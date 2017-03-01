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На пальцах


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Сегодня, 12:53
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1 марта свой профессиональный праздник отмечают эксперты-криминалисты МВД. В нашем городе экспертно-криминалистический отдел (ЭКО) много лет возглавляет Александр РУМЯНЦЕВ.

Образование высшее. В отдел пришел в 1987 году. Полковник полиции. Квалификационная категория - мастер.

На пальцах
Так всё начиналось. Первый эксперт И.А. СЕДЫХ (второй слева) со следственной группой.


- У вас в этом году юбилей - 30 лет чистого стажа. Для службы в МВД это почти немыслимый срок.

- Да уж! На моей памяти десять начальников УВД сменились. Самый первый эксперт в городе появился в 1964 году, когда в Ангарск из московского вуза приехал Иван Афанасьевич СЕДЫХ (сейчас он давно на пенсии). Вот кому было сложно. Один на весь город!

На пальцах
Молодой эксперт РУМЯНЦЕВ.

- Но теперь-то экспертов много. Работы всем хватает?

- Много, это как посмотреть. До сокращения в отделе работали 26 специалистов, сейчас осталось 17 (и еще 10 в Усолье, где эксперты закреплены за нашим ЭКО). При этом уровень работы не снижается. В среднем до 2 500 за год. Уложиться надо за 15, максимум за 30 дней. И ошибиться нельзя. Тут не в совести дело. Эксперт за свои выводы несет ответственность по закону. Правда, не припомню, чтобы кто-то у нас ошибался. В первую очередь потому, что каждый эксперт как ученый, которого готовят годами, троечника просто отчисляют. К тому же все мы проходим периодические квалификационные комиссии, где подтверждаем свою категорию (всего их четыре). Каждый эксперт должен иметь несколько видов допуска на разные виды экспертизы.

- Какие виды экспертиз вы проводите?

- Почерковедческую, баллистическую, дактилоскопическую, по наркотикам, по спиртосодержащей жидкости, по портрету и еще много других. Особой приметой времени стал рост технического исследования документов и бухгалтерско-экономическая экспертиза. Идет просто шквал поддельных документов всех видов - водительские удостоверения, страховки, даже в паспортах часто попадаются поддельные штампы, не говоря уже о переклеенных фотографиях.

- По «боярышнику» экспертизы не делали?

Игорь КАРИН,
фото предоставлены
пресс-службой УМВД

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