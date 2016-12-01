Граница закрыта

Шесть тысяч ангарчан не смогут выехать за рубеж

По информации Галины БИДА, в 2016 году приставы фактически окончили 69266 производств и вернули ангарчанам 532 миллиона 320 тысяч рублей.

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КРАСНОВА

- Надолго ли мы здесь, решает наше руководство. Но замечу, когда мы были на АЭМЗ, граждане тоже жаловались - далеко ездить, нет транспортного сообщения. Теперь до нас легко добраться, но другая проблема - помещение неудобное. А мы по закону ограничены в площади: на одного госслужащего положено 6 кв. метров, в целом на нашу службу - 980 кв. метров.Для удобства граждан, которым нужна справочная информация в рамках исполнительных производств, мы открыли кабинет № 101 на первом этаже, который работает по будним дням, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, там же принимает дежурный судебный пристав-исполнитель. В этом холле для удобства посетителей поставили лавочки.- За 11 месяцев 2016 года на исполнении было 255 тысяч исполнительных производств на сумму 11 млрд. 35 миллионов рублей, сейчас на остатке находится 135369 исполнительных производств на 8 млрд. 413 млн. рублей. Самая большая сумма задолженности - штрафы, в том числе ГИБДД, задолженность в пользу Иркутскэнерго по теплу и горячей воде, на третьем месте кредитные платежи и долги по коммунальным услугам.- Пятьсот одиннадцать миллионов рублей. Это задолженность ангарчанина по кредитам. Удерживаем 50% зарплаты, но так как заработная плата небольшая, расплачиваться ему придется долго.- Алиментные обязательства. Таких должников у нас много: на исполнении находилось 4 119 производств о взыскании алиментных платежей, в этом году окончили 1229. При этом 740 должников работают и могли бы платить, но не делали этого, пока мы не направили по их месту работы постановление об удержании из зарплаты. За 11 месяцев 2016 года к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП привлечен 91 должник, вынесено 246 постановлений о наложении ареста на имущество неплательщиков, разысканы 94 гражданина, уклоняющихся от уплаты алиментов. Дознаватели отдела возбудили 170 уголовных дел по статье 157 УК РФ в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Но, как показывает практика, судебным приговором с условной мерой наказания злостных алиментщиков платить не заставишь.По-прежнему особенно действенной для нерадивых родителей остается перспектива стать «невыездным». В отношении 1612 должников, забывших о собственных детях, были вынесены постановления о временном ограничении на выезд из РФ. В результате выплачена задолженность по алиментам более 8 млн. 365 тысяч рублей. Кроме того, судебными приставами-исполнителями Ангарского РОСП в отношении 198 должников, имеющих задолженность по алиментам, вынесены постановления о временном ограничении права управления транспортными средствами.- Суд уже вынес решение по оплате алиментов. Если судебный пристав установит место работы должника, то ему будет невыгодно не платить, так как в этом случае сумма алиментов рассчитывается исходя из средней зарплаты в Российской Федерации - 35 843 рублей.- Некоторые должники считают, что оплатили задолженность и информация об этом автоматически поступит к приставам. Такого нет, хотя некоторые службы такую информацию нам предоставляют, например, Иркутскэнерго. Должник сам должен представить документы, подтверждающие погашение задолженности, тогда судебный пристав примет незамедлительно меры к окончанию исполнительного производства. Эта информация поступает в банк в течение пяти дней. Будет быстрее, если человек сам унесет постановление.- У нас есть исполнительное производство по решению суда на 26 тысяч рублей. Но эта сумма взыскивается не лично с Фурсова, а с ИП «Стражник», которое сейчас не действует.- В нашей службе должны работать 55 судебных приставов-исполнителей (условие - высшее юридическое или экономическое образование), работают 47. Из-за такой неукомплектованности на каждого приходится 3,5-4 тысячи исполнительных производств. Это очень много, поэтому работают судебные приставы-исполнители (в основном женщины) до поздней ночи. Их средняя зарплата - 18 тысяч рублей, но с выплатами поддержки госслужащих получается больше - 35-40 тысяч рублей.- В Ангарске 5796 должников ограничены в праве выезда за границу. Они должны оплатить долг не менее чем за 10 дней до выезда, иначе придется возвращаться домой.У любого человека есть возможность проверить, является ли он должником. Это можно узнать на официальном Интернет-сайте управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области www.r38.fssprus.ru, в разделе «Банк данных исполнительных производств», достаточно набрать фамилию, имя, отчество и год рождения. Информацию о долгах также можно узнать у дежурного судебного пристава-исполнителя Ангарского районного отдела судебных приставов, который находится в 101 кабинете, или позвонить по телефонам 8(3955) 56-00-50, 56-06-23, 56-00-52.В управлении ФССП по Иркутской области создан центр информирования граждан, где предоставляется информация о наличии (отсутствии) исполнительного производства. Номер телефона call-центра 8(3952) 21-44-11.