В общепите главный не директор, а повара



Беседовала Оксана ТИХАЯ,

фото Николая СТЕРНИНА

- Я продолжила дело, которому мама посвятила всю свою жизнь. Хотя имею образование учителя физики и информатики. А что касается «Чебуречной», моя мама Антонина Ульяновна КРИЖАНОВСКАЯ была заведующей этой столовой с 1986 по 2000 год.- Я могу только предполагать. Возможно, немолодым руководителям было некому передать свое дело. И если бы я не продолжила дело нашей семьи, то «Чебуречка» тоже прекратила бы свое существование. Скорее всего дело в том, что здания, в которых находились столовые, были в аренде. Недорогой столовой трудно тянуть большую арендную плату.- Если любишь своё дело, всё легко. Должен быть хороший, проверенный коллектив, где люди друг друга понимают и уважают. В «Чебуречной» нас всего 8 человек. Все на виду. Вообще в предприятиях общественного питания главный не руководитель и не бухгалтер. Главные – повара. Директор может заключать договоры, искать более дешевую продукцию, но если повара не умеют готовить или нечисты на руку, ничего не получится. От их работы, профессионализма зависит успех предприятия.- По-разному. Кроме того, что я руководитель предприятия, в первую очередь я еще мать и жена. У меня трое замечательных детей, одному из которых три года, и любимый муж. Порой очень непросто совмещать все три эти «должности», у меня ненормированный рабочий день. Кстати, в двух последних декретах я практически не сидела, а работала без отрыва от производства.- По ГОСТу чебуреки идут только из баранины. Но весь Ангарск делает их по ТУ, разработанным на комбинате, где баранина заменена на говядину. Никаких особых секретов в тесте нет: вода, мука, соль, сахар. Никакой водки, как пишут в некоторых самодеятельных рецептах! Главное - тесто должно получиться очень-очень тугое, поэтому его замешивает машина.- Когда в один период все стали менять столовые на кафе и рестораны, я для себя решила, что не буду этого делать. В кафе или рестораны люди ходят всё-таки по особым поводам. А ежедневно обедать недорого и по-домашнему можно в столовых. Когда проводились ремонты фасадов по улице Горького, к нам приходили обедать маляры в рабочих спецовках. Не думаю, что в таком виде можно пойти в ресторан. Заметьте, сейчас стало больше открываться именно столовых! Так что интуиция меня не подвела.У нас же каждый день на выбор шесть супов, десяток холодных салатов и закусок (от 21 до 37 рублей), столько же горячих блюд, чебуреки, пирожки, булочки, печем свой хлеб. Кстати, солянка у нас всего 41 рубль. Меню стабильное уже много лет. Но когда люди заказывают банкет, делаем всё, что попросят. Одно время пробовали делать позы. Но их готовят на заказ, значит, человеку придется ждать. У нас же система такая, что человек быстренько пришел покушать, у него нет нужных для поз 15 минут ожидания. А если готовить их заранее, это будут уже не позы.- Всё зависит от того, что возьмет человек. Если хочет отбивную с гарниром, солянку, чебурек и компот, будет около 200 рублей. Но если возьмет куриную котлету с макаронами, чай и два пирожка, выйдет на 82 рубля.- Сахар и мука на протяжении многих лет остались примерно на одном уровне. Стоимость мяса поставщики тоже стараются держать, заботясь о своих покупателях, даже делают скидки, проводят акции. Конечно, прирост есть, но он не критичный. Скажем, куриные окорока мы и шесть лет назад брали по 108-125 рублей за килограмм. А вот яйца и сыр подорожали значительно. Про рыбу вообще отдельный разговор. Накачанная водой рыбная продукция на выходе часто оказывается дороже мяса. Когда мы берем рыбу по 100 рублей, оттаянная и разделанная в виде филе, а потом тушеная или жареная, она получается уже под 200.- Хорошо, что помещение у нас в собственности. Но у нас старое оборудование, конечно, я бы кое-что заменила. Например, раздаточную. Частично мы поменяли оборудование на предприятии, снесли ленточную посудомоечную машину, заменив ее на современную, купили печь, поменяли производственные и обеденные столы. В январе поменяли тэн на подогреве вторых блюд, который служил «Чебуречной» лет 50 (!). Сейчас такого даже в производстве нет. Продавцы честно сказали: наши столько не простоят, это вам не советское оборудование.Дважды мы делали ремонт. Если помните, внутри раньше было обшито вагонкой. Мы отремонтировали, поставили аквариум и телевизор. А с улицы здание было из кирпича, без фасадной отделки. И как же сейчас мы мучаемся от наружной рекламы, портящей фасады! Не знаю, как с этим бороться. Ощущение, что в Ангарске не осталось ни одного необклеенного жилого дома. Было бы неплохо, если бы администрация на местном уровне приняла закон об административной ответственности за размещение рекламы, за расклеивание ее на фасадах зданий, ведь на всех этих объявлениях указаны телефоны нарушителей. Пока же мне приходится просить своих работников отмывать стены.- Почему «наливайка»? Да, у нас есть бутербродная, есть лицензия на этот вид деятельности. Конечно, люди, которые выпивают в бутербродной, не так богаты, но они такие же граждане, со своими правами. И в конце концов у нас в стране нет сухого закона! Естественно, мы стараемся поддерживать порядок, чтобы, как вы говорите, «пьяный люд не отпугнул нормальных клиентов». На протяжении долгого времени мы сотрудничаем с охранным агентством «Омега», за что им отдельное спасибо. Но у них тоже нет рычагов регулирования этой проблемы. Они могут вывести нарушителя из здания, но когда уезжают, он может вернуться. Вот почему у нас нет медвытрезвителей? Это вопрос посерьезнее. А в завершение хочу сказать, что к каждому нашему посетителю мы относимся с уважением и будем рады видеть у себя.