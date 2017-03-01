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Меня девчонки измучили: «Мы тоже так хотим!»


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Сегодня, 16:34
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Меня девчонки измучили: «Мы тоже так хотим!»

3 марта в школе № 17 пройдет показ 9-й и, похоже, последней в нашем городе коллекции творческого объединения «БиМ» («Большие и Маленькие»). Коллекция называется «Вся в маму» и посвящена 8 марта. Осенью по семейным обстоятельствам организатор и руководитель этого уникального школьного ателье Альбина Степановна КОЛЕСНИК уезжает из нашего города.

- В чем фишка вашей новой коллекции?

- Мы постарались обыграть модный тренд, когда мама и дочка одеты одинаково. Роль «мам» выполняют старшеклассницы. К слову, названия всех коллекций девочки придумывают сами. У нас были «Зеркало души», «Классика», «Бал цветов». На 5-летие сделали коллекцию «На бис!».

- Как появился «БиМ»?

- Однажды на конференции я увидела совершенно новую для Ангарска технику гильоширования – выжигание по ткани. Звучит не очень красиво, но глаз не отвести! И просто заболела этим видом рукоделия! А в 2006 году моя воспитанница Лена КОРОТКОВА стала призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в Тамбове. Мы сделали с ней большой комплект столового белья в технике объемного цветового выжигания – самой сложной из видов гильоширования. И я подумала, что этому можно обучать детей.

Тем более что в нашей школе несколько лет проходил городской конкурс «Волшебные руки мастеров» и меня девчонки измучили: «Мы тоже так хотим». Но дети шьют тяжело, трудно. И когда показывают модели, выполненные недетскими руками, я как швейник это прекрасно вижу. Решила немножко схитрить - предложила девчонкам выполнить несложные модели, украсив их в технике гильоширования. Первая коллекция в 2008 году называлась «Маленькая леди». А потом мои девчонки вошли во вкус и сделали костюмы уже для себя. Так я объединила в один коллектив девчонок разных возрастов.

- Многие хотят попасть в ваш школьный кружок?

- Я бы даже сказала, приходится притормаживать. Для этого два года нужно учиться чему-то конкретному. С помощницей Инной ДИАНОВОЙ мы проводим много мастер-классов: оформляем ободки цветами, мастерим украшения для волос, букеты из мягких игрушек, топиарии. Первыми из городских школ стали шить с детьми по журналам «Бурда».

Сейчас в составе «Бима» 32 человека (по 16 маленьких и больших). Новеньких набираем по кастингу. Некоторые путают творческое объединение с модельным агентством. Но это несправедливо, когда одна девочка работает как швея-мотористка, а вторая лишь ходит по подиуму. С такими детьми мы прощаемся. Каждая из участниц «БиМа» должна уметь шить.

- Для техники гильоширования нужен особый инструмент?

- Обычный выжигатель по дереву. Стоит он от 1300 рублей. Поэтому я убедила родителей самых маленьких швей приобрести такой в личное пользование на годы вперёд. А сначала у нас был всего один выжигатель на всех. Ткани приобретаем в иркутском оптовом магазине.

К сожалению, в последние годы конкурсы профессионального мастерства среди швей и любителей в нашем городе сошли на нет. Нет «Волшебные руки мастеров», закрыли «Золотую иглу» и «Всё в ней гармония, всё диво». Почему, не знаю. Возможно, трудно стало с призами для победителей.

Беседовала Оксана ТИХАЯ,
фото из личного архива
А.С. Колесник

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