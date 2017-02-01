Во время съёмок «Левиафана» с актёром Дмитрием БЫКОВСКИМ.

Фото из личного архива И. ГАВРЫ



Беседовала Оксана ТИХАЯ

- После инсульта маму нельзя было оставлять одну, поэтому я отказывалась от ролей, мои агенты были в курсе. Не так давно они звонили и сожалели, что не могут вызвать меня на кинопробы в фильме про Раневскую. Но я хорошо понимаю, когда нужно быть рядом с мамой, а когда с профессией.- Делала себе московскую прописку. Устроилась по лимиту оператором тепловых пунктов в систему тепловодоснабжения. В Ангарске централизованная система, а в Москве бойлерные, которые обслуживают 5-6 домов. Несколько раз в сутки ходила и снимала показания. А потом поступила в государственное музыкальное училище им. Гнесиных на специальность “артистка музыкально-речевого жанра эстрады” к известному режиссеру Владимиру ТОЧИЛИНУ. Только в 1983 году он привез с конкурса 9 лауреатов артистов эстрады! Учил Ефима ШИФРИНА, ставил монологи молодому ВИНОКУРУ, дружил с КОКЛЮШКИНЫМ, ЖВАНЕЦКИМ, МИРОНОВЫМ.К сожалению, Точилин ушел из жизни на 55-м году от сердечного приступа. Тогда я была на 4-м курсе. Это стало трагедией, ведь режиссер для актера как тренер для спортсмена: и мама, и папа.- Я второго «своего» режиссера я так и не встретила. Кто-то должен нас учить и направлять. СМОКТУНОВСКОГО не принимали, отчислив за профнепригодность! ЮРСКИЙ поступал пять лет! !- Конечно, это «Интерны». Еще работа с режиссером Натальей МЕЩАНИНОВОЙ в фильме «Комбинат «Надежда». Понравилось работать в «Левиафане» с Андреем ЗВЯГИНЦЕВЫМ. Он уважает актеров! Когда я приехала на пробы, там был очень большой кастинг. Меня о чем-то спросили, а позже я узнала, что пробы прошла. Думала, мне дали роль. Оказалось: «Радуйся, Гавра! Для тебя ролей нет, но Звягинцеву так понравились твои глаза, что будешь женой начальника полиции. Стоять на переднем плане в церкви, и тебя точно не вырежут».- Зато с какими актерами я там стою! У Ирины РЫНДИНОЙ сольные оперные спектакли, а она приехала просто «постоять» женой мэра, актера МАДЯНОВА. С возрастом я стала тонко чувствовать, разворован бюджет фильма или нет. На съемки «Левиафана» мы приехали в Мурманск, за нас заплатили деньги за одиночные номера в гостинице. Для эпизода под открытым небом (на улице было минус 20) выдали термобельё и горячие стельки. Нас ждал буфет с горячими оладьями, которые тут же пекли...- Среди актеров существует понятие съемочного возраста, а режиссер может с помощью грима, костюма его уменьшить или увеличить. Мой съёмочный возраст 48-56 лет. Но даже в Википедии не у всех актеров указан их истинный возраст. Потому что все стараются выглядеть лучше, моложе, а значит, быть востребованнее.Я артистка второго плана и эпизодов. Может, когда-нибудь мне и выпадет главная роль, но судя по возрасту, предстоит играть тёщ, соседок и других характерных персонажей. Мечтаю попасть в большой и хороший комедийный сериал - это моё. В сериале «Стройка» я играла, кажется, в 7-й серии. Роль была небольшая, но яркая. Зато какое удовольствие, когда попадаешь в свой фильм!- Мне надо было быть стройнее и весить не 70, а хотя бы 60 кг. Как правило, молодые студентки все тонкие и звонкие. И потом это поддерживается, чтоб не выпасть из профессии. Если на роль нужна упитанная, полногрудая женщина, на неё просто наденут «толстинки».На собеседовании для меня было потрясением, когда смотрят состояние зубов, волос, просят приподнять юбку, чтобы посмотреть форму ног. В этой профессии нужно иметь хорошее здоровье, нервы и непробиваемое самолюбие.Надо воспринимать философски, что тебя всегда могут заменить на другую актрису и зритель этого даже не заметит. У нас ведь колоссальная конкуренция! Актеры оттого и спиваются, что считают себя невостребованными гениями. В какой-то момент стоит сказать своим мечтам «стоп» и открыть другие двери. Если девушка мечтает о большой крепкой семье, она должна хорошо подумать, прежде чем ступить на актерскую стезю.- Бывает. В такси или в магазинах иногда ловлю особенный взгляд и фразу: извините, вы в кино не снимаетесь? Конечно, приятно. Я ведь не настолько известна, чтобы мне это было в тягость.