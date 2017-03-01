Жизнь богаче рецептов

Фото Николая СТЕРНИНА

Наталья ОЖОГИНА

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- Да, я переехала в Ангарск летом из Калининграда, где училась в морском рыбопромышленном колледже по профессии техник-технолог (там, кроме морских, есть береговые специальности). Муж - военный, его перевели в Ангарск, я приехала в Сибирь вместе с ним. В ангарском техникуме я сразу почувствовала разницу в системах обучения. В Калининграде мы мало занимались практикой, особо не готовили.- Точно. Кстати, хочу отметить, в ангарском техникуме очень сильные преподаватели. Здесь развивают творческую жилку у студентов, стремятся к тому, чтобы они формировали свой вкус. На лабораторных занятиях можно придумать блюдо самим. Начиная от состава и заканчивая способами приготовления.И мне это нравится, у меня нет страха перед процессом приготовления пищи, я не цепляюсь за проверенные рецепты.- Ой, очень сложно ответить на этот вопрос. Специально не учил никто. Подозреваю, что это всё-таки генетика. Мама – портниха, папа – электрик, а вот бабушка – повар. Я очень рано начала пробовать себя в кулинарии, первые фруктовые салаты делала уже где-то в 6-7 лет. А к 12 годам я уже самостоятельно готовила сложные блюда. Потом появился Интернет, я начала искать сложные, интересные рецепты, вошла во вкус.- У меня есть интересная особенность. На подсознательном уровне я прокручиваю в голове, как соединяются разные продукты, делаю необычные вкусовые сочетания и, не пробуя, точно знаю, что получится в результате. Какой будет вкус.- Груша и сыр. Или свежее орегано и клубника с карамелью. Я думаю, с опытом каждая хозяйка может этого добиться, если не будет бояться экспериментировать. Сочетать можно, казалось бы, несочетаемые продукты.- Вначале было очень тяжело морально, ведь все приехали поодиночке, с амбициями, надеждой на победу, все друг на друга косились. Потом ребята сдружились. Мне понравилось, как меня сибиряки поддерживали, в конце подбадривали, говорили:- Парней было больше. Если брать соотношение в процентах, то оно было примерно 70% к 30% (ребят и девушек).