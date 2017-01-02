Люди возвращаются к Богу



Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

- Случайно, до этого даже крещёной не была. Работала в школе. Тогда ещё в Ангарске только одна церковь была, в Четвёртом посёлке. Попросили помочь спеть на клиросе, это было в Рождество. И вот в этом году прошло семнадцатое моё Рождество в храме. После ухода регента я заняла её место.- Невозможно. Всему приходилось учиться, да и до сих пор приходится. Столько нюансов в богослужении, столько деталей, даже перечислять долго. Мы поём за богослужением каждый день, утром и вечером. Каждый день обычно посвящён памяти какому-то святому. Значит, для каждого дня свои песнопения – служба вообще никогда не повторяется. Непривычный текст, старославянский церковный язык, который тоже тяжело поначалу воспринимать.- Церковных песнопений огромное количество, есть авторские, есть древние напевы – грузинские, византийские, сербские. Настоящие древние мотивы, от одного звучания которых мурашки по коже. Мне посчастливилось трижды побывать на занятиях, организуемых Министерством культуры, «Академией православной музыки». Это бесценный опыт и по общению с людьми, и по получению уникальных новых знаний, в том числе и обмен нотами. Там ведь не только регенты и певчие со всего мира встречаются, но и иконописцы, звонари, служители, работники воскресных школ, музыканты – всех не перечислишь! Там мне выпала возможность петь в составе хора в главных храмах страны - Христа Спасителя, Исаакиевском соборе. Это настоящее чудо, что мне довелось во всём этом поучаствовать.- Нет, это совсем не так! Только на первый взгляд это просто красивый храм. На самом деле там каждый день проходят богослужения, там есть святые иконы, которые являются достоянием нашей страны, веками намоленные. Там мощи святых. Сам храм, восстановленный после полного разрушения, – разве это не чудо?- Конечно. Чудеса случаются с каждым из нас, каждый день, просто надо научиться их замечать. Разве не чудо, что в нашем храме каждый день проходят литургии, где люди причащаются телом и кровью Христа? В моей жизни столько чудес было! Я занимаюсь любимым делом, музыкой, ничем другим я не хотела заниматься с самого раннего детства. У меня трое замечательных детей. И дочь появилась, когда старшие сыновья были уже взрослыми. У нас подобрался совершенно потрясающий коллектив, нашлись люди, готовые дважды в день петь в храме, хотя у них есть и работа, и семьи. Я вот сейчас сижу здесь с вами разговариваю, мы живём, дышим, радуемся, грустим – разве всё это не чудо, которому нет никакого объяснения? За каждый миг своей жизни я говорю Господу спасибо.- Нет, это необязательно. Хотя все, конечно, музыкальные, многие учились в музыкальной школе, но по профессии с музыкой не связаны. Честно говоря, профессиональным музыкантам даже тяжелее перестраиваться. Поначалу в хоре было 3-4 человека, нынешний состав формировался постепенно. Непросто было найти поющих мужчин в нашем городе, но они нашлись! Сейчас в нашем хоре 20 человек самых разных возрастов.- Непросто как в физическом смысле, так и в духовном. Всю службу надо выстоять, и не просто слушать, а внимательно следить за её ходом. Бывают службы по 2-5 часов, ночные. Нельзя ошибиться, вступить невпопад, не взять ноту. Равнодушный человек просто не сможет этого делать.На регенте лежит ещё большая ответственность. И это даже не то, что я задаю тон, то есть от меня зависит, как вступит весь хор. Нет. Я должна быть примером дисциплины, духовного и творческого роста. Как-то на одной из встреч я вообще услышала слова, мол, не женское это дело. Где-то я с этим согласна.- Изменились. Их стало намного больше, особенно детей и мужчин. Теперь в храм приходят люди самого разного возраста, и совсем старые, и молодые, и средних лет, что наиболее удивительно, ведь такие люди всегда загружены житейскими проблемами. В этом году Святейший патриарх Кирилл говорил об удивительном явлении - ровно сто лет назад начались страшные события: разрушение церквей, поругание святынь. Но веру убить в людях не так просто, вот и ангарчане возвращаются в храм, к Богу.- Вы знаете, я ведь тоже простой человек. У меня дом, муж, дети. Однако прихожу в храм, и всё вокруг меняется, суета замирает, мысли успокаиваются, нисходит покой. Там и обстановка этому способствует. Но даже если времени идти в храм нет, то душа-то всегда с нами! Больше думайте, читайте книги, смотрите хорошие фильмы, обсуждайте их с друзьями, спорьте! Любое искусство – это лекарство для души, причём самое доступное.- Да, к сожалению, это так. И это совершенно неправильно. Наивно думать, что все твои грехи от одного ныряния в ледяную воду отпустятся. Если уж зашли туда грязными, такими и выйдете. Недаром говорят: «Крещенской водой грехи не смыть». Очищение должно не в проруби начинаться, а в храме, с исповеди, с причастия. А главное – с покаяния.- Нет, об этом не думаю. И без того много где петь посчастливилось. Да и наш ангарский храм мне кажется самым близким, родным, как дом. Вот о новом здании для воскресной школы мечтаю, оно действительно нужно. Мечтаю, чтобы ангарчане стали добрее и терпимее. Но это не просто мечта, к этому стараюсь руку приложить. И не только на службах, но и с помощью нашего фестиваля.- Уверена! У нас же полные залы собираются, после концерта совершенно незнакомые люди подходят, благодарят. В этот раз девушка подошла, призналась, что весь концерт проплакала. Может быть, таким путём кто-то к Богу придёт. Чем больше люди узнают нового, тем лучше они становятся, я в этом убеждена. Так что просвещение – первое средство от злости и грубости.- Я думала об этом много раз. Знакомые как-то раз сказали: вот пошла бы учиться на какое-нибудь вокальное отделение, сейчас бы в опере блистала. Но дело в том, чтобы поступить на вокальное отделение нужно было ждать 18 лет, я была слишком молода. Вот так Господь привёл меня к тому, чем я сейчас занимаюсь. И мне это абсолютно нравится, я благодарна Господу за это! Вы не представляете, какой это огромный мир, с которым наш город пока ещё мало знаком. Хотя нам и есть чем гордиться, ведь хор Свято-Троицкого собора один из лучших в нашем регионе. И это я вам сейчас как очень строгий руководитель говорю, нисколько не приукрашивая.