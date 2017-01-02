Нужно собраться в кулак

Как мы уже писали, ангарчанке Ларисе БУКИНОЙ, медсестре спортивной школы «Сибирь», в октябре 2015 года поставили страшный диагноз рак желудка 4-й стадии («Сколько кому отмерено, не знают даже врачи» - «В» от 31 марта 2016 года). Тогда молодой доктор отмерил 42-летней женщине три месяца жизни и заявил, что никакая химиотерапия ей не поможет. Ангарчане спрашивают, как чувствует себя ангарчанка через почти полтора года после такого страшного прогноза. Мы спросили об этом Ларису.
- Чувствую себя нормально, хотя курс химиотерапии, который я прошла в прошлом году, сильно выбил меня из колеи. И печень болела, и кожа на ногах слазила. На следующий курс химии я не пошла, ведь у меня ничего не болит. Живу, как и раньше жила. На работу хожу. Всё как обычно, как будто я не болею.- Как же так? Вы решили, что здоровы, и от лечения отказались?
- Я поехала в иркутский диагностический центр, где сдала онкомаркеры, сделала ФГС с биопсией желудка. В результате диагноз, поставленный мне в Ангарске, не подтвердился. Это дало мне основание считать себя здоровой. И полгода я жила в радости, что у меня всё хорошо. Буквально летала на крыльях.- Что же изменилось через полгода?
- Пришло время медосмотра, который я прохожу как работник спортивной школы «Сибирь». Все анализы были хорошие, но один из врачей увидел мой диагноз и настойчиво рекомендовал пройти мультиспиральную компьютерную томографию. На этом моя спокойная жизнь закончилась - увеличены оба яичника. Еще и онкомаркер показал, что метастазы в организме. Я в сомнении: а если ангарские врачи доверяют своим коллегам и, видя мой диагноз, только его подтверждают? Спрашиваю доктора, почему биопсия в Иркутске не показала раковых клеток? А он отвечает, что, может быть, не в том месте анализ взяли. Как же так?- Возможно, химия болезнь на время придавила?
- Не верю, с таким диагнозом, как у меня, долго не живут. Чтобы быть уверенной в том, что мне поставили правильный диагноз, хочу еще раз обследоваться в московском онкоцентре БЛОХИНА или Петербурге, хотя квот нет, а самой ехать дорого - все консультации платные. Ездила на консультацию в Иркутск, в областной онкодиспансер, но и там все врачи твердят про химиотерапию, убеждают, что во всём мире лечат одинаково. Только один доктор сказал, что можно сделать повторную лапароскопию - уточнить диагноз. - Сейчас много говорят, что болезнь нужно ловить на ранней стадии. Вам диагноз поздно поставили?
- Рак - такое заболевание, которое долго протекает бессимптомно, поэтому диагностика бывает поздняя. Первая биопсия мою болезнь не подтвердила, только вторая. Потом обнаружили отдаленный метастаз и поставили мне четвёртую стадию рака.- Как сложилась судьба тех, с кем вы вместе лечились в онкологии полтора года назад?
- Почти все уже ушли в мир иной. Врачам работать в онкологии тяжело, привыкают к своим больным, заботятся о них, а люди умирают. Больным тоже тяжело. Я поначалу ревела, не ела. Но паниковать нельзя, нужно собраться в кулак. У меня семья, надо быть сильной. - А если за границей лечиться?
- Знаю, что за границей хорошо диагностируют и там меньше врачебных ошибок. Я хотела бы поехать в Израиль. Говорят, что там рак успешно лечат. Мы сделали запрос, оттуда прислали счет - около двух миллионов рублей. Мне такое лечение не по карману. Знакомая лечилась в Южной Корее, говорит, что грамотные специалисты и лечение эффективное, но тоже дорогое. - После того как наша газета рассказала о вас, многие ангарчане спрашивали ваш телефон. Звонили?
- Звонили и даже приходили люди, родственники которых больны раком, спрашивали, чем я лечилась. Многим просто не хватает психологической помощи. Когда люди с этой болезнью сталкиваются, многие впадают в депрессию, не знают, что делать. Я тоже это прошла и скажу, что врачи не всегда психологически помогают больному. Бывает наоборот: оглоушат диагнозом, как топором. После такого удара больному надо сразу «скорую» или психушку вызывать. Утверждают, что врач не имеет права от пациента ничего скрывать. Однако даже про страшный диагноз можно сказать по-разному. - Семья, друзья вас поддерживают?
- Моя семья тяжело переживает мою болезнь. Муж и старший сын держатся, трехлетняя дочка, конечно, ничего не понимает, а вот средний сын, ему 16 лет, сильно за меня беспокоится. Часто просит: «Не ходи в больницу, а то опять что-нибудь найдут».
Меня поддерживает и коллектив. Причем это не просто сочувствие, это реальная помощь. Девчонки отсканировали результаты моих анализов, зашли в Интернет, сделали запросы в разные онкоцентры страны.- Всё же в январе вы будет проходить курс химиотерапии?
- Деваться мне некуда. Химию я боюсь, но других вариантов у меня нет. Моей дочери три года, ей нужна мама.
- Чем вам могут помочь ангарчане?
- Ваша газета дважды писала обо мне, люди помогали деньгами - кто 10 тысяч, кто 100 рублей. Когда деньги на мою карту перечисляли, писали: «Держитесь! Всё будет хорошо!»
Огромное всем спасибо!
Умные люди подсказали, что нужно пить настойку из травы телетейки (однолетка одноцветковая). Я покупала её в Иркутске, но сейчас её там нет. Если кто-то из читателей газеты «Время» знает, где эту траву можно купить, буду благодарна.
Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
Для тех, кто может помочь Ларисе
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