.
,

Эта зима была самой длинной


0

Вчера, 14:01
 Количество просмотров: 75
    

ЕСТЬ ПОВОД: 23 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГИИ


Эта наука только на первый взгляд кажется прикладной и прозаичной. На самом деле в ней масса подводных течений (в буквальном смысле) и необъяснимых загадок. Люди наблюдают за погодой с пещерных времён, но до сих пор, предсказывая её, особой уверенности не испытывают. Даже точный математический расчёт всех возможных факторов не даёт точных результатов. Потому что климат постоянно меняется, и нередко причиной этого становимся мы сами, люди. Сегодня о погоде и науке о ней мы поговорим с Татьяной МУХОРТИКОВОЙ, начальником отдела метеорологических и аэрологических наблюдений Ангарской гидрометобсерватории.

Эта зима была самой длинной
Октябрь 2016 года удивил даже деревья. Они так и не успели облететь, уйдя в зиму с листьями.
Фото Николая СТЕРНИНА


- Нынешняя зима, по нашим наблюдениям, была не очень холодной. Конечно, аномально тёплой, как предыдущие, её не назовешь, но и аномально холодной тоже. Чем она отличается от предыдущих?

- В этом году зима началась на месяц раньше, этим она и отличается. Среднемесячная температура в октябре составила -4,7 градуса, что на 5,4 градуса ниже нормы. Это абсолютный рекорд для октября за весь период наблюдений! Со 2 октября среднесуточная температура воздуха выше нуля уже не поднималась.

- Значит, нынешняя зима из-за того, что началась на месяц раньше, стала самой длинной за последнее время?

- Пожалуй, да. В 2000 году октябрь был тоже холодным, но не настолько. Нынешнюю зиму можно назвать очень длинной, но мягкой. Сказать, что она в целом была холодной, нельзя. Даже наоборот: декабрь был на 2 градуса теплее средних многолетних значений, январь - на 2,5 градуса, февраль - на 4,8 градуса… Март ещё не закончился, но, судя по первой и второй декаде, тоже будет теплее среднеклиматических значений. Минимальная температура воздуха за всю зиму ни разу не опускалась ниже -34 градусов. В прошлую зиму температура опускалась до -41,5 градуса (абсолютный рекорд был в 2001 году -47,5 градуса). Самая тёплая зима была в 2007 году, столбик термометра не опускался ниже -32 градусов.

- Непонятно, к чему идём. Раньше практически все учёные мира говорили о тенденции глобального потепления. И вроде бы все признаки налицо. Два года назад нас поразили две аномально тёплые зимы подряд: в 2013/2014 г. было превышение на 3,6 градуса от среднеклиматической температуры, а в 2014/2015 - на 3,5 градуса. Дальше больше. Весь прошлый, 2016, год учёными был признан самым тёплым за всю историю наблюдений! Однако в последнее время всё чаще стали говорить о новом ледниковом периоде. Мне приходилось читать статьи, где глобальное потепление называют глобальной аферой. Где истина?

- Мне трудно судить, где истина, у меня нет ученой степени, чтобы рассуждать об этом наравне с мировыми учеными. А они выдвигают лишь гипотезы. Я согласна с гипотезой, предполагающей, что любое потепление рано или поздно сменяется глобальным похолоданием. Процессы, происходящие сегодня с климатом планеты, имели место и прежде, причем потепление происходило постепенно, в течение нескольких сотен лет, а похолодание - очень стремительно. Например, об этом свидетельствуют найденные в Якутии останки мамонтов, в желудках которых были найдены непереваренные остатки травянистой пищи. Есть другая гипотеза, согласно которой во все времена на Земле сохранялся неизменный температурный баланс. И если одна часть планеты погружалась в ледяной холод, то другая её часть обязательно должна была изнывать от жары.

А теперь конкретно об Ангарске. 2016 год для нас не был самым тёплым. Среднегодовая температура в 2016 году составила -0,2 градуса. Для сравнения: 2015 год был теплее: +1,4 градуса. А самым тёплым за весь период наблюдений (с 1979 года) остаётся 2007 год. Тогда среднегодовая температура составила +1,5 градуса.

Беседовала Наталья ОЖОГИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Авария с коляской в Ангарске
Грабитель с электрошокером
Разбойное нападение на ювелирный салон
Все новости категории

Спортивные новости
Есть традиции!
Интрига будет
Бегали лучше
Все новости категории

Реклама

Происшествия
Сошли с рельсов
ЧП на перекрёстке
Поймал хулигана
Все новости категории

Общество
Со всеми святыми
Для самых славных
Обошла со вкусом
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (285)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru