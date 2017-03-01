Вы нам мусор, мы вам деньги

Беседовала Оксана ТИХАЯ,

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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можно по т. 52-29-55

Сейчас наша организация из-за значительного уменьшения объемов заготовки сырья работает в режиме выживания. Заводы не выплачивают адекватную стоимость за вторичные ресурсы. К примеру, бросили вы в Польше бутылку в спецурну и получили за неё 20 центов, на наши деньги это 12 рублей. В России же на заводе килограмм стоит меньше в 4 раза! И наша закупочная цена в 10 раз меньше. Конъюнктура со вторичными ресурсами выстроена неграмотно.- Со стеклом так и было до 2005 года. Пивная индустрия - основной потребитель вторсырья - работала на полную мощь. Но произошло уменьшение потребления пива (и это хорошо!), даже у вас в Ангарске закрылся новый пивзавод.Поэтому сейчас мы занимаемся всей стеклотарой, различной плёнкой, пластиковыми бутылками (ПЭТ), картоном. Это как минимум половина содержимого всех мусорных баков. В 2006 году мы начали масштабный эксперимент: поставили на мусорных площадках Иркутска 90 экобачков.- Технически они заточены так, что бросить туда что-то другое сложно. Экобаки успешно работают и в Листвянке, но не в том объеме, как хотелось бы. Во Владивостоке, Находке, Хабаровске, Благовещенске стоят еще около 500 баков. Это к тому, какая у нас география. Всё это мы не в книжках прочли.Мы предложили людям два вида бачков - один закрытый, с дырками, «эко», и рядом обычный. Люди в большинстве спешат жить, кидают куда попало. Поэтому дворник приходит и за дополнительную плату перебирает, делая ревизию того, что попало не туда. Мы платим дворникам из собственных средств рубль за собранный кг стеклянной тары, 2 рубля за кг картона и 5 рублей за кг ПЭТ-бутылок. Экобаки неплохо стимулировали людей, но вошли в привычку лишь у 10-20%.Зато очень пришлись по душе дворникам, приехавшим из ближнего зарубежья. Именно дворники выуживают из урн все, что можно продать. К ним подключаются бабушки-активисты, завхозы, слесаря. Одному такому передовику с улицы Постышева мы даже грамоту дали: он ежедневно собирал куб бутылок, получая 200-300 рублей. Разве плохо?- Хватало работы в Иркутске. А самое главное - мы не встречали интереса от ангарских ТСЖ.Вообще в таком небольшом городе, как у вас, менталитет лучше. И порядка больше. У вас всегда, и в советские времена, было много заготовителей вторсырья. В Иркутске куда меньше людей, готовых приносить бутылку за 50 копеек.- В 2016 году только с 70 баков для раздельного мусора (не считая крупных предприятий) мы купили у дворников и вывезли на переработку 288 тонн бутылочной стеклотары, 24 тонны картона и 15 тонн ПЭТ-бутылок.У нас своя транспортная компания, собственные 40-футовые контейнеры, налажена связь с десятками предприятий по стране, покупающих сырье для вторичного использования. К примеру, Камышинский стекольный завод производит стеклянную банку и продает её нашей «Янте». Всё для того, чтобы кластер полноценно работал - от дворников до заводов. Вы не представляете, какой колоссальный ресурс - вторичка! Она может загрузить транспортные магистрали страны, дать работу и объемы во всех сферах жизни.- Два-три месяца. Когда в Европе ребенок спрашивает отца, зачем нужна сортировка мусора, тот отвечает, что разница лишь в том, сколько платить: 20 или 200 евро. Всё это шоколадки, отдых, новые игрушки. Так ребенок понимает, что экономически всё-таки выгоднее складывать мусор отдельно.Мы же в России смешиваем всё в кучу и платим за вывоз ТКО на полигон и их захоронение. Тем самым усугубляя экологические и экономические проблемы.