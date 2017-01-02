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На юбилей нам подарили… новый детсад


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Сегодня, 16:44
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22 января исполнилось 25 лет самому большому детскому саду Ангарска, № 117, больше известному под названием «Теремок». Непохожий ни на одно здание нашего города, он был и остается самым известным и престижным детским садом Ангарска. О том, как удалось этого достичь, мы поговорили с его заведующей Людмилой Михайловной БУРОВОЙ, которая возглавляет это детское учреждение 18 лет.

На юбилей нам подарили… новый детсад
«Теремок» - это 615 детей в возрасте с 1 года до 7 лет, 65 педагогов, 27 имеют премию губернатора Иркутской области, 26 групп, 12750 квадратных метров площадей, 3 гектара земли.

На юбилей нам подарили… новый детсад

- Людмила Михайловна, как вы стали заведующей?

- Я работала физоргом в 103-м детском саду, когда меня пригласили в управление образования и предложили место заведующей – возникла производственная необходимость. Дали полтора дня на раздумье. Сейчас такое назначение уже вряд ли возможно, в управлении образования есть кадровый резерв руководящих работников, а тогда, в 98-м году, все было проще. Я, конечно, работала в очень хорошем детском саду, где меня стимулировали к участию в различных конкурсах, показывала результаты, может, поэтому меня и заметили.

А начинала я свой трудовой путь младшим воспитателем в том же 103-м саду. Устроилась, имея высшее техническое образование, ради собственных детей. Потом получила высшее педагогическое образование, стала воспитателем, физинструктором. И вот заведующей.

- Когда вы приняли этот детский сад под своё руководство, каким он был?

- Для меня чужим. У меня не было опыта руководящей работы, было страшно. Но база была хорошая. Было на кого опереться в коллективе: работали хорошие педагоги, другие сотрудники. Сам проект детского сада невероятно интересный. Мы благодарны проектировщикам, они придумали такие условия для детей, которые актуальны до сих пор: большие группы, широкие коридоры, огромные спортивный и музыкальный залы, бассейн и большое количество кабинетов для разных целей, в которых у нас работают различные специалисты, проходят дополнительные занятия. Это был ведомственный сад «Орг-стройпроекта», только в 1998 году его передали городу.

- Пять лет назад вы стали автономным дошкольным учреждением. Это значит, что вы сами по себе? Ни от кого не зависите?

- Мы муниципальное учреждение, нас, как и другие сады, финансируют из бюджета. Но автономное учреждение имеет право получить в начале года всё финансирование, положенное на год. Автономия даёт нам возможность быть более самостоятельными, например, в плане закупок, но в то же время повышает уровень ответственности. Мы оказываем очень много платных услуг. Одно из условий создания автономного учреждения – привлечение не менее 15 процентов внебюджетных средств. Педагогам работать у нас выгодно, поскольку они получают вторую законную заработную плату за оказание платных образовательных услуг по трем направлениям: художественному, физкультурному или познавательному.

- Дорого водить ребёнка в «Теремок»?

- Этот миф о дороговизне учреждения я пытаюсь развеять все годы, сколько здесь работаю. Я даже в своем кабинете установила системы видео- и аудиозаписи. В любой момент предоставлю запись разговора с любым родителем, подтверждающую, что мы денег не берём и никаких взносов не требуем. Оплата за питание у нас точно такая же, как в любом другом детском саду. Просим, конечно, родителей помочь нам оплатить охрану, сделать ремонт, закупить необходимое оборудование, но есть те, кто отказывается это делать, и мы их не заставляем. Другой вопрос, что родители могут набрать много кружков, а потом обнаружить, что это накладно для их семейного бюджета. Мы, кстати, их всегда от этого отговариваем: один-два кружка достаточно.

Платно работают у нас группы вариативного содержания, где с детьми занимаются с превышением основной образовательной программы. Их пять из 15 в этом корпусе. Например, с программой «Лего-мир». Или группа, в которой реализуется приобщение детей к художественной литературе, дети там пишут книги, издают газеты. Есть группа, где занимаются научными исследованиями. У нас каждый год проходят детские исследовательские конференции. Представьте себе: дошкольники защищают свои научные работы! Оплата за то, что ребенок посещает такую группу, составляет около 1,5 тысячи в месяц.

Эти группы создавались в 90-е годы, когда детей рождалось мало. Детские сады боролись за каждого ребенка. Тогда, чтобы сохранить сад, нам надо было придумать что-нибудь особенное, и мы написали программу о вариативном образовании. Это оказалось востребованным родителями.

- В 2013 году в детском саду была серьёзная проверка, которая выявила нарушения в предоставлении платных услуг. Как вы вышли из той ситуации?

- Проверка не нашла никаких финансовых нарушений. Предъявляли нам то, что мы не согласовали цены на платные услуги с тарифной комиссией, а также то, что наши педагоги не имеют права вести дополнительную образовательную деятельность в своё рабочее время. Со многими замечаниями я не согласилась, основывалась на федеральном законодательстве. Нам, конечно, были даны некоторые рекомендации, мы все их выполнили. Всегда рискованно начинать новое дело, когда не у кого поучиться, практически до всего доходишь своим умом, а на практике всё оказывается сложнее, чем на бумаге. Это был очень сложный период. Мы его пережили, сделали оргвыводы, руки не опустили, встали и пошли дальше!

- Нас удивило, что вам, руководителю учреждения на 15 групп, отдали под крыло ещё и новый детский сад в 32 микрорайоне на 11 групп. Как вы на это согласились?

- Я шучу, что это был своеобразный подарок к нашему юбилею. Новый корпус мы условно ласково называем «Петушок» и настроены по-боевому. Будем держать планку, всё, что наработали, внедрять и в то здание. Очень тщательно отбирали кадры, сейчас продумываем систему наставничества, чтобы наши опытные педагоги учили молодых. Будем новых педагогов вливать в нашу систему, проводить совместные мастер-классы, семинары, тренинги. Но пока мало времени прошло – мы вдох сделали, а выдох еще не успели. Бояться такого объединения не надо. Мы много ездим в Москву, Санкт-Петербург, другие крупные города учиться и видим, что сейчас повсюду такие холдинги создают, объединяют по пять-шесть детских садов.

- Где берете силы?

- Утром встала, холодной водой облилась – вот тебе и силы. В Крещение в прорубь окунулась. Пешком хожу на работу. Активность – это стиль моей жизни.

От коллектива нашего силы беру, он у нас очень дружный, сплоченный, работает в основном на самоорганизации, самоконтроле. Доброжелательное отношение к миру сохраняю всегда, даже когда трудно. Знаете, как говорят: «Что такое успех? Это движение вперёд от неудачи к неудаче, но без потери энтузиазма».

- Как будете отмечать юбилей?

- Сейчас в саду идут тематические недели, в которых участвуют дети, педагоги, родители. Все готовят подарки: выступления, стенгазеты, открытки, поделки, сочиняют стихи, пишут книги. Завершим празднование большим мероприятием в нашем актовом зале, на которое пригласим ветеранов. Дата праздника пока уточняется. Нам и гулять-то некогда, потому что мы сейчас принимаем участие в муниципальном конкурсе «Лучшее учреждение дошкольного образования». Пока голова болит, что именно показать на конкурсе, настолько у нас всего много интересного.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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