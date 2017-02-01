Я вернулась ради ангарчанок

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

- Нет, это не борьба. После той трагедии, которая произошла в нашем учреждении летом 2015 года (речь идёт о смерти роженицы. – Прим. авт.), было очень тяжело. Я решила посвятить себя целиком практической деятельности, нести ответственность только за себя. В Иркутске устроилась в центр репродуктивной медицины, где шикарные условия работы. Решила, что в Ангарск не вернусь. Но в октябре мне стали поступать звонки от работников АПЦ: «Наталья Петровна, объявлен конкурс на главврача. Вы будете подавать?» Я однозначно отвечала: «Нет!» Шквал звонков шёл две недели, на некоторые я даже не отвечала. Что тогда началось! Меня закидали сообщениями, писали:А когда стали писать пациентки:, это сыграло роль, что называется, надавили на больную мозоль… Для меня при принятии решения во главе угла всегда стоят пациенты. Я подала резюме в последний день.- Не знаю, у нас он не работает.- Адекватно. Вся моя жизнь прошла в Ангарском перинатальном центре, коллектив знает мои требования: выполняйте свои должностные обязанности, порядки и стандарты оказания медицинской помощи, относитесь к своей работе добросовестно, а к каждому пациенту - как к своему родственнику.Главная трудность, с которой я столкнулась по возвращении, – угроза закрытия отделения плановой гинекологии, потому что доктора Владимир и Юрий МАЛЫГИНЫ уволились по собственному желанию. У меня было шоковое состояние! Главной задачей этого отделения является восстановление репродуктивной функции. Передо мной стояла серьёзная задача - срочно найти врача, владеющего полным объёмом проведения операций. Практически месяц отделение пустовало. Закрытие грозило ещё и сокращением медперсонала. Нужного специалиста Артёма СЛЕПНЕВА я привлекла из Иркутска. Теперь могу уверенно сказать: в выборе не ошиблась, с февраля отделение работает на полную мощность. На сайте появляются благодарности от пациенток.- Кроме доктора Слепнёва, в первые два месяца моей работы были приняты ещё три акушера-гинеколога - два после клинической ординатуры и один после интернатуры. Двое работают в круглосуточном стационаре, и один в женской консультации. На сегодняшний день круглосуточный стационар укомплектован кадрами полностью. Пришлось даже одному доктору с высшей категорией отказать в приёме, он хотел работать только в стационаре, приём в женской консультации, к сожалению, не рассматривал.На 100% мы укомплектованы врачами УЗИ. Ожидание УЗИ составляет сегодня до 7 дней. При экстренных ситуациях – в день обращения.Привлечение четырех специалистов позволило обеспечить доступность медицинских абортов. Конечно, как акушеры мы всегда против абортов и всем женщинам даем время подумать, пройти консультацию психолога. У нас работает психолог с учёной степенью доктора медицинских наук.Если всё-таки женщина настаивает на аборте, то теперь она может сделать его в АПЦ бесплатно по обязательному медицинскому страхованию - и мини-аборт, и медикаментозный (это аборт с помощью приёма медикаментозных препаратов).Проблема с кадрами у нас остаётся в амбулаторном звене. Если раньше наблюдение за беременными осуществлялось и в других лечебных учреждениях города, то сейчас все беременные наблюдаются только у нас. Это абсолютно правильно было сделано – единый подход. Но врачей-то у нас не добавилось!..Ежегодно у нас наблюдаются около трёх тысяч беременных. И всего шесть врачей ведут перинатальный приём! Из этих шести три человека работают неполный рабочий день, потому что… имеют детей до 14 лет. Закон позволяет им это. Некоторые из них после работы на полставки в АПЦ идут на платный приём в частные центры… Оптимально один врач должен наблюдать не более 200 беременных, а у нас есть участки, на которых наблюдаются 350-380 человек!...