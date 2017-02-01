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Алексей НИКОЛКО: 1,5 года без мамы


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Вчера, 13:45
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У нас принято поддерживать и жалеть матерей-одиночек. Мужчин-одиночек не жалеют. Ими восхищаются. Это большое испытание, которое под силу только настоящим мужчинам. Один из них - 34-летний ангарчанин Алексей НИКОЛКО, ведущий программист в иркутском информационном центре «Аптекарь». В мае 2011 года он стал отцом двойняшек, которых ему пришлось воспитывать одному после смерти жены. Сейчас Насте и Никите 5,5 лет, они ходят в детский сад № 71, живут с папой и новой мамой, Таней.

- В мае 2011 года у жены Ксюши на позднем сроке развилась преэклампсия беременных. Ей пришлось месяц до родов лежать в роддоме, сильно поднималось давление, мучили отеки. После родов стало еще хуже. Врачи диагностировали сильную кровопотерю, геморрагический шок, который запустил в организме необратимые процессы. Жену перевели в реанимацию, к ней пустили меня, принесли деток. А потом Ксюшу увезли на «скорой» в иркутскую реанимацию. Там её ввели в искусственную кому, в состоянии которой она находилась еще месяц. Спасти жену не удалось.
- А вы остались с двумя кульками на руках?
- Не сразу. Настя родилась 2700 кг, Никитка - 2100 кг. Неделю они провели в роддоме, где врачи держали их в кувезах, подкармливали глюкозой. А потом я забрал детей домой. Очень благодарен тёще Марине Владимировне ЩЕПИНОЙ, которая помогала нам больше года. Если бы не она, не уверен, что справился бы.
- Кажется, вы жили тогда в однокомнатной квартире?
- Да. Я, двое детей и Марина. Возле каждой стены стояло по дивану и кроватке для детей. Квартиру мы с женой взяли в ипотеку за год до случившегося.
- Вы знали, что для родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, есть возможность на какое-то время оставить детей в Доме ребенка?
- Нет. Но я бы и не согласился. Зачем? У детей есть отец!
- Наверняка вы в городе не один столкнулись с такой бедой. Не пробовали найти отцов, воспитывающих детей в одиночку?
- Не до этого было. Передо мной стояли другие задачи, я предполагал, что меня ждет. Не было времени на растерянность. Сначала я надеялся, что жена поправится, значит, до этого надо продержаться. Первым делом нашел в Интернете всю необходимую информацию о кормлении и уходе за новорожденными. Очень помогли советы известного педиатра КОМАРОВСКОГО, который избавил меня от самых распространенных родительских страхов. Мои первоочередные задачи были накормить, покупать, погулять и не дать детям заболеть. Очень помогли советы друзей, у которых тоже недавно родился ребенок.
- Когда вам было особенно трудно? И чего больше всего хотелось?
- Сначала я взял неделю, потом месяц, а потом полтора года отпуска по уходу за детьми. Трудно было всё: первые пеленания, кормления, прививки… С детьми-искусственниками сложнее, у них слабенькая печень, любой новый продукт мог вызвать осложнения. Узнал, какой смесью их кормили в роддоме, и продолжил дома. Через месяц после выписки дети заболели. Я позвонил патронажной сестре, нас сразу же оформили в больницу. Но в палатах дети лежат с мамами, а меня куда? Положили одних.
Я всё время был как в полусне. Дети просыпались каждый в своё время, и по ночам я не сразу мог сообразить, кто плачет и кого нужно кормить. Вёл даже запись, кого и во сколько кормил. Несколько раз засыпал и сжигал бутылочки во время стерилизации: вода выкипала, и они плавились. Но постепенно привыкаешь и к такому состоянию. Месяц пролетал как один день. К тому же я три дня в неделю работал. Хотел, чтобы у детей были не просто подгузники, а хорошие японские памперсы, качественные игрушки и всё остальное. Стоит всё это недешево. Еще оставалась ипотека, которую надо было закрывать (сейчас у нас трехкомнатная квартира). Так что по встречам с друзьями я совсем не скучал: сил хватало лишь дойти до кровати.
- Что вы мысленно говорили самому себе?
- Не паниковать. Ты в жизни ребенка самый главный человек. От тебя зависит всё. Да, страшно. Ребенка выдают в роддоме, и до всего приходится доходить самому: как взять, от чего он плачет, что болит. Поэтому составил определенный алгоритм действий на каждый день: купить памперсы, детское питание, забросить белье в стирку, погулять и т.д. Не заглядывал в будущее слишком далеко.
- Какую помощь от государства вы получили?
- Для получения ежемесячного пособия потребовалось много подтверждающих документов. Тут мне хорошо помогли одноклассницы из соцзащиты. За двойню я получил около 300 тысяч рублей материнского капитала, которые сразу пошли на покрытие ипотеки. Хотя сложности были, чиновники долго не могли решить, можно ли давать пособие за двойню или нет: это все-таки материнский, а не отцовский капитал. Пришлось доказывать, изучать законы. Плюс пенсия по потере кормильца около 6 тысяч...
Беседовала Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА

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