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Ангарчане отдыхать не умеют


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Вчера, 15:09
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Ангарчане отдыхать не умеют

Встречаются в начале января два приятеля. Один другого спрашивает:
- Ну что, как Новый год отметил?
- Не знаю, еще не рассказывали.
Это анекдот. А они, как известно, берутся из жизни. И о том, как город пережил праздники, лучше других знают врачи «скорой помощи», которых жители вызывают по поводу и без. Именно поэтому в первый официальный рабочий день года мы встретились с заместителем главного врача БСМП по скорой помощи Александром КОМОГОРЦЕВЫМ.

- Хорошо ангарчане погуляли?

- Праздники прошли более или менее спокойно. Всего с 31 декабря по 8 января мы обслужили 3 тысячи вызовов. В будни за сутки обычно поступает 250-260 вызовов, в эти праздники получалось по 330-340. Почти на сотню больше. Нагрузка на одну бригаду, а их у нас в смене 20, увеличилась с 13 до 16 вызовов. И это при том, что нынче впервые поликлиники работали все дни, кроме 1 и 7 января. До 15 часов там принимали дежурные терапевты. До 19 часов работала неотложная помощь. Так что днем часть вызовов мы передавали им. Поликлиники нас здорово разгрузили. В прошлые новогодние каникулы у нас в сутки по 400 вызовов выходило.

- От ОРВИ вас избавили. Что осталось?

- В черте города с 31 декабря по 8 января произошло 6 ДТП, в результате которых четырех пострадавших мы доставили в БСМП, трое от госпитализации отказались. Было 6 пожаров. Из садоводства «Аэлита» мы в БСМП доставили пациента с черепно-мозговой травмой. На острове Ясачный женщина получила резаную рану руки, выбив стекло в доме.

Несчастных случаев произошло много – 429, из них 51 – с детьми. Зарегистрировано 49 отравлений, 19 человек госпитализировали. В основном это, конечно, алкогольная интоксикация.

- «Боярышником» отравились?

- Нет. Случаев отравления метанолом не выявлено. Пациенты утверждали, что употребляли пиво, водку и шампанское. Новый год же! Кто-то намешал все подряд, кто-то не мог остановиться несколько дней. Одна женщина отравилась клофелином: попытка суицида. Ей желудок промыли дома, от госпитализации она отказалась, оставили под присмотром родственников. 16-летняя девушка переборщила с наркотиками. Годовалый ребенок поел стирального порошка.

- Люди и в будни травятся, травмируются. Чем запомнилась новогодняя ночь?

- 31 декабря мужчина упал с балкона 7-го этажа. Получил множественные сочетанные травмы (травмы оказались не совместимы с жизнью. – Прим. авт.). 1 января у 12-летнего мальчика в руке взорвалась петарда. Родители сами привезли его в БСМП, а мы доставили его в детскую больницу с раной правой кисти. Из хорошего:1 января, в 6 утра, в Китое мы приняли роды.

- Дома?

- Да. Родился здоровый мальчик. У нас хорошие акушерские бригады с опытными врачами. Они не первый раз принимают роды на дому. Сейчас повезло Елене Александровне МИРОШНИЧЕНКО.

- Новый год – семейный праздник. Жребий кидаете, чтобы решить, кто работать будет?

- Существует график дежурств. Тем, кто нынче работал, «повезло» дважды, поскольку они и в прошлый Новый год тоже работали: високосный год лишним днем внес свои коррективы. Однако никто не симулировал, на больничный не сел. На работу вышли все, кто должен был. Врачи – люди ответственные.

- Под бой курантов им хоть удалось чисто символически кружками с чаем чокнуться?

- Только чисто символически. В десять минут первого столько вызовов посыпалось, что все быстро разъехались. У нас отсчет дежурных суток идет с 8 до 8 утра. Так вот 31 декабря-1 января было 290 вызовов, из них 104 поступили после полуночи. Это очень много. Даже для Нового года.

До 90-х годов если бригада в 24 часа выезжала на вызов, то эта ночь считалась плохой. Сейчас мы в три часа ночи еще по рации вызовы передаем, чтобы бригада с одного адреса сразу на другой ехала. И подобное происходит не только в праздники. Уже как в порядке вещей стало болеть всю неделю, а потом в пятницу ночью вызвать «скорую» на температуру 37,9. Вы только представьте: бригада 16 вызовов днем обслужила, а потом еще ночью 5. На каждый вызов примерно 40 минут приходится. Если с госпитализацией, то больше часа.

- С чем хоть обращались?

- Травмы головы, грудной клетки. Температура у годовалого ребенка. 34 года – избили. 3 месяца – температура. У ребенка болит живот. Температура. Ребенок обжегся кипятком. 29 лет – избили. 89 лет – низкое давление. 37 лет – без сознания. 94 года – констатировали смерть.

- Вы 34 года работаете на «скорой помощи». Новогодние каникулы в нашей стране ввели 12 лет назад. Как считаете: столько отдыхать не вредно?

- Я когда еще врачом в бригаде работал, говорил: «Ангарчане отдыхать не умеют!» С тех пор мое мнение не изменилось. После новогодних каникул многим требуется еще неделя, а то и месяц, на восстановление здоровья. Большинство людей все эти дни пьют и едят. Считают, что в Новый год можно всё. Потом страдают панкреатитом и холециститом. Наедятся мучного или сладкого, сахар в крови резко повышается. За сутки могут годовую диету к нулю свести.

- Вы-то сами вместе со страной 8 дней отдыхали?

- Только 1 и 7 января. В остальные дни был на работе. Я должен лично проверить повторные вызовы, которые в рамках ОМС не оплачиваются, и те, где регистрировали смерть. Повторных только 8 января было 18. Их лучше не копить, а рассматривать каждый день.

- Что значит повторный вызов?

- Это когда за сутки нас дважды вызывают по одному адресу. Допустим, у ребенка острая кишечная инфекция. Мы говорим родителям о необходимости госпитализации. Они в больницу категорически отказываются ехать. Когда рвота у малыша усиливается, снова звонят нам и говорят: везите! Или пожилой человек жалуется на высокое давление. Мы его снижаем и предлагаем обратиться в поликлинику к врачу или просим приобрести таблетки, которые им выписывали ранее. Однако через несколько часов нас снова вызывают, потому что таблетки стоят дорого, а наш укол давление снижает быстро и бесплатно.

- В конце декабря регистрировалось много смертей. Говорили, что високосный год с собой народ забирает. В январе ситуация стабилизировалась?

- За 8 дней 65 человек умерло. Это много. Обычно в день 2-3 человека, максимум 6. Криминальный был только один – передозировка героином. Два ВИЧ-инфицированных было. Один долгожитель – 101 год.

- Новый год для «скорой помощи» самая горячая пора? Или осенью, когда народ с дач возвращается, вызовов еще больше поступает?

- Много звонков регистрируется, когда народ долго отдыхает. После Нового года наступит 23 февраля и 8 марта. История повторится. 22 февраля мужчины будут принимать поздравления на работе, 23-го продолжат праздновать дома. Возрастет количество отравлений, травм и несчастных случаев. Спад возможен в майские праздники. Там начнется активный отдых на грядках.

Осенью, после копки картошки, регистрируется больше приступов радикулита и остеохондроза. В начале октября возрастает количество инфарктов и инсультов. У каждого месяца свои прелести. Однако бич нашего времени – безрезультатные вызовы. За год их до 3 тысяч доходит. Только 1 января 26 было.

- В подъезд попасть не можете?

- Если бы только это. 8 января нас на Ясачный вызвали на пожар. Приехали, а там ничего не горит. 56-летний мужчина вызвал «скорую» жене. Она от осмотра отказалась. Около «Фестиваля» прохожий вызвал бригаду для человека с переломом. Мы ни травмированного, ни прохожего не обнаружили. Приехали в Савватеевку и никого по адресу не застали. А туда ехать 50 километров. В это время в городе кому-то могла понадобиться срочная помощь.

- У вас же все звонки записываются. Есть телефоны звонивших. Может, пора вводить штрафы за такие вызовы, как при ложном минировании?

- Хорошая идея. А то из «скорой помощи» последнее время пытаются сделать социальную службу: требуют, чтобы мы из подъездов увозили бомжей, не нуждающихся в медицинской помощи. Или вызывают нас для того, чтобы сняли электрокардиограмму. Наши машины оснащены подобным оборудованием. Однако применяем мы его только при необходимости.

У нас фельдшер ездила в Москву. И заметила, что там машины «скорой помощи» двигаются по выделенной полосе. А если они включают сирену, то все другие машины бросаются врассыпную, уступая дорогу. Значит, там ввели серьезные штрафы. В Ангарске дорогу «скорой» некоторые не только не уступают, а, наоборот, еще специально тормозят движение.

Во время рейдов с сотрудниками ГИБДД водители-нарушители поясняют, что не слышали сирену или не видели из-за яркого солнца включенные проблесковые маячки. Если бы знали, что за создание помехи движения для «скорой» или ложный вызов придется платить, то и нарушителей стало бы меньше.

Галина ЛЕМЗЯКОВА, фото Николая СТЕРНИНА
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