Граница закрыта

Шесть тысяч ангарчан не смогут выехать за рубежПо информации Галины БИДА, в 2016 году приставы фактически окончили 69266 производств и вернули ангарчанам 532 миллиона 320 тысяч рублей.
Фото Николая СТЕРНИНА- С недавних пор ваша служба работает в бывшем здании АУС на пятом этаже. Мы измерили ширину коридора - полтора метра. Душно, присесть негде. Вашу службу разместили здесь навсегда или есть перспектива переезда?
- Надолго ли мы здесь, решает наше руководство. Но замечу, когда мы были на АЭМЗ, граждане тоже жаловались - далеко ездить, нет транспортного сообщения. Теперь до нас легко добраться, но другая проблема - помещение неудобное. А мы по закону ограничены в площади: на одного госслужащего положено 6 кв. метров, в целом на нашу службу - 980 кв. метров.
Для удобства граждан, которым нужна справочная информация в рамках исполнительных производств, мы открыли кабинет № 101 на первом этаже, который работает по будним дням, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, там же принимает дежурный судебный пристав-исполнитель. В этом холле для удобства посетителей поставили лавочки.- Как много у нас должников? Кому они должны?
- За 11 месяцев 2016 года на исполнении было 255 тысяч исполнительных производств на сумму 11 млрд. 35 миллионов рублей, сейчас на остатке находится 135369 исполнительных производств на 8 млрд. 413 млн. рублей. Самая большая сумма задолженности - штрафы, в том числе ГИБДД, задолженность в пользу Иркутскэнерго по теплу и горячей воде, на третьем месте кредитные платежи и долги по коммунальным услугам.
- Какой самый крупный долг?
- Пятьсот одиннадцать миллионов рублей. Это задолженность ангарчанина по кредитам. Удерживаем 50% зарплаты, но так как заработная плата небольшая, расплачиваться ему придется долго.- Самый давний долг?
- Алиментные обязательства. Таких должников у нас много: на исполнении находилось 4 119 производств о взыскании алиментных платежей, в этом году окончили 1229. При этом 740 должников работают и могли бы платить, но не делали этого, пока мы не направили по их месту работы постановление об удержании из зарплаты. За 11 месяцев 2016 года к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП привлечен 91 должник, вынесено 246 постановлений о наложении ареста на имущество неплательщиков, разысканы 94 гражданина, уклоняющихся от уплаты алиментов. Дознаватели отдела возбудили 170 уголовных дел по статье 157 УК РФ в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Но, как показывает практика, судебным приговором с условной мерой наказания злостных алиментщиков платить не заставишь.
По-прежнему особенно действенной для нерадивых родителей остается перспектива стать «невыездным». В отношении 1612 должников, забывших о собственных детях, были вынесены постановления о временном ограничении на выезд из РФ. В результате выплачена задолженность по алиментам более 8 млн. 365 тысяч рублей. Кроме того, судебными приставами-исполнителями Ангарского РОСП в отношении 198 должников, имеющих задолженность по алиментам, вынесены постановления о временном ограничении права управления транспортными средствами.
- Что делать со злостным неплательщиком алиментов? Подать в суд?
- Суд уже вынес решение по оплате алиментов. Если судебный пристав установит место работы должника, то ему будет невыгодно не платить, так как в этом случае сумма алиментов рассчитывается исходя из средней зарплаты в Российской Федерации - 35 843 рублей.- У нашей читательницы Людмилы Ивановны был долг перед Энергосбытом, который она в сентябре погасила. В октябре приходит смс: счет арестован. Женщине пришлось ехать в службу судебных приставов за справкой о снятии ареста и везти ее в банк. Это что за наказание?
- Некоторые должники считают, что оплатили задолженность и информация об этом автоматически поступит к приставам. Такого нет, хотя некоторые службы такую информацию нам предоставляют, например, Иркутскэнерго. Должник сам должен представить документы, подтверждающие погашение задолженности, тогда судебный пристав примет незамедлительно меры к окончанию исполнительного производства. Эта информация поступает в банк в течение пяти дней. Будет быстрее, если человек сам унесет постановление.
- Ангарчане не могут получить зарплату (есть решение суда) с предпринимателя Тараса ФУРСОВА (ИП «Беркут», раньше был ИП «Стражник»).
- У нас есть исполнительное производство по решению суда на 26 тысяч рублей. Но эта сумма взыскивается не лично с Фурсова, а с ИП «Стражник», которое сейчас не действует. - Укомплектован ли штат вашей службы? Какая у сотрудников нагрузка и зарплата?
- В нашей службе должны работать 55 судебных приставов-исполнителей (условие - высшее юридическое или экономическое образование), работают 47. Из-за такой неукомплектованности на каждого приходится 3,5-4 тысячи исполнительных производств. Это очень много, поэтому работают судебные приставы-исполнители (в основном женщины) до поздней ночи. Их средняя зарплата - 18 тысяч рублей, но с выплатами поддержки госслужащих получается больше - 35-40 тысяч рублей.- В новогодние каникулы ангарчане поедут отдыхать за границу. Если у человека есть долг, то его не выпустят?
- В Ангарске 5796 должников ограничены в праве выезда за границу. Они должны оплатить долг не менее чем за 10 дней до выезда, иначе придется возвращаться домой.
У любого человека есть возможность проверить, является ли он должником. Это можно узнать на официальном Интернет-сайте управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области www.r38.fssprus.ru, в разделе «Банк данных исполнительных производств», достаточно набрать фамилию, имя, отчество и год рождения. Информацию о долгах также можно узнать у дежурного судебного пристава-исполнителя Ангарского районного отдела судебных приставов, который находится в 101 кабинете, или позвонить по телефонам 8(3955) 56-00-50, 56-06-23, 56-00-52.
В управлении ФССП по Иркутской области создан центр информирования граждан, где предоставляется информация о наличии (отсутствии) исполнительного производства. Номер телефона call-центра 8(3952) 21-44-11.
Ольга КРАСНОВА