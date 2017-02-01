Сейчас все хотят просто весело…

Главный приз фестиваля Щелкунчик - получает тот коллектив, который лучше других расщелкнет новогодний спектакль.

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

- Не только моё. 26 лет назад к нам, руководителям детских театров, обратилась заместитель начальника отдела культуры Тамара Никитична САТОРНИК. Ангарской девочке Жене ВОЛКОНСКОЙ нужна была срочная операция на сердце за рубежом. И мы, пять коллективов: «Родничок», «Росток» (режиссёр Александр ГОВОРИН), «ТЮЗ на Московской» (руководила им Наталья ВАСИЛЬЕВА, сейчас методист Дворца творчества), «Дионис» (руководил Георгий КРЮКОВ, сейчас преподаватель литературы в лицее № 1) и «Перемена» (руководила Дарья ШАДОНОВА, сейчас режиссёр театра в Одинске), откликнулись и сыграли спектакли для Жени. У нас стояла на сцене не копилка, а ваза, и после спектаклей она была всегда полной.- В отношении сборов хорошо. В этом году участие в фестивале приняли более 20 коллективов, для больного ребёнка мы собрали 80 тысяч рублей. А в отношении творческого потенциала, как всегда, хочется чего-то большего. Но главная цель достигнута. Дети проявили бескорыстие и отзывчивость к чужой беде.Были очень интересные работы. Например, «Бирюзовые часики» Дарьи Шадоновой из Одинска. Фольклорный театр «Кудеса» (руководитель Татьяна КАРГОПОЛОВА) представил спектакль «Рождественский дед». Много лет они работают с фольклором, находят источники для песнопения. Хочу отметить театр «Шкода» из Китоя. В прошлом году ушла из жизни их бессменный руководитель Альбина МЕЛЬНИКОВА, посвятившая этому театру 25 лет. Её дело продолжила воспитанница Ольга ГОРБУНОВА. В этом году они показали спектакль «Третий лишний», который был высоко оценен жюри и получил приз зрительских симпатий. Театр «Фунтик» из Мегета (режиссёр Любовь ЮЛИНА) показал спектакль «Жил-был Шиш». Видно, что в творческом плане театр вырос. Надо отметить театр «Фентези» из школы № 30 (режиссёр Вероника БАТРАКОВА). Режиссёр очень творческий человек, сама пишет сценарии, ставит танцы, шьёт костюмы. Ей удалось создать крепкий коллектив.Интересно показал себя Театр масок из ДК «Энергетик» (режиссёр Алексей ПЕРМЯКОВ) со спектаклем «Не всё золото, что блестит», пьесу написал их художник Вячеслав ПРОШИН. Именно этот спектакль получил переходящий приз фестиваля – Щелкунчика. Было время, когда они получали больше шишек, чем добрых слов. Но в этот раз у них всё совпало: на высоте работа режиссёра, хореографа, руководителя цирка, светооформителя. Но дети по-прежнему были в масках! Со временем, может, они и добьются того, что мы им поверим. Хотя не уверен, потому что, если слово идёт фонограммой за кадром, а человек живёт здесь, совпадений быть не может.К сожалению, дети из интерната № 7, которые занимаются в этом театре, скоро разъедутся, ведь интернат расформировывают. Это беда для коллектива.- Я всегда стою за крепкую, хорошую пьесу. Если есть хорошая драматургия, есть и интрига, и событие, и интерес. Ребята могут красиво двигаться, петь на сцене, но если в сказке нет смысла, слабый сюжет, то на сцене ничего не происходит, всё превращается в такую тягомотину, сил нет.На первом фестивале 26 лет назад «Родничок» играл спектакль «Потешный ряд» по русским народным сказкам, «Росток» - «В гостях у людоеда» АРУТЮНЯНА, «Дионис» - «Холодное сердце» по ГАУФУ, театр «Перемена» - «Зайку-зазнайку» МИХАЛКОВА, «Золушку» показывал «ТЮЗ на Московской». Посмотрите, какая драматургия. Сейчас все хотят, чтобы было просто весело, забавно и ярко. Когда мне на одном из фестивалей сказали, что «Снежная королева» - это не новогодний спектакль, мне чуть плохо не стало! Мне кажется, дети должны не только развлекаться, но и думать, сопереживать, участвовать.Мне было нынче сложно - я был в жюри, надо было найти слова, чтобы коллеги поняли, над чем им работать. Сложно не обидеть людей, не оттолкнуть их от профессии, дать импульс для дальнейшей работы. Члены жюри Александр ГОВОРИН, Любовь БАГРИЙЧУК (режиссёр театра «Чуфело») на обсуждениях не ставили оценок «плохо» или «хорошо». У нас был доверительный разговор о профессии, об увиденных спектаклях. Надо двигаться вперёд, всегда учиться, интересоваться драматургией.Ещё я не представляю новогодний спектакль без сценического оформления, декорации. Тяжело смотреть на пустое пространство. А на этом фестивале 90 процентов спектаклей были без декораций. Для них нужны средства, которых у школьных театров зачастую нет.- У нас в театре спектакль рождается годами. Например, над «Ромео и Джульеттой» мы работали три года. За это время должны родиться и декорация, и костюмы. И потом, если дети занимаются театром, родители должны в этом участвовать. Наши родители заинтересованы, чтобы убожество не порождало убожество. Всё должно соединиться: костюмы, музыка, декорация, световое оформление – только всё это в совокупности рождает спектакль.- Школы «похерили» театральные коллективы, забрали ставки. Все руководители, которые сейчас ведут театральные коллективы, получают средства не только от образования, но и во Дворцах.В 24-й школе, в 20-й были театры, теперь нет. Был театр «Новые люди» в клубе по месту жительства «Чайка», руководитель уехал – театр исчез. Театр «Глобус» работал в клубе «Крылатый», в прошлом году режиссёр Татьяна ШИЛЬНИКОВА переехала в Саратов. Люди ищут, где есть возможность заниматься театром, и покидают наш город.- В материальном отношении театрам он ничего не дал. Мы собирали форум в школе №4 по инициативе Александра Говорина, отправили письмо в областное Министерство образования, в котором описали проблемы школьных театров, а в ответ тишина. Театр воспринимается в школах обузой, а не глотком живительной силы. Хотя детский театральный коллектив в школе я лично считаю настоящим, реальным оазисом. Поэтому, наверное, на наших спектаклях мало народу или вообще нет. Ведь в школах не пропагандируется театр. Школа зашорена. Театр в школе теперь должен проводить всякие организационные мероприятия. В школах элементарно нет помещений, в которых можно заниматься театром.- «Росток» выжил в 4-й школе. «Фентези» держится благодаря тому, что школа № 30 очень поддерживает их. Есть ещё в нескольких школах театры, но я, честно говоря, не знаю, чем они занимаются. Работы свои не выставляют, видимо, спектакли не делают. Театр не умирает, он борется. Но условия стали гораздо тяжелее, особенно в школах. Спасибо Дворцу творчества, который оказывает необходимую поддержку в проведении театрального фестиваля.Фестиваль сохраняется, пока есть мы, костяк, пока нам это нужно. Таковыми я считаю Александра Говорина, Николая ЩЕРБАКОВА (режиссёра театра «Кто мы?» из лицея № 2), Дарью Шадонову, Ольгу Горбунову (театр «Шкода»). Обратите внимание, нас, только мужчин-режиссёров, четыре человека - Говорин, Щербаков, Пермяков и я. Ещё ТРУСОВ был пятым, скоро, думаю, опять к нам примкнет (Андрей Трусов – уволившийся начальник управления культуры АГО. – Прим. авт.). Пять мужиков – это что-то значит! Появятся новые имена, подрастёт молодёжь. Наша сила – в единстве, взаимопонимании и преданности делу.