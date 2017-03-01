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Вы нам мусор, мы вам деньги


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Вчера, 17:36
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Вы нам мусор, мы вам деньги
2017 год (как и 2013-й) объявлен в России годом Экологии. Реально же дела с экологией идут в стране всё хуже. В прошлом году в Ангарске закрылся последний пункт приема вторсырья, а по всей Иркутской области за 10 лет прекратили существование 120 таких пунктов. Почему? Об этом мы говорим с крупнейшим в области предпринимателем по сбору и вывозу ТКО (твердых коммунальных отходов), руководителем иркутского филиала «Хабаровскстеклотара» Константином СнигирЁвым.

- В течение 10 лет мы проводим раздельный сбор, вывоз, первичную переработку и транспортировку на заводы-потребители вторичных ресурсов (бутылок, макулатуры, пластика). Именно раздельный сбор – экологически и экономически самый эффективный метод обращения с мусором.

Сейчас наша организация из-за значительного уменьшения объемов заготовки сырья работает в режиме выживания. Заводы не выплачивают адекватную стоимость за вторичные ресурсы. К примеру, бросили вы в Польше бутылку в спецурну и получили за неё 20 центов, на наши деньги это 12 рублей. В России же на заводе килограмм стоит меньше в 4 раза! И наша закупочная цена в 10 раз меньше. Конъюнктура со вторичными ресурсами выстроена неграмотно.

- А при правильной организации могла бы быть золотым дном?

- Со стеклом так и было до 2005 года. Пивная индустрия - основной потребитель вторсырья - работала на полную мощь. Но произошло уменьшение потребления пива (и это хорошо!), даже у вас в Ангарске закрылся новый пивзавод.

Поэтому сейчас мы занимаемся всей стеклотарой, различной плёнкой, пластиковыми бутылками (ПЭТ), картоном. Это как минимум половина содержимого всех мусорных баков. В 2006 году мы начали масштабный эксперимент: поставили на мусорных площадках Иркутска 90 экобачков.

- «Эко» – на самом деле эко или просто красивое слово?

- Технически они заточены так, что бросить туда что-то другое сложно. Экобаки успешно работают и в Листвянке, но не в том объеме, как хотелось бы. Во Владивостоке, Находке, Хабаровске, Благовещенске стоят еще около 500 баков. Это к тому, какая у нас география. Всё это мы не в книжках прочли.

Мы предложили людям два вида бачков - один закрытый, с дырками, «эко», и рядом обычный. Люди в большинстве спешат жить, кидают куда попало. Поэтому дворник приходит и за дополнительную плату перебирает, делая ревизию того, что попало не туда. Мы платим дворникам из собственных средств рубль за собранный кг стеклянной тары, 2 рубля за кг картона и 5 рублей за кг ПЭТ-бутылок. Экобаки неплохо стимулировали людей, но вошли в привычку лишь у 10-20%.

Зато очень пришлись по душе дворникам, приехавшим из ближнего зарубежья. Именно дворники выуживают из урн все, что можно продать. К ним подключаются бабушки-активисты, завхозы, слесаря. Одному такому передовику с улицы Постышева мы даже грамоту дали: он ежедневно собирал куб бутылок, получая 200-300 рублей. Разве плохо?

Вы нам мусор, мы вам деньги
Баки для раздельного сбора мусора - явление для России новое и трудное.

- Почему вы не попробовали внедрить это в Ангарске?

- Хватало работы в Иркутске. А самое главное - мы не встречали интереса от ангарских ТСЖ.

Вообще в таком небольшом городе, как у вас, менталитет лучше. И порядка больше. У вас всегда, и в советские времена, было много заготовителей вторсырья. В Иркутске куда меньше людей, готовых приносить бутылку за 50 копеек.

- Какие объемы работы с вторсырьём вам под силу?

- В 2016 году только с 70 баков для раздельного мусора (не считая крупных предприятий) мы купили у дворников и вывезли на переработку 288 тонн бутылочной стеклотары, 24 тонны картона и 15 тонн ПЭТ-бутылок.

У нас своя транспортная компания, собственные 40-футовые контейнеры, налажена связь с десятками предприятий по стране, покупающих сырье для вторичного использования. К примеру, Камышинский стекольный завод производит стеклянную банку и продает её нашей «Янте». Всё для того, чтобы кластер полноценно работал - от дворников до заводов. Вы не представляете, какой колоссальный ресурс - вторичка! Она может загрузить транспортные магистрали страны, дать работу и объемы во всех сферах жизни.

- Сколько лет нужно, чтобы перестроить мозги русского человека, приучив его сортировать мусор?

- Два-три месяца. Когда в Европе ребенок спрашивает отца, зачем нужна сортировка мусора, тот отвечает, что разница лишь в том, сколько платить: 20 или 200 евро. Всё это шоколадки, отдых, новые игрушки. Так ребенок понимает, что экономически всё-таки выгоднее складывать мусор отдельно.

Мы же в России смешиваем всё в кучу и платим за вывоз ТКО на полигон и их захоронение. Тем самым усугубляя экологические и экономические проблемы.

Беседовала Оксана ТИХАЯ,
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