Горе луковое

Ангарский фермер предлагает заменить налоги сельхозпродукцией

Фото предоставлено В.Чемякиным

Ольга КРАСНОВА

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- С того, что женился на деревенской девушке из села Зактуй Тункинского района, работал в совхозе. Тогда деревенские надо мной смеялись, говорили, что я рожь от пшеницы не отличу, какой из меня крестьянин? А у меня хозяйство закрутилось: посадил 90 соток картошки, начал разводить телят, овец, песцов и стал получать доход.- Луком я начал заниматься лет двадцать назад, когда переехал в Ангарск. Меня удивило садоводство «Широкая Падь» – золотое дно, в то время там дачникам давали по 13 соток, дороги отсыпаны. Сажай не хочу! Я взял в аренду несколько участков площадью 1,5 га, стал высаживать морковь, картофель и викторию, но разорился. Потом купил 5 участков в садоводстве «Утёс», где сейчас живу и круглый год выращиваю зеленый лук. Летом на открытых грядках выращиваю базилик, мяту, петрушку, укроп, редиску, салат. В целом за год поставляю больше 20 тонн своей продукции.- Начинали мы вдвоем с женой, но сейчас не справляемся. Нанимаю рабочих, гастарбайтеров, от трех до шести человек.- Причина другая: русские добросовестно работают только до первой зарплаты. Потом начинаются прогулы-загулы. А узбеки и таджики живут у меня, каждый день работают практически по 12 часов.- На рынки: “Колхозный”, “Народный”, Центральный. Своих торговых точек у меня нет, мой лук оптом берут перекупщики. Они и диктуют мне свои условия, сдаю им продукцию по той цене, которую они устанавливают. Сегодня, к примеру, сдал кг по 160 рублей, а продают за 320. Зарабатывают на мне и на рынке, где из одного килограмма вяжут 30 пучков и продают по 20 рублей. Итого доход продавца на одном килограмме выращенного мной лука составляет 440 рублей.Несколько лет назад в «Апельсин» сдавал лук по 120-150 рублей за кг. Под Новый год собрал урожай, привожу, а мне говорят, что не возьмут. Что случилось? Другой поставщик предложил по 80 рублей за кг. Да не может быть такой цены, себестоимость лука - 150 рублей. Но деваться некуда, лук быстро портится, не выбрасывать же его, я тоже стал по 80 рублей сдавать, себе в убыток.- Моя цена справедливая, а ниже она может быть только у того, кто не платит налоги. Я плачу. Мои расходы превышают 2 млн. рублей в год. За прошлый год заплатил 30 тысяч рублей налогов, 80 тысяч - в Пенсионный фонд. Еще одна большая статья расходов - бонусы магазинам. В прошлом году заплатил 150 тысяч рублей. Это твердая такса - премия продавцам, которую требуют торговые сети. Я плачу 3 процента с оборота. Если не соглашусь, со мной работать не будут. Сейчас на ангарский рынок зашла крупная торговая сеть, у них бонусы еще выше - 5 процентов от поставки. Получается, что я за них плачу налоги, а чтобы самому не прогореть, должен поднять отпускную цену. Спасает гибкая ценовая политика, подстраиваюсь под сложившиеся обстоятельства.