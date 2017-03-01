Беседовала Оксана ТИХАЯ,

фото Николая СТЕРНИНА

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- Слово «бизнес» мне совсем не нравится. По сути это так, но как-то не по-человечески по отношению к людям, которые к нам приходят. В похоронном деле я больше 13 лет, начинала работать под руководством Владимира ЖУКОВА. После педучилища успела три года поработать педагогом дошкольного образования и немного в торговле.- На тот момент в ритуальном салоне заработки были выше, чем у учителей. Со мной пришли еще три человека, но осталась только я.- Шок. Как? А вот так! Кому-то надо делать и эту работу. Если я могу, у меня получается, почему нет? Главное в нашем деле – чуткое и ответственное отношение к людям. Родные и близкие приходят эмоционально подавленными, им надо помочь.- Я не распорядитель, а администратор - первый человек в салоне, к кому приходят люди в горе, потеряв близкого человека. Я должна организовать процесс от морга до самого конца траурной процедуры, помочь с организацией поминального обеда, проконсультировать о дальнейших действиях (получении всех документов). Для этого у нас есть полный комплекс услуг и своё производство.Да, это парадокс: профессия есть, но ей нигде не учат. Хотя для распорядителей (церемониймейстер) есть курсы. Наши сотрудники обучались в Новосибирском похоронном доме.- Двухлетнего мальчика, умершего от болезни. Это случилось в самом конце моего обучения, когда я уже настроилась оставаться. А тут такое. У меня самой ребенок на инвалидности, подобные вещи пропускаю через себя.Силы работать дальше дает благодарность людей, которые после траурной церемонии приходят к нам получать документы, свидетельство о смерти. За то, что в тяжелый час мы помогли разделить их ношу. Это дорогого стоит. Многие вспоминают, как трудно было раньше, до 2000-х годов, когда буквально всё приходилось делать самим: на предприятии заказывали оградку, в столярном цехе - гроб, сами обивали его тканью, договаривались с транспортом, искали копальщиков…Сейчас нужно только дойти до ритуальной службы.- Люди с достатком ниже среднего уровня вынуждены делать проводы в последний путь скромнее. Минимальная цена на гроб, обитый ситцем, 1700 рублей. Да и памятники выбирают больше не каменные, а заливные, они дешевле. Либо деревянные кресты. Часто их ставят временно, чтобы земля села, а потом ставят капитальный памятник. Средние похороны, без роскоши, стоят 20-25 тысяч с учетом госпособия (6674,70 рубля) в счет оплаты. Но люди, у кого есть деньги, понятное дело, не экономят на проводах близкого человека.- Директора ДК «Нефтехимик» Татьяну БАЧИНУ, главврача горбольницы № 1 Дмитрия МАХАНЬКА, худрука ДК «Современник» Татьяну ЧЕРЕПАНОВУ, директора школы «Мужество» Юрия БОЛДЫРЕВА, начальника УСКС АНХК Анатолия АЛЁШИНА. Недавно хоронили бывшего ректора АнГТУ Виктора БАДЕНИКОВА.- У врачей, например, бывают простые или сложные операции. И у меня так же. Даю себе установку: вышла из офиса - закрылась от всего.Предрассудков действительно много. Чего я только не слышала! Если человек на похоронах вдруг оступился и упал в могилу, это считается плохим знаком. Но сколько у нас распорядители оступались и ребята-копальщики, бывало, поскальзывались и падали в могилу. Слава Богу, живут и здравствуют. Одна женщина рассказала, что под кровать живого человека, который спит в одной комнате с покойным, надо обязательно положить топор. Раньше в старых домах топор клали на место, где стоял гроб.