На пальцах

Игорь КАРИН,

фото предоставлены

пресс-службой УМВД

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- Да уж! На моей памяти десять начальников УВД сменились. Самый первый эксперт в городе появился в 1964 году, когда в Ангарск из московского вуза приехал Иван Афанасьевич СЕДЫХ (сейчас он давно на пенсии). Вот кому было сложно. Один на весь город!- Много, это как посмотреть. До сокращения в отделе работали 26 специалистов, сейчас осталось 17 (и еще 10 в Усолье, где эксперты закреплены за нашим ЭКО). При этом уровень работы не снижается. В среднем до 2 500 за год. Уложиться надо за 15, максимум за 30 дней. И ошибиться нельзя. Тут не в совести дело. Эксперт за свои выводы несет ответственность по закону. Правда, не припомню, чтобы кто-то у нас ошибался. В первую очередь потому, что каждый эксперт как ученый, которого готовят годами, троечника просто отчисляют. К тому же все мы проходим периодические квалификационные комиссии, где подтверждаем свою категорию (всего их четыре). Каждый эксперт должен иметь несколько видов допуска на разные виды экспертизы.- Почерковедческую, баллистическую, дактилоскопическую, по наркотикам, по спиртосодержащей жидкости, по портрету и еще много других. Особой приметой времени стал рост технического исследования документов и бухгалтерско-экономическая экспертиза. Идет просто шквал поддельных документов всех видов - водительские удостоверения, страховки, даже в паспортах часто попадаются поддельные штампы, не говоря уже о переклеенных фотографиях.