Эта зима была самой длинной

ЕСТЬ ПОВОД: 23 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГИИЭта наука только на первый взгляд кажется прикладной и прозаичной. На самом деле в ней масса подводных течений (в буквальном смысле) и необъяснимых загадок. Люди наблюдают за погодой с пещерных времён, но до сих пор, предсказывая её, особой уверенности не испытывают. Даже точный математический расчёт всех возможных факторов не даёт точных результатов. Потому что климат постоянно меняется, и нередко причиной этого становимся мы сами, люди. Сегодня о погоде и науке о ней мы поговорим с Татьяной МУХОРТИКОВОЙ, начальником отдела метеорологических и аэрологических наблюдений Ангарской гидрометобсерватории.Октябрь 2016 года удивил даже деревья. Они так и не успели облететь, уйдя в зиму с листьями.
Фото Николая СТЕРНИНА- Нынешняя зима, по нашим наблюдениям, была не очень холодной. Конечно, аномально тёплой, как предыдущие, её не назовешь, но и аномально холодной тоже. Чем она отличается от предыдущих?
- В этом году зима началась на месяц раньше, этим она и отличается. Среднемесячная температура в октябре составила -4,7 градуса, что на 5,4 градуса ниже нормы. Это абсолютный рекорд для октября за весь период наблюдений! Со 2 октября среднесуточная температура воздуха выше нуля уже не поднималась. - Значит, нынешняя зима из-за того, что началась на месяц раньше, стала самой длинной за последнее время?
- Пожалуй, да. В 2000 году октябрь был тоже холодным, но не настолько. Нынешнюю зиму можно назвать очень длинной, но мягкой. Сказать, что она в целом была холодной, нельзя. Даже наоборот: декабрь был на 2 градуса теплее средних многолетних значений, январь - на 2,5 градуса, февраль - на 4,8 градуса… Март ещё не закончился, но, судя по первой и второй декаде, тоже будет теплее среднеклиматических значений. Минимальная температура воздуха за всю зиму ни разу не опускалась ниже -34 градусов. В прошлую зиму температура опускалась до -41,5 градуса (абсолютный рекорд был в 2001 году -47,5 градуса). Самая тёплая зима была в 2007 году, столбик термометра не опускался ниже -32 градусов.- Непонятно, к чему идём. Раньше практически все учёные мира говорили о тенденции глобального потепления. И вроде бы все признаки налицо. Два года назад нас поразили две аномально тёплые зимы подряд: в 2013/2014 г. было превышение на 3,6 градуса от среднеклиматической температуры, а в 2014/2015 - на 3,5 градуса. Дальше больше. Весь прошлый, 2016, год учёными был признан самым тёплым за всю историю наблюдений! Однако в последнее время всё чаще стали говорить о новом ледниковом периоде. Мне приходилось читать статьи, где глобальное потепление называют глобальной аферой. Где истина?
- Мне трудно судить, где истина, у меня нет ученой степени, чтобы рассуждать об этом наравне с мировыми учеными. А они выдвигают лишь гипотезы. Я согласна с гипотезой, предполагающей, что любое потепление рано или поздно сменяется глобальным похолоданием. Процессы, происходящие сегодня с климатом планеты, имели место и прежде, причем потепление происходило постепенно, в течение нескольких сотен лет, а похолодание - очень стремительно. Например, об этом свидетельствуют найденные в Якутии останки мамонтов, в желудках которых были найдены непереваренные остатки травянистой пищи. Есть другая гипотеза, согласно которой во все времена на Земле сохранялся неизменный температурный баланс. И если одна часть планеты погружалась в ледяной холод, то другая её часть обязательно должна была изнывать от жары.
А теперь конкретно об Ангарске. 2016 год для нас не был самым тёплым. Среднегодовая температура в 2016 году составила -0,2 градуса. Для сравнения: 2015 год был теплее: +1,4 градуса. А самым тёплым за весь период наблюдений (с 1979 года) остаётся 2007 год. Тогда среднегодовая температура составила +1,5 градуса.
Беседовала Наталья ОЖОГИНА
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