Фото Николая СТЕРНИНА

Оксана ТИХАЯ

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- Производственная деятельность компании была приостановлена в середине 2015 года при прежнем руководителе Юрии ДРОБОТЕ из-за неблагоприятной финансовой ситуации. Тогда акционеры приняли решение о продаже своих акций.В декабре 2015 года в отношении компании было возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения. С целью выведения предприятия из кризиса новые собственники и руководство попытались изменить структуру бизнеса и вместо того, чтобы перерабатывать собственное сырье, вышли с предложением оказывать услуги по переработке нефти на давальческой основе. Это дает возможность работы в условиях отсутствия оборотных средств в достаточном объеме. При этом собственником как сырья, так и готовой продукции становится давалец, а производственная деятельность компании обеспечивается стоимостью оказанных услуг по переработке сырья.В декабре 2015 года новым директором Сергеем КОСИНСКИМ был заключен договор на переработку нефти с давальцем ООО «Ангарск-Нефть». Завод перешел исключительно на оказание услуг по переработке нефти и стал работать относительно ритмично. Но в апреле 2016 года директор заключил второй договор на переработку нефти с новой компанией ООО «РусЭнерджи».Важно, что первый и второй договоры предполагали эксклюзивность, то есть в течение их действия «Дитэко» было не вправе заключать аналогичные договоры с третьими лицами. Заключение второго договора нарушило договорные обязательства с «Ангарск-Нефтью», которая предъявила компании штраф около 350 млн. рублей. Однако и договор с «Ангарск-Нефтью» был заключен на экономически невыгодных для «Дитэко» условиях. Это не только не привело к восстановлению платежеспособности компании, а, напротив, усугубило и без того сложную финансовую ситуацию, причинив дополнительные убытки около 170 млн. рублей. Их мы сейчас пытаемся взыскать в арбитражном суде с С. Косинского, который после заключения договора с «РусЭнерджи» в мае 2016 года подал заявление на увольнение и уехал.Основные обязательства завода перед третьими лицами мне достались «по наследству», главные доходные контракты были подписаны до меня. До августа 2016 года я вел активные переговоры с руководством «РусЭнерджи», чтобы определить экономически целесообразную стоимость услуг, которая бы устраивала обе стороны. Мы добились подписания актов об оказании услуг по переработке сырья с мая по июль по цене, предложенной «Дитэко». Однако оплата в полном объеме так и не поступила.Мы подали судебный иск на «РусЭнерджи» с требованиями погасить задолженность на сумму около 400 млн. рублей, рассмотрение дела которого всячески затягивается.Несмотря на судебные тяжбы, наши переговоры с «РусЭнерджи» продолжались до января 2017 года, однако ни к чему не привели.- В январе 2017 года долг «РусЭнерджи» за услуги перед компанией «Дитэко» составил без малого 1 млрд. рублей, к погашению которого с их стороны не предпринимается никаких мер. В конце января я был вынужден инициировать расторжение договора, который официально заканчивается 28 марта.Как только мы уведомили «РусЭнерджи» о расторжении договора, они с поразительной быстротой прислали ответ о незаконности наших действий. А на следующий день… исчезли! На телефонные звонки не отвечают, с юрадреса съехали, на сообщения по электронной почте не реагируют, письма и телеграммы не находят адресата… В связи с этим нами подано заявление в УМВД по признакам преступления «мошенничество». Один иск на сумму более 400 млн. руб. рассматривается в арбитражном суде Москвы, второй на сумму более 600 млн. рублей будет подан нами в ближайшее время.