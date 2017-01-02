Нужно собраться в кулак

Ольга КРАСНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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- Чувствую себя нормально, хотя курс химиотерапии, который я прошла в прошлом году, сильно выбил меня из колеи. И печень болела, и кожа на ногах слазила. На следующий курс химии я не пошла, ведь у меня ничего не болит. Живу, как и раньше жила. На работу хожу. Всё как обычно, как будто я не болею.- Я поехала в иркутский диагностический центр, где сдала онкомаркеры, сделала ФГС с биопсией желудка. В результате диагноз, поставленный мне в Ангарске, не подтвердился. Это дало мне основание считать себя здоровой. И полгода я жила в радости, что у меня всё хорошо. Буквально летала на крыльях.- Пришло время медосмотра, который я прохожу как работник спортивной школы «Сибирь». Все анализы были хорошие, но один из врачей увидел мой диагноз и настойчиво рекомендовал пройти мультиспиральную компьютерную томографию. На этом моя спокойная жизнь закончилась - увеличены оба яичника. Еще и онкомаркер показал, что метастазы в организме. Я в сомнении: а если ангарские врачи доверяют своим коллегам и, видя мой диагноз, только его подтверждают? Спрашиваю доктора, почему биопсия в Иркутске не показала раковых клеток? А он отвечает, что, может быть, не в том месте анализ взяли. Как же так?- Не верю, с таким диагнозом, как у меня, долго не живут. Чтобы быть уверенной в том, что мне поставили правильный диагноз, хочу еще раз обследоваться в московском онкоцентре БЛОХИНА или Петербурге, хотя квот нет, а самой ехать дорого - все консультации платные. Ездила на консультацию в Иркутск, в областной онкодиспансер, но и там все врачи твердят про химиотерапию, убеждают, что во всём мире лечат одинаково. Только один доктор сказал, что можно сделать повторную лапароскопию - уточнить диагноз.- Рак - такое заболевание, которое долго протекает бессимптомно, поэтому диагностика бывает поздняя. Первая биопсия мою болезнь не подтвердила, только вторая. Потом обнаружили отдаленный метастаз и поставили мне четвёртую стадию рака.- Почти все уже ушли в мир иной. Врачам работать в онкологии тяжело, привыкают к своим больным, заботятся о них, а люди умирают. Больным тоже тяжело. Я поначалу ревела, не ела. Но паниковать нельзя, нужно собраться в кулак. У меня семья, надо быть сильной.- Знаю, что за границей хорошо диагностируют и там меньше врачебных ошибок. Я хотела бы поехать в Израиль. Говорят, что там рак успешно лечат. Мы сделали запрос, оттуда прислали счет - около двух миллионов рублей. Мне такое лечение не по карману. Знакомая лечилась в Южной Корее, говорит, что грамотные специалисты и лечение эффективное, но тоже дорогое.- Звонили и даже приходили люди, родственники которых больны раком, спрашивали, чем я лечилась. Многим просто не хватает психологической помощи. Когда люди с этой болезнью сталкиваются, многие впадают в депрессию, не знают, что делать. Я тоже это прошла и скажу, что врачи не всегда психологически помогают больному. Бывает наоборот: оглоушат диагнозом, как топором. После такого удара больному надо сразу «скорую» или психушку вызывать. Утверждают, что врач не имеет права от пациента ничего скрывать. Однако даже про страшный диагноз можно сказать по-разному.- Моя семья тяжело переживает мою болезнь. Муж и старший сын держатся, трехлетняя дочка, конечно, ничего не понимает, а вот средний сын, ему 16 лет, сильно за меня беспокоится. Часто просит:Меня поддерживает и коллектив. Причем это не просто сочувствие, это реальная помощь. Девчонки отсканировали результаты моих анализов, зашли в Интернет, сделали запросы в разные онкоцентры страны.- Деваться мне некуда. Химию я боюсь, но других вариантов у меня нет. Моей дочери три года, ей нужна мама.- Ваша газета дважды писала обо мне, люди помогали деньгами - кто 10 тысяч, кто 100 рублей. Когда деньги на мою карту перечисляли, писали:Огромное всем спасибо!Умные люди подсказали, что нужно пить настойку из травы телетейки (однолетка одноцветковая). Я покупала её в Иркутске, но сейчас её там нет. Если кто-то из читателей газеты «Время» знает, где эту траву можно купить, буду благодарна.