила на сайте «Яндекс.работа» копеечный заработок – писала тексты для сайтов о какой-нибудь ерунде по 30 копеек за 1000 знаков. Выходило 80-100 рублей в день. Тысячи три в месяц имела. С обманом сталкивалась на каждом шагу. Но после того как три раза меня обманули, научилась отличать настоящие вакансии.- Если вам обещают 50 тысяч в месяц за час рабочего времени в день - это точно обман. Соотношение зарплаты и затраченных усилий должно быть реальным. Должны быть четко прописаны требования к работнику.С предложениями по набору текстов я вообще не рекомендую связываться, нормальному работодателю не нужны наборщики, есть множество современных программ.Никогда не вносите никакую предоплату. Часто пишут: работа ваша будет проходить в платном сервисе, оплатите участие в нём. Не надо этого делать. Если работодатель реальный и он заинтересован в вас, сам всё оплатит. Никаких денег.Обговорите с работодателем поэтапную оплату работы. Если вы пишете, то должны получать деньги после каждого отосланного текста. Конечно, риск обмана все равно очень высок. Но работы в Интернете очень много. Вот только сегодня и только на одном сайте видела 285 вакансий на дому.- Я наткнулась на вакансию замредактора сайта. И меня взяли на кулинарный сайт, входящий в пятерку крупнейших в России. Моя работа состояла в приёме от копирайтеров текстов, редактировании и размещении на сайте. Это уже была серьезная, нормальная работа с окладом, с подписанным на год договором. В штате были и копирайтеры, и корректоры, и редакторы, и фотографы, и верстальщики, и программисты, и бухгалтеры.У меня было много возможностей. Я работала со звездами кулинарии: ЗИМИНЫМ, ЧАДЕЙКО и другими. Мы писали про них, делали совместные проекты.Потом ушла главный редактор этого сайта, и я попала на ее место. Лет пять я была главным редактором. Зарабатывала от 40 до 80 тысяч рублей, при том что у меня был абсолютно свободный график работы и маленький ребенок.- Есть свои плюсы и минусы. Плюсы – свободный график. Это хорошо для людей, которые любят свободу. Я могу отвести детей в школу и садик и пойти в фитнес днём, когда там нет давки. Даже в магазины я хожу, когда там никого нет. К такой жизни, когда я сама себе хозяйка, уже привыкла. В декрет со вторым ребенком не уходила. Сына родила и в этот же день села работать, у меня с собой в роддоме был ноутбук.Но есть и минусы: такая работа требует самоорганизации. Хоть ты и дома, но надо найти в себе силы встать утром и работать, хоть тебя никто и не контролирует.Мой муж работает в АНХК начальником установки. У него стабильная работа с окладом – это очень важно на начальном этапе работы на дому. Какие бы у меня ни были риски, мы точно знали, что он принесет зарплату домой.Бояться не надо. Мне кажется, что декрет – лучшая возможность для женщины попробовать себя в чём-то новом. Если ты ушла с официальной работы, получаешь пособие, ничего не теряешь - попробуй! Выделить два часа в день всегда можно. Я думаю, что, если бы не декрет, я, как и большинство, устроилась бы в офис.- Даже крупнейшие компании «Яндекс» и «Гугл» имеют штаты, на 50% состоящие из удаленных работников. Потому что работник дома стоит дешевле. Кроме того, в Москве зарплаты в разы выше, поэтому московские фирмы ищут сотрудников в регионах.- Это тяжело постоянно находиться в закрытом пространстве. Фактически, кроме мужа, детей и воспитательницы, я живых людей не видела. Захотелось чего-то нового. Но я до сих пор сама себе хозяйка. Создала организацию, которая работает в трех направлениях: мы организуем праздники и спектакли для малышей, семинары для мам в декрете и детские экскурсии на предприятия. У меня в штате три работника – женщины в декрете. Зарабатываем от 7 и до 50 тысяч.- В финансовом плане это скачок вниз. Летом мы можем получать всего по 10 тысяч в месяц, потому что все уезжают из города. Это при том, что я в этом круглосуточно варюсь, мне это снится. Муж принял смену деятельности неоднозначно. Я его предупредила, что мы просядем годика на два, но это задел на будущее. Мы уже вышли за пределы региона – на Новосибирск, Красноярск. Я нашла там людей, летала знакомиться. Не надо бояться нового. Берите и делайте!