Жизнь не сказка, но Владимир ЖУКОВ прошёл и огонь, и воду, и медные трубы.

Фото Николая СТЕРНИНА



Беседовала Ирина СУТЫРИНА

- Жизнь, как оказалось, штука непростая. Я жил в деревне (дед был председателем колхоза), так что немножко хватанул сельской жизни. С пастухами ходил, на ферму, в лес… Приехал в Ангарск в 15-летнем возрасте, хотя была возможность учиться на военного в Минске (мой дядя был послом в Алжире, позже работал в военной академии) или уехать в Ленинград (брат бабушки был вторым секретарем райкома). Но тогда вся страна ехала на комсомольские стройки. И я поехал.В Ангарске поступил в училище на токаря, потом АЭХК, ремонтно-механический цех – работал токарем, слесарем, газорезчиком, помощником кузнеца… В 30 лет стал бригадиром комплексной бригады. И потом в любой ситуации, в любой компании, в том числе когда был в тюрьме, оказывалось, что нет таких людей, с которыми у тебя не нашлось бы чего-то общего. Кто-то из деревни, кто-то слесарь, или таежник, или рыбак… К 30 годам окончил институт, выучился на механика. В конце 80-х на комбинате началась конверсия, многие ушли в бизнес, я тоже. Льготы выработал, да и тесно стало.- И на своем, и на чужом опыте убедился, что как только поднятый тобой бизнес становится привлекательным, сразу находятся те, кто хотел бы его отнять. Под любым предлогом. Такое положение вещей устраивать не могло. В 2005 году попробовал пойти в депутаты с ребятами с АЭХК, получилось. Тогда еще можно было в Думе что-то сделать, градообразующие предприятия были активны. Посмотрел изнутри и увидел, что тащат безбожно, бюджет и имущество разворовывают, себе продают забесплатно через мошеннические схемы. В 2007 году снова пошли на выборы, тогда мы уже со Светланой Борисовной КАЖАЕВОЙ познакомились. Я стал председателем Думы, она - председателем КСП. Начали работать: безобразие и беззаконие по ЖКХ вопиющие. Тогда же начался развал коалиции градообразующих. Мы направляли акты наших проверок в прокуратуру, следствие. В результате через год нас сняли. Сделали серию публикаций «Украденный город» – совершенно никакой реакции. Что делать? Решил стать мэром, думал, это поможет что-то изменить.- Из-за того, как скоропалительно и бездарно провели объединение города и района, бюджет потерял полтора миллиарда, это непростительно. Сегодня жизнь территории идет в кредит, к 2019 году размер кредитного долга, по моему мнению, будет равен бюджету города. Бюджет сегодня четыре с небольшим миллиарда. Почти 2,9 миллиарда - это субсидии и субвенции из области на школы, дошкольное образование, здравоохранение. И миллиард с небольшим на все остальное. Из него львиная доля идет на «Ермак» и там по обязательствам – дороги и все прочее. Большая часть работы делается в кредит. Может, это и правильно, надо выживать. Но вряд ли жизнь в ближайшее время будет лучше.- Меня выбирали не для того, чтобы я с оголодавшим коммерсом решал вопросы в его личных интересах. Меня спросили: почему ты пошел против? Я ответил: ну ведь не вы выбираете, а люди, значит, и работать я должен для них, а не на вас.- Это не вопрос любви, а вопрос бюджета. «Ермак» - это бездонная пропасть. Только в прошлом году туда из бюджета зарядили еще около 400 миллионов. МИХАЙЛОВ обращался несколько лет назад к МЕЗЕНЦЕВУ, просил из областного бюджета на завершение работ по «Ермаку» 500 миллионов. Тот спросил, что конкретно собираются сделать. Михайлов ответил: ресторан, боулинг, гостиницу. Мезенцев изумился: вы собираетесь потратить бюджетные деньги, чтобы потом отдать готовый бизнес какому-нибудь коммерсанту? Так вы сразу с ним договоритесь, отдайте «Ермак» в аренду, пусть он его достроит и пользуется, везде так делается.Я думаю, что все недостающие сауны и гостиницы там уже построены за счет бюджета, а доходы от них идут в частный карман. То есть полтора (или два) миллиарда потратили на создание бизнеса для одного (максимум двух-трех) человека.- Вместе с Ангарском я прошел 9 тюрем. В каждой меня содержали не в одной камере, а в 2-3 поочередно. Думаю, это были чьи-то настоятельные рекомендации. Сидел с разными людьми, со всеми нашел общий язык. Знание анекдотов пригодилось. Там есть такое понятие «сходить в гости». Конвоира из других камер просили: вы нам правильного мэра отправьте в гости.Ты прожил в камере неделю-две, может, и не увидишь больше сокамерников, но они собирают тебя в дорогу – чай, сигареты, конфеты, печенье. Я, конечно, себе иначе эту жизнь представлял. Практически нигде не матерятся, не принято. Если это нормальная хата, где мужики, там нельзя бить человека. Бьют обычно разработчики - те, кто работает с органами, их подсаживают, потом прячут, отношение к ним соответственное. Если у тебя ничего нет, тебе все дадут, за стол посадят, продукты по отдельным сумкам не держат, все общее. Там люди самых разных национальностей, но деления по этому признаку нет.Ехали по этапу в вагоне. Утром и вечером дают кипяток. Туалет – два раза в сутки, а у меня таблетки с мочегонным эффектом. Прошу конвоира вывести в туалет. Тот говорит:Со мной ехал бродяга Фома (статус «бродяга» - это ступень, предшествующая статусу «вор в законе»). Он как заорет конвоиру:Тот крикнул:И все сто человек начинают раскачивать вагон на ходу. Проблему с туалетом тут же решили.Мне есть с чем сравнить, я год сидел в Иркутске, следователь не дал мне ни одного свидания, ни одного телефонного звонка, даже отказал во встрече с батюшкой, т.е. контакты с внешним миром были максимально ограничены. Дашь показания – у тебя все будет нормально, получишь по минимуму. Вот в таком черном теле держали. И я не один мэр в такой ситуации оказался. ТАШКИНОВ, КОПЫЛОВ, ПИНТАЕВ. Я думаю, что процентов 30% сидят ни за что. Примерно столько же там тех, кому нет здравого смысла давать те сроки, что они отбывают. Про таких говорили: булку хлеба украл - посадили на год и весь год бесплатно хлебом кормят! Люди, абсолютно полезные для общества, я и Кажаева, которые могли бы сделать столько полезного для людей, бессребреники (ведь нас тщательно обыскали – даже за границей имущество и деньги искали, нет у нас ничего!), мы во власть с чем пришли, с тем и ушли. В чем корысть? В получении Кажаевой зарплаты за то, что она по 12 часов в день работала?- Трудно сказать, но, думаю, что да, все равно бы пошел. Хотя понимаю, что, будучи главой или мэром, ничего невозможно делать, потому что есть заинтересанты, которые просто не дадут делать. И все-таки я горжусь сделанным. Считаю, что след мы оставили хороший. Однако сейчас понимаю, что справедливости в чистом виде вообще нет. У каждого свое о ней представление. Сегодня ведь судят не только нас. Есть распиаренные, громкие дела. После того как я посидел, не берусь судить, правда ли то, что нам рассказывают, скептически воспринимаю такого рода информацию.- Сказать, что это ошибка, я не могу. Это наивно, но раньше я считал, что законы – это законы и мы все должны жить по ним, тогда все будет хорошо. Не будет. Я впервые это увидел еще в детстве. Колхоз, которым дед руководил, был миллионером. Потом из колхоза сделали совхоз. Все стало разваливаться. Дед смотрел на это безобразие, понимал, что так делать нельзя, но ничего изменить не мог. Жалеть о том, что я сделал, не жалею. Дай Бог, чтобы каждый столько сделал. Скольким я не дал воровать, отлучил от кормушки! За такое и убить могли, но ведь не убили. Не в том дело, что ты в тюрьме сидишь, а в том, что несправедливо. Сижу да сижу. Там тоже жизнь и люди живут.Так что нечего Бога гневить, он дает только те испытания, которые нам по плечу. Не в том дело, что разрушили жизнь мою и Кажаевой, а в том, что из города ушел позитив и реальная власть народа. К примеру, все публичные слушания сейчас проводятся статистами «Водоканала» и администрации.- Последние полгода я провел в одиночке. И это не самое плохое время, можно в себе разобраться. Писал стихи, начал работать над книгой. В камере три на четыре я много двигался: в день проходил до 10 километров, много читал, особенно про тайгу. Таежники, как правило, подолгу живут в зимовьях, по одному. Живут и не умирают. А я чем хуже? Мне тепло, есть крыша над головой, еда. В камере ведь тоже видеонаблюдение, ты постоянно как на ладони, за тобой смотрят сутки напролет. В 6 утра подъем, в 22 часа отбой, в течение этого времени лежать нельзя. Лег, тут же по громкоговорителю тебя взбадривают. Два замечания – карцер. Надо принять как факт, что ты попал в ситуацию, где свои порядки. Есть они и во власти. Поэтому идти туда сейчас нет смысла. Работать так, как сейчас работают, мне совесть не позволит, а так, как считаю нужным, не дадут.Сегодня мы рук не опустили, занимаемся своим уголовным делом, проходим апелляции, кассации, суды всех инстанций. За свое честное имя будем биться. Как говорится, еще не вечер.