Владимиру Жукову исполнилось 60. Его часто останавливают на улице незнакомые люди, подходят, жмут руку, задают вопросы: как вы? как здоровье? что собираетесь делать дальше?
Об этом и другом мы говорили с бывшим мэром и главой города, осужденным, которого система ломала, но сломать не смогла, – Владимиром Жуковым.Жизнь не сказка, но Владимир ЖУКОВ прошёл и огонь, и воду, и медные трубы.
Фото Николая СТЕРНИНА
- Вам 60. С чем вы встретили свой юбилей? Что в сухом остатке?
- Жизнь, как оказалось, штука непростая. Я жил в деревне (дед был председателем колхоза), так что немножко хватанул сельской жизни. С пастухами ходил, на ферму, в лес… Приехал в Ангарск в 15-летнем возрасте, хотя была возможность учиться на военного в Минске (мой дядя был послом в Алжире, позже работал в военной академии) или уехать в Ленинград (брат бабушки был вторым секретарем райкома). Но тогда вся страна ехала на комсомольские стройки. И я поехал.
В Ангарске поступил в училище на токаря, потом АЭХК, ремонтно-механический цех – работал токарем, слесарем, газорезчиком, помощником кузнеца… В 30 лет стал бригадиром комплексной бригады. И потом в любой ситуации, в любой компании, в том числе когда был в тюрьме, оказывалось, что нет таких людей, с которыми у тебя не нашлось бы чего-то общего. Кто-то из деревни, кто-то слесарь, или таежник, или рыбак… К 30 годам окончил институт, выучился на механика. В конце 80-х на комбинате началась конверсия, многие ушли в бизнес, я тоже. Льготы выработал, да и тесно стало.- Как вы оказались в политике?
- И на своем, и на чужом опыте убедился, что как только поднятый тобой бизнес становится привлекательным, сразу находятся те, кто хотел бы его отнять. Под любым предлогом. Такое положение вещей устраивать не могло. В 2005 году попробовал пойти в депутаты с ребятами с АЭХК, получилось. Тогда еще можно было в Думе что-то сделать, градообразующие предприятия были активны. Посмотрел изнутри и увидел, что тащат безбожно, бюджет и имущество разворовывают, себе продают забесплатно через мошеннические схемы. В 2007 году снова пошли на выборы, тогда мы уже со Светланой Борисовной КАЖАЕВОЙ познакомились. Я стал председателем Думы, она - председателем КСП. Начали работать: безобразие и беззаконие по ЖКХ вопиющие. Тогда же начался развал коалиции градообразующих. Мы направляли акты наших проверок в прокуратуру, следствие. В результате через год нас сняли. Сделали серию публикаций «Украденный город» – совершенно никакой реакции. Что делать? Решил стать мэром, думал, это поможет что-то изменить.
- Что вы можете сказать как бывший мэр о нынешнем положении дел в Ангарске?
- Из-за того, как скоропалительно и бездарно провели объединение города и района, бюджет потерял полтора миллиарда, это непростительно. Сегодня жизнь территории идет в кредит, к 2019 году размер кредитного долга, по моему мнению, будет равен бюджету города. Бюджет сегодня четыре с небольшим миллиарда. Почти 2,9 миллиарда - это субсидии и субвенции из области на школы, дошкольное образование, здравоохранение. И миллиард с небольшим на все остальное. Из него львиная доля идет на «Ермак» и там по обязательствам – дороги и все прочее. Большая часть работы делается в кредит. Может, это и правильно, надо выживать. Но вряд ли жизнь в ближайшее время будет лучше. - Почему у вас не сложились взаимоотношения с областью?
- Меня выбирали не для того, чтобы я с оголодавшим коммерсом решал вопросы в его личных интересах. Меня спросили: почему ты пошел против? Я ответил: ну ведь не вы выбираете, а люди, значит, и работать я должен для них, а не на вас.
- Тогда почему вы негативно относитесь к «Ермаку»? Народ-то его как раз любит!
- Это не вопрос любви, а вопрос бюджета. «Ермак» - это бездонная пропасть. Только в прошлом году туда из бюджета зарядили еще около 400 миллионов. МИХАЙЛОВ обращался несколько лет назад к МЕЗЕНЦЕВУ, просил из областного бюджета на завершение работ по «Ермаку» 500 миллионов. Тот спросил, что конкретно собираются сделать. Михайлов ответил: ресторан, боулинг, гостиницу. Мезенцев изумился: вы собираетесь потратить бюджетные деньги, чтобы потом отдать готовый бизнес какому-нибудь коммерсанту? Так вы сразу с ним договоритесь, отдайте «Ермак» в аренду, пусть он его достроит и пользуется, везде так делается.
Я думаю, что все недостающие сауны и гостиницы там уже построены за счет бюджета, а доходы от них идут в частный карман. То есть полтора (или два) миллиарда потратили на создание бизнеса для одного (максимум двух-трех) человека.
- Чем вы отличаетесь от Жукова 2014 года?
- Вместе с Ангарском я прошел 9 тюрем. В каждой меня содержали не в одной камере, а в 2-3 поочередно. Думаю, это были чьи-то настоятельные рекомендации. Сидел с разными людьми, со всеми нашел общий язык. Знание анекдотов пригодилось. Там есть такое понятие «сходить в гости». Конвоира из других камер просили: вы нам правильного мэра отправьте в гости.
Ты прожил в камере неделю-две, может, и не увидишь больше сокамерников, но они собирают тебя в дорогу – чай, сигареты, конфеты, печенье. Я, конечно, себе иначе эту жизнь представлял. Практически нигде не матерятся, не принято. Если это нормальная хата, где мужики, там нельзя бить человека. Бьют обычно разработчики - те, кто работает с органами, их подсаживают, потом прячут, отношение к ним соответственное. Если у тебя ничего нет, тебе все дадут, за стол посадят, продукты по отдельным сумкам не держат, все общее. Там люди самых разных национальностей, но деления по этому признаку нет.
Ехали по этапу в вагоне. Утром и вечером дают кипяток. Туалет – два раза в сутки, а у меня таблетки с мочегонным эффектом. Прошу конвоира вывести в туалет. Тот говорит: «Ты уже ходил». – «Мне еще надо».
– «Ты уже ходил».
Со мной ехал бродяга Фома (статус «бродяга» - это ступень, предшествующая статусу «вор в законе»). Он как заорет конвоиру: «Ты чё, не слышишь, что тебе сказали? Человек в туалет хочет». – «Ничего, потерпит».
Тот крикнул: «Ребята, качнем вагон!»
И все сто человек начинают раскачивать вагон на ходу. Проблему с туалетом тут же решили.
Мне есть с чем сравнить, я год сидел в Иркутске, следователь не дал мне ни одного свидания, ни одного телефонного звонка, даже отказал во встрече с батюшкой, т.е. контакты с внешним миром были максимально ограничены. Дашь показания – у тебя все будет нормально, получишь по минимуму. Вот в таком черном теле держали. И я не один мэр в такой ситуации оказался. ТАШКИНОВ, КОПЫЛОВ, ПИНТАЕВ. Я думаю, что процентов 30% сидят ни за что. Примерно столько же там тех, кому нет здравого смысла давать те сроки, что они отбывают. Про таких говорили: булку хлеба украл - посадили на год и весь год бесплатно хлебом кормят! Люди, абсолютно полезные для общества, я и Кажаева, которые могли бы сделать столько полезного для людей, бессребреники (ведь нас тщательно обыскали – даже за границей имущество и деньги искали, нет у нас ничего!), мы во власть с чем пришли, с тем и ушли. В чем корысть? В получении Кажаевой зарплаты за то, что она по 12 часов в день работала? - Если бы сейчас вернуть время вспять и вы бы знали, чем закончится нахождение во власти, вы бы туда вообще пошли?
- Трудно сказать, но, думаю, что да, все равно бы пошел. Хотя понимаю, что, будучи главой или мэром, ничего невозможно делать, потому что есть заинтересанты, которые просто не дадут делать. И все-таки я горжусь сделанным. Считаю, что след мы оставили хороший. Однако сейчас понимаю, что справедливости в чистом виде вообще нет. У каждого свое о ней представление. Сегодня ведь судят не только нас. Есть распиаренные, громкие дела. После того как я посидел, не берусь судить, правда ли то, что нам рассказывают, скептически воспринимаю такого рода информацию. - Полтора года за решеткой, состояние вынужденной изоляции наверняка сопряжено с самокопанием. Вы нашли ответ на вопрос, что в своей жизни сделали не так, почему с вами все это произошло?
- Сказать, что это ошибка, я не могу. Это наивно, но раньше я считал, что законы – это законы и мы все должны жить по ним, тогда все будет хорошо. Не будет. Я впервые это увидел еще в детстве. Колхоз, которым дед руководил, был миллионером. Потом из колхоза сделали совхоз. Все стало разваливаться. Дед смотрел на это безобразие, понимал, что так делать нельзя, но ничего изменить не мог. Жалеть о том, что я сделал, не жалею. Дай Бог, чтобы каждый столько сделал. Скольким я не дал воровать, отлучил от кормушки! За такое и убить могли, но ведь не убили. Не в том дело, что ты в тюрьме сидишь, а в том, что несправедливо. Сижу да сижу. Там тоже жизнь и люди живут.
Так что нечего Бога гневить, он дает только те испытания, которые нам по плечу. Не в том дело, что разрушили жизнь мою и Кажаевой, а в том, что из города ушел позитив и реальная власть народа. К примеру, все публичные слушания сейчас проводятся статистами «Водоканала» и администрации.
- Есть планы вернуться в политику?
- Последние полгода я провел в одиночке. И это не самое плохое время, можно в себе разобраться. Писал стихи, начал работать над книгой. В камере три на четыре я много двигался: в день проходил до 10 километров, много читал, особенно про тайгу. Таежники, как правило, подолгу живут в зимовьях, по одному. Живут и не умирают. А я чем хуже? Мне тепло, есть крыша над головой, еда. В камере ведь тоже видеонаблюдение, ты постоянно как на ладони, за тобой смотрят сутки напролет. В 6 утра подъем, в 22 часа отбой, в течение этого времени лежать нельзя. Лег, тут же по громкоговорителю тебя взбадривают. Два замечания – карцер. Надо принять как факт, что ты попал в ситуацию, где свои порядки. Есть они и во власти. Поэтому идти туда сейчас нет смысла. Работать так, как сейчас работают, мне совесть не позволит, а так, как считаю нужным, не дадут.
Сегодня мы рук не опустили, занимаемся своим уголовным делом, проходим апелляции, кассации, суды всех инстанций. За свое честное имя будем биться. Как говорится, еще не вечер.
Беседовала Ирина СУТЫРИНА