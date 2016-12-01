Выбросьте телефоны

Владимир БАРАНОВ (верхний ряд, второй справа) со своей командой.

Фото предоставлено Владимиром БАРАНОВЫМ

Анастасия КУРМАЗОВА

- Это на самом деле юбилейная медаль, в этом году федерация хоккея отметила своё 70-летие. Наверное, за результат, ведь моя команда «Ермак-2003» - трёхкратный чемпион региона Сибирь-Дальний Восток, а в прошлом году мы заняли четвёртое место в первенстве России.- 27 мальчишек 2003 года рождения. Все они учатся в одном классе школы № 9, там для них созданы специальные условия с учётом тренировок. Я начал их тренировать с пятилетнего возраста.- Условия нужны, и это уже профессионалы. Судите сами: шесть дней в неделю у них тренировки по 2,5 часа. Плюс иногда, два-три раза в неделю, бывают ещё дополнительные тренировки утром, до начала уроков. Плюс перед соревнованиями тренируемся каждый день. В обычном классе ребёнок с такой нагрузкой явно скатился бы до двоек. А так они все вместе, мы с учителями соотносим наши планы. Есть, конечно, минусы. Например, в их классе нет ни одной девочки. А возраст, сами понимаете, 13-14 лет, общения хочется. Но это самая маленькая проблема, в параллельных классах девчонок хватает.- Потому что многих уже сейчас стараются переманить в другие клубы, более состоятельные. И там им предлагают зарплату. Уже сейчас мои подростки могут зарабатывать больше некоторых взрослых! Хорошо, что не все готовы ради этого сменить место жительства. Но бывают и такие случаи. Знаете, как это делается? Заводится на ребёнка банковская карта, и туда переводится зарплата, к примеру, тысяч 40 в месяц. 20 на аренду жилья, 20 на питание. И если у родителей есть возможность найти работу в том же городе, куда приглашают, они соглашаются. Это всегда обидно, особенно когда понимаешь, что, будь у них такая же зарплата здесь… Ведь переманивают самых лучших, самых талантливых! Примерно по такой схеме недавно одного игрока у нас сманили в ЦСКА.- Форма для хоккея стоит действительно дорого. Например, обмундирование для вратаря обойдётся в 200 тысяч рублей. Но это вовсе не значит, что такую сумму придётся выложить родителям. Наш клуб, к счастью, получает финансирование из бюджета по программе «Развитие хоккея в Ангарске», поэтому форму покупаем, поездки оплачиваем. Кроме того, есть у нас и преемственность, как в большой семье. Вырос мальчик из формы, стали коньки малые, некоторые родители бесплатно отдают это клубу. А тренер знает, кому передать, у кого своих денег на это не хватит. У меня в команде четверо мальчишек из малообеспеченных семей.Насчёт карьеры – шансы есть у каждого. Вот сейчас один из игроков молодёжной лиги уже тренируется вместе с профессиональной командой «Ермак». Он ещё молодой, в ВХЛ ему рано, но парень подаёт большие надежды, поэтому его приобщают к команде. У всех игроков команды «Ермак», неважно, какого они возраста, есть шанс попасть в «Ермак» профессиональный, главный. А там талантливого игрока тоже быстро увидят, постараются «перекупить» - вот и начало карьеры.- Конечно, в первую очередь нужны условия. Когда я тренировал дворовую хоккейную команду в «квартале», в городе было 30 кортов и 30 команд! И у каждой – свой тренер. А сейчас их сколько? Вот в 10 микрорайоне была команда, и ту выгнали, оставили без раздевалки. Теперь корт есть, но команды нет. И не будет, потому что без раздевалки корт – это просто каток.- Нужны условия, чтобы было куда пойти. А вот чтобы ребёнок захотел пойти хоть куда-то, надо выбросить его гаджеты. Я вам серьёзно говорю! Это корень проблемы! Я у своих парней в поездках отбираю телефоны, выдаю буквально на час в день, чтобы с родителями связались. Иначе беда. Вот недавно был у них на родительском собрании. Учителя жалуются: придумали парни хитрость. В начале урока учитель просит сдать телефоны. И самые умные на этот случай имеют старый неработающий телефон. Его сдали, а с новым модным сенсорным под партой сидят! Это затягивает почище наркотиков.Что уж там говорить, я считаю, что мой собственный сын не достиг больших вершин в спорте только из-за чрезмерного увлечения компьютером. Не выспался, пришёл на тренировку вялый, забыл выучить урок, забыл то, не успел это… А успех – это прежде всего дисциплина.- Какие же они чужие, если я их с пяти лет тренирую! Было 80 человек, осталось 27. Мы с ними многое прошли, и их учёба для меня тоже важна. Когда кто-то начинает отставать, я прямо на тренировке сажаю его за судейский стол и заставляю учить. Когда они на соревнованиях и пропускают уроки неделями, им дают огромное количество материала на самостоятельное изучение. И кто проверяет уроки? Я! Уже все стихи по школьной программе знаю, потому что когда тебе одно стихотворение 27 человек расскажут, его не хочешь, а запомнишь! Они молодцы, даже в школьных олимпиадах успевают участвовать!- Я ведь им не мама, а тренер, наставник. А тренер должен быть деспотом, только тогда возможна дисциплина. Дружеские отношения от лукавого. Потому что друзей можно предать, дружбой можно пожертвовать ради своих интересов. А если ты должен подчиняться, ты это делаешь. Поэтому я не собираюсь с ними заигрывать. Мы занимаемся серьёзным делом, это спорт.- Поначалу жена обижалась, что меня всё время дома нет. До сих пор один случай припоминает, когда она с коляской пришла на дворовый корт, а я к ней даже не подошёл. Но я не мог подойти, у меня соревнования шли! Сейчас наши дети выросли, спасибо супруге, она меня понимает. Моя работа не для каждого подойдёт. Надо очень любить спорт, любить детей, чтобы всем этим заниматься. Но та гордость, которую я испытываю, когда мои парни выигрывают, того стоит. Ведь каждая их победа – и моя тоже.