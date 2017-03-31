Плюс 1000 к карме!

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Николая ТАРХАНОВА

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- Это международный проект, в котором большинство участников - иностранцы. Swim в переводе с английского – «плыть», «плавать», «переплывать». Многие любители плавания в открытой воде каждый год приезжают в Стамбул, чтобы переплыть пролив Босфор из Азии в Европу. Это очень популярные соревнования, в которых участвуют тысячи человек со всего мира. И даже те, кто приходит к финишу последними, радуются, что они это сделали.В прошлом году группа товарищей из Нижнего Новгорода организовала и провела похожий заплыв на Волге. Это было что-то! Только представьте: свыше 400 человек одновременно прыгают в реку и плывут. Фееричное зрелище! Конечно, проплыть километр, три или пять можно, по сути, в любой ванне. Только кого этим удивишь? А вот если тот же километр проплыть по Волге, да еще не вдоль реки по течению, а поперек, то это уже интересно в первую очередь для самих пловцов. И поскольку первый блин комом не вышел, заплыв решено было повторить, а заодно добавить к Волге еще несколько знаковых в России мест: Крым, Селигер, Байкал, Мурманск и Керчь. К слову сказать, на Волгу в этом году 1000 человек зарегистрировались.- Инициатор, вдохновитель и главный организатор заплывов Александр БАЗАНОВ из Нижнего Новгорода – мой друг. Он сам – инструктор по дальним заплывам. Однажды задумался, что марафоны в нашей стране проводятся как лыжные, так и беговые, а вот массовых заплывов в открытых водоемах нет. В прошлом году Александр пригласил меня посмотреть на Volga Swim и помочь организовать подобный заплыв на Байкале. Я с радостью согласился.- В Листвянке, где находится знаменитый на весь мир Шаман-камень. Мы же совмещаем плавание с изучением истории красивейших мест страны. Про Байкал и его красавицу-дочь Ангару, сбежавшую к любимому Енисею, существует красивая легенда. К тому же исток Ангары считается одним из широчайших в мире. Его мы и предлагаем переплыть всем желающим, а на обратном пути прикоснуться к Шаман-камню, чтобы, как гласит легенда, обрести настоящую любовь и крепкую семью.Все участники поплывут вдоль берега от центра Листвянки, от галечного пляжа, до мыса Рогатка. Расстояние – 1 морская миля (1,8 километра). Потом спортсмены, заявленные на дистанцию 5 километров, от мыса Рогатка переплывут исток Ангары до порта Байкал и обратно в Листвянку, ориентируясь на Шаман-камень.- Тот, кто не боится трудностей, хочет преодолеть себя, мечтает переплыть Байкал, а не просто постоять на его берегу. На сайте проекта https://baikalswim.com/ уже записались больше 150 человек из России и Казахстана. Среди них есть и жители Иркутской области. Возраст - от 30 лет и старше. Из моих знакомых трое выразили желание испытать свои силы на заплыве в 1 милю. Обязательное условие – плыть в гидрокостюмах. Исключение могут составить люди, профессионально занимающиеся холодовым плаванием, – моржи.Пробный заплыв мы уже сделали. В сентябре Саша Базанов прошел маршрут вплавь, я страховал его рядом на лодке. Температура воды тогда составляла 12 градусов. 29 июля, в день старта, будет теплее, градусов 16.Заплыв согласован со всеми инстанциями: ГИМС, служба безопасности, МЧС. Спасатели будут дежурить на воде на моторных лодках и следить за состоянием участников. Каждому мы дадим веревку с поплавком, на который в случае усталости или недомогания можно будет забраться и продержаться до подхода спасателей.- Заплыв на Байкале, заявленный как международный проект, да, первый. До этого я организовывал только региональные соревнования, праздники и конкурсы. Например, фестиваль «Открытая вода» на заливе Якоби в Иркутске. Может, слышали? Это масштабный праздник, посвященный окончанию весны и началу лета. В конце мая открывается навигация, народ выходит на берега водоемов, желая активно провести выходные. Мы в прошлом году поймали эту волну и устроили в субботний день два турнира. Гонки на моторных лодках имели такой успех, что нынче мы еще не объявляли регистрацию, а у нас уже очередь выстроилась из желающих поучаствовать! Заявки шлют не только жители Иркутской области, но и Красноярского края, Бурятии и Монголии.