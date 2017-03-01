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Жизнь богаче рецептов


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Вчера, 22:19
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Наша газета писала о том, что Анастасия ЛИШИК, студентка Ангарского техникума общественного питания и торговли, вышла в финал национального чемпионата «Молодые профессионалы-2017» («В» от 23 марта, стр. 3 - «Обошла со вкусом») по компетенции «Поварское дело». Это даёт ей право поехать в мае на финал пятого национального чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет в Краснодаре. Популярность этих соревнований из года в год набирает обороты. И не зря: студенты техникумов и колледжей понимают, что победа в таком чемпионате – это отличное вложение в начало карьеры. Сегодня мы поговорим с победительницей о кухне, жизни и профессии.

Жизнь богаче рецептов
Анастасия ЛИШИК в фирменной толстовке чемпионата. Неправду говорят, что повар должен быть полным.
Фото Николая СТЕРНИНА


- Нам стало известно, что ты родом не из Ангарска.

- Да, я переехала в Ангарск летом из Калининграда, где училась в морском рыбопромышленном колледже по профессии техник-технолог (там, кроме морских, есть береговые специальности). Муж - военный, его перевели в Ангарск, я приехала в Сибирь вместе с ним. В ангарском техникуме я сразу почувствовала разницу в системах обучения. В Калининграде мы мало занимались практикой, особо не готовили.

- А здесь пришлось буквально взять быка за рога?

- Точно. Кстати, хочу отметить, в ангарском техникуме очень сильные преподаватели. Здесь развивают творческую жилку у студентов, стремятся к тому, чтобы они формировали свой вкус. На лабораторных занятиях можно придумать блюдо самим. Начиная от состава и заканчивая способами приготовления.
И мне это нравится, у меня нет страха перед процессом приготовления пищи, я не цепляюсь за проверенные рецепты.

- Кто научил тебя готовить?

- Ой, очень сложно ответить на этот вопрос. Специально не учил никто. Подозреваю, что это всё-таки генетика. Мама – портниха, папа – электрик, а вот бабушка – повар. Я очень рано начала пробовать себя в кулинарии, первые фруктовые салаты делала уже где-то в 6-7 лет. А к 12 годам я уже самостоятельно готовила сложные блюда. Потом появился Интернет, я начала искать сложные, интересные рецепты, вошла во вкус.

- Ты ищешь необычные вкусовые сочетания?

- У меня есть интересная особенность. На подсознательном уровне я прокручиваю в голове, как соединяются разные продукты, делаю необычные вкусовые сочетания и, не пробуя, точно знаю, что получится в результате. Какой будет вкус.

- Ого! Например? Назови необычные сочетания, которые ты открыла таким образом?

- Груша и сыр. Или свежее орегано и клубника с карамелью. Я думаю, с опытом каждая хозяйка может этого добиться, если не будет бояться экспериментировать. Сочетать можно, казалось бы, несочетаемые продукты.

- Что больше всего запомнилось на чемпионате?

- Вначале было очень тяжело морально, ведь все приехали поодиночке, с амбициями, надеждой на победу, все друг на друга косились. Потом ребята сдружились. Мне понравилось, как меня сибиряки поддерживали, в конце подбадривали, говорили: «Порви всех!»

- Все 70 человек, которые приехали на отборочный тур чемпионата – это были представители регионов страны. То есть каждый из них – победитель в своём крае. Кого было больше среди этих победителей, парней или девушек?

- Парней было больше. Если брать соотношение в процентах, то оно было примерно 70% к 30% (ребят и девушек).

- Значит, не зря говорят, что мужчины изначально готовят лучше…

Наталья ОЖОГИНА

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