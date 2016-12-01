Люди привыкли к бесплатному

Анастасия КУРМАЗОВА, фото Николая СТЕРНИНА

- В 32 микрорайоне, где живут мои родители, поначалу благоустройство было никакое. Между домами 7 и 4 стояли футбольные ворота и баскетбольные вышки. Но всё это быстро разломали, только торчащие штыри остались. Детям заняться было нечем, мы бегали играть в хоккей в 12 микрорайон. Компания своя подобралась. А хотелось, чтобы корт был рядом с домом. Поэтому когда мы выросли, обзавелись семьями, часто разговаривали об этом. Но до действий дело не доходило. Пока я как-то раз не решился сделать первый шаг. Потом уже останавливаться было поздно, и остальные подключились.- Если бы все ответственные лица реагировали быстро и с энтузиазмом, вообще проблем бы не было. Но разве так бывает? Выяснилось, что земля между домами разделена поровну. Половина двора к седьмому дому относится, половина – к четвёртому. И обслуживают эти дома разные управляющие компании! В одну пришёл, там только посмеялись. Во второй тоже помогать не стали. Мне повезло – в отделе городской архитектуры у родителей работала хорошая знакомая. Она дала мне план участка, показала, где и что надо нарисовать, я это быстро всё сделал. Подписали в архитектуре, подписал Александр БИЛАН, тогда директор МАУ «Ермак», подписали в управляющей компании. В целом я потратил на хождения по кабинетам дней десять. Хорошо, что работаю посменно, иначе бы дело надолго растянулось.Но подписать план – это ещё только полдела. Главная сложность была в том, чтобы собрать подписи с жильцов обоих домов. Дома большие, только одним блоком выходят на этот двор, другие блоки далеко и у них другие дворы. Следовательно, людям всё равно, будет корт или нет. Везде двери, домофоны, не пробиться. Мы писали объявления, предупреждали, что в такой-то день будем ходить собирать подписи. Объясняли, что будем строить не магазин, не сауну, а спортивный корт. К счастью, более 51% жителей нам удалось убедить.- Да мы и не просили. Из материалов принесли кто что мог. На стройке соседней договорились, они нам обрезки металлопрофиля дали. Кто-то шпалы привёз вместо стоек. Мы с моим приятелем скинулись на доски. Максимум тысяч тридцать потратили на всё, да и то я преувеличиваю. Строили своими силами, человек 10-12 помогали. Честно говоря, я ожидал от соседей большей поддержки. Ведь здесь молодых много, у всех дети, казалось бы, для них всё делается, выйди, спроси, чем помочь.Хотя были и такие. Как-то раз высунулся мужик с балкона и кричит:Мы кричим:И правда, сварил и привёз ворота! А я даже имени его не знаю. В принципе дело оказалось не таким сложным, в октябре мы материалы завезли, а в декабре дети уже лёд испытывали.- Жители тоже этого больше всего опасались. Так прямо нам и говорили: «Будете нашу воду лить?» Как будто мы для личных нужд её лить собирались. Мы так решили этот вопрос. Купили счётчики, договорились со слесарем и сделали в подвале отдельный отвод. Заливаем корт по своей трубе, сами за всю воду платим. Один счётчик на меня зарегистрирован, второй – на моего товарища. Я плачу за холодную воду, он за горячую. Свет совсем просто – один из нас включает кабель в розетку у себя в квартире, он на первом этаже живёт. И оплачивает всю электроэнергию.- По воде не очень. Я плачу не больше полутора тысяч рублей за весь сезон. Свет, наверное, дороже. Вот если бы эти расходы распределить на всех, кто кортом пользуется, получились бы сущие копейки, может, рублей по 10 пришлось бы скидываться в месяц. Но у нас все привыкли к бесплатному – пользоваться хорошим льдом хотят, а платить за это не очень. Если в один прекрасный день этому товарищу платить за свет надоест или он, к примеру, переедет, корт останется в темноте. Да что там говорить, большинство соседей быстро привыкли к тому, что этот корт есть, и уже забыли, как он появился. Поэтому когда мы выходим чистить и заливать лёд, а делать это надо почти каждый день, на нас ещё и ругаться начинают, мол, чего расхозяйничались, чего всех выгоняете!- Спрашивал я ещё на начальном этапе, в 2014 году. Тогда мне ответили, что им это не надо. Я в отделе по спорту даже устраивался на полставки тренером, занимался с ребятами. Но летом на меня посыпались жалобы, мол, грязно на корте. И со мной работать не захотели. Теперь дети там катаются сами по себе, никто их не тренирует.- Да. Дворники обеих УК нам сразу сказали:. А грязь откуда берётся? Местные же бросают бумажки, бутылки. Им бы взяться раз в месяц, устроить субботник, убрать там, и хорошо было бы всем. Не хотят.- Дело в том, что в этом доме живут мои родители, а я оттуда переехал. Но кортом всё равно занимаюсь, только бываю там редко. У моего товарища Романа БУТОРИНА, который сейчас на себя основную нагрузку по корту взял, сын растёт, в «Ермаке» играет. Они каждый день во дворе шайбу гоняют. Мальчишки теперь не только из нашего дома, из всего микрорайона, из соседних даже сюда бегут после школы и по выходным. До вечера играют, и когда свет в 23.00 гаснет, в окно стучат: чего выключил? Здесь бы ещё помещение под раздевалку оборудовать в подвале. Чтобы полноценная дворовая команда была… Но мы на это пока не замахиваемся.- Вот моя жена тоже не понимает! Ворчит. Но сильно не ругается, потому что знает – для меня это важно. Да, мне обидно, когда другие жильцы помогать не хотят, а требуют. Обидно за парней, которые там всё делают почти в одиночку. Но бросить, нет, что вы! Это же наш корт! Этим всё сказано.