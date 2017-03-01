Горе луковое

Ангарский фермер предлагает заменить налоги сельхозпродукцией69-летний Валентин Михайлович ЧЕМЯКИН, отработав на вредном производстве АНХК, решил заняться сельским хозяйством. Сейчас он глава крестьянского (фермерского) хозяйства. Судя по отчетам Минсельхоза, сегодня российское сельское хозяйство одна из самых развивающихся отраслей. Но это с высоких трибун, а как в реальной жизни? Валентин ЧЕМЯКИН круглый год обеспечивает ангарчан свежей зеленью.
Фото предоставлено В.Чемякиным- С чего вы начинали?
- С того, что женился на деревенской девушке из села Зактуй Тункинского района, работал в совхозе. Тогда деревенские надо мной смеялись, говорили, что я рожь от пшеницы не отличу, какой из меня крестьянин? А у меня хозяйство закрутилось: посадил 90 соток картошки, начал разводить телят, овец, песцов и стал получать доход. - На лук когда перешли и почему?
- Луком я начал заниматься лет двадцать назад, когда переехал в Ангарск. Меня удивило садоводство «Широкая Падь» – золотое дно, в то время там дачникам давали по 13 соток, дороги отсыпаны. Сажай не хочу! Я взял в аренду несколько участков площадью 1,5 га, стал высаживать морковь, картофель и викторию, но разорился. Потом купил 5 участков в садоводстве «Утёс», где сейчас живу и круглый год выращиваю зеленый лук. Летом на открытых грядках выращиваю базилик, мяту, петрушку, укроп, редиску, салат. В целом за год поставляю больше 20 тонн своей продукции.- У вас есть работники?
- Начинали мы вдвоем с женой, но сейчас не справляемся. Нанимаю рабочих, гастарбайтеров, от трех до шести человек. - Русских не берете, потому что им больше платить надо?
- Причина другая: русские добросовестно работают только до первой зарплаты. Потом начинаются прогулы-загулы. А узбеки и таджики живут у меня, каждый день работают практически по 12 часов.- Куда вы свою продукцию поставляете?
- На рынки: “Колхозный”, “Народный”, Центральный. Своих торговых точек у меня нет, мой лук оптом берут перекупщики. Они и диктуют мне свои условия, сдаю им продукцию по той цене, которую они устанавливают. Сегодня, к примеру, сдал кг по 160 рублей, а продают за 320. Зарабатывают на мне и на рынке, где из одного килограмма вяжут 30 пучков и продают по 20 рублей. Итого доход продавца на одном килограмме выращенного мной лука составляет 440 рублей.
Несколько лет назад в «Апельсин» сдавал лук по 120-150 рублей за кг. Под Новый год собрал урожай, привожу, а мне говорят, что не возьмут. Что случилось? Другой поставщик предложил по 80 рублей за кг. Да не может быть такой цены, себестоимость лука - 150 рублей. Но деваться некуда, лук быстро портится, не выбрасывать же его, я тоже стал по 80 рублей сдавать, себе в убыток. - Может быть, у вас необоснованно большие затраты, потому и себестоимость большая? У конкурентов ниже?
- Моя цена справедливая, а ниже она может быть только у того, кто не платит налоги. Я плачу. Мои расходы превышают 2 млн. рублей в год. За прошлый год заплатил 30 тысяч рублей налогов, 80 тысяч - в Пенсионный фонд. Еще одна большая статья расходов - бонусы магазинам. В прошлом году заплатил 150 тысяч рублей. Это твердая такса - премия продавцам, которую требуют торговые сети. Я плачу 3 процента с оборота. Если не соглашусь, со мной работать не будут. Сейчас на ангарский рынок зашла крупная торговая сеть, у них бонусы еще выше - 5 процентов от поставки. Получается, что я за них плачу налоги, а чтобы самому не прогореть, должен поднять отпускную цену. Спасает гибкая ценовая политика, подстраиваюсь под сложившиеся обстоятельства.
Ольга КРАСНОВА
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