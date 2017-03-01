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Тёщу мамой называл


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Вчера, 16:19
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Тёщу мамой называл

Год назад, 8 марта, после тяжелой болезни ушел из жизни самый известный журналист Ангарска Евгений КОНСТАНТИНОВ. Накануне этой трагической даты мы встретились с его женой Ингой, чтобы вспомнить, каким Женя был в жизни.

- Сколько лет вы прожили вместе?

- 29. В прошлом году, 15 марта, Жене должно было исполниться 55 лет. Нынче 17 марта мы бы отмечали жемчужную свадьбу…

Мы познакомились в сентябре 1987 года в школе № 13, где я, 18-летняя девчонка, работала секретарем. Жене тогда было почти 27. Он после окончания Краснодарской высшей школы милиции устроился работать в ГАИ и проводил в школах аттестацию учителей по правилам дорожного движения. С того дня мы стали встречаться.

- Вас разница в возрасте не пугала?

- Признаюсь: сначала я Евгения побаивалась. Я была девочка домашняя, скромная. С мальчиками до этого не дружила. А тут сразу такой дядя в форме.

- Чем он вас покорил?

- Я с первой секунды влюбилась в его глаза. Болезнь съела Женю изнутри. А глаза остались такими же большими, голубыми, как при нашей первой встрече.

Кроме того, мне понравилось его отношение ко мне и серьезность намерений. Приехал за мной на первое свидание. Мама вышла на улицу, чтобы посмотреть на моего кавалера. Я ее представила: «Роза Георгиевна». Женя спину выпрямил и говорит: «Какая же это Роза Георгиевна? Это мама!» Позже при детях мог называть ее бабой Розой, но по имени-отчеству никогда не обращался, только мама.

- Долго ухаживал?

- Мы шесть месяцев встречались. Конфетами угощал. Букеты покупал. По ресторанам не водил. С мамой и тетей на третий день познакомил. Через полгода у моей мамы попросил разрешения жить гражданским браком.

- Т.е. свадьбы не было?

- Как только Женя узнал, что я забеременела, сразу сказал: «Идем в ЗАГС подавать заявление». Я тогда уже с ним в ГАИ работала, в одном кабинете. Свадьбу отгрохали на 120 человек. Гуляли в ресторане «Кедр», где сейчас УВД. Весело было! Надо свадебную видеокассету оцифровать, а то ее смотреть не на чем. Видеомагнитофон Женя давно на работу унес.

- Знаете, а я тоже помню первую встречу с Женей. Я только устроилась на работу в газету «Время». Иду по коридору редакции, как вдруг путь преграждает высокий мужчина и спрашивает: «А почему вы со мной не здороваетесь? Я – Евгений Константинов. Меня все знают!»

- Действительно, он считал себя популярным человеком, с которым все должны обязательно здороваться. Года четыре назад приехал домой на обед. Выходит из машины и слышит: «О, Жека!» Его так парни, сидевшие на лавочке, окликнули. Он подошел и с каждым за руку поздоровался. Ему было приятно, что люди его узнают. В 1994 году мы ездили в Москву к родственникам. Так к нам на ВДНХ человек 20 подошли: «Женя, ты?» И с каждым он не только поздоровался, но и поинтересовался, как у них дела.

- Еще одной коронной фразой Константинова было: «Ну если что, я на связи». До сих пор не могу удалить из телефонной книги Женин номер. Скажите, если на него позвонить, кто-нибудь ответит?

- Конечно. Или я, или наша старшая дочь Ирина. И отвечаем, и разговариваем. Единственно, городской номер я отключила, а федеральный тот же остался. В мае мужчина из Москвы позвонил. Узнав, что Жени больше нет, спрашивал, как его на кладбище найти. В конце лета женщина из Кутулика звонила. Рассказала, что он ей неоднократно помогал. Да он всем помогал, кто просил! Ночью соскакивал и бежал решать чужие проблемы, вытаскивать машины, попавшие в ДТП. Казалось, что не только его все знают, но и он знает каждого человека в городе. У него была феноменальная память. Глядя на номер телефона, он знал, кто ему звонит. Мог рассказать кучу мелких подробностей про этого человека. Никогда не забывал, что ему говорили, или о мероприятии, на которое пригласили. Успевал побывать везде.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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