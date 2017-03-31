Ольга КРАСНОВА,

фото предоставлено

пресс-службой АГО

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- У вас неверная информация. Оптимизация - это оздоровление трамвая, - ответила Василина Витальевна. - Будет испытана пробная схема работы без кондукторов. Пассажиры поедут по пластиковым картам, терминалы уже установлены. Но в маршрутах, которые проходят в черте города, кондукторы останутся. Бескондукторная схема будет проработана на тех маршрутах, которые ходят на предприятия, - № 1, 5, 7.- Будем приучать людей входить в переднюю дверь. Такой порядок прижился уже во многих городах России.- Это будет зависеть от оптимального количества трамваев и того расписания, которое поручено выстроить директору предприятия. Причем не только отладить расписание, но и разместить его на остановках, выложить в Интернете.Настрой руководства «Ангарского трамвая»: если будет реорганизация предприятия, то сокращение численности будет проходить строго по закону.- Окончательного решения еще нет, предупреждать людей о предстоящем сокращении рано.- Трамваи, которые предполагается утилизировать, не используются. При принятии решения запчасти с этих вагонов будут направлены на ремонт других. Администрация Ангарского округа обратилась к мэру Москвы с просьбой продать Ангарску 5-7 списанных вагонов. Иркутск такие вагоны уже купил, они в хорошем состоянии. Один вагон стоит 500 тысяч рублей. Для сравнения: восстановление одного вагона обойдется от полутора до четырех миллионов рублей.- На грани. В 2018 году планируем заменить два больших перекрестка. Сейчас нужно силами самого предприятия сделать минимальный ремонт, на бюджетные деньги заменить порядка тысячи шпал.- Мы не имеем права премировать персонал, который не может оптимизировать деятельность своего предприятия таким образом, чтобы оно работало безубыточно. За что они получают премии? За то, что по городу ходят пустые трамваи? «Ангарский трамвай» должен осуществлять коммерческую деятельность: сколько заработали, столько и получили. Наш трамвай не хочет зарабатывать деньги или сокращать расходы, оптимизировав свою численность.Мэр поставил задачу - вывести «Ангарский трамвай» в оптимальное экономическое русло, отладить его эффективную работу. И это задача всего коллектива, а его работников беспокоит только свой доход! Когда бывший директор ВИНАРСКИЙ лишил кондукторов и водителей премии, сразу упала выручка от продажи билетов. Это было элементарное воровство. Нетрудно догадаться, почему сейчас в вагонах датчики пассажиропотока повреждены или залеплены скотчем.