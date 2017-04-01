Лёгкость приходит со слезами

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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- Мне повезло, что я попала именно в школу №4.После окончания Иркутского колледжа культуры я начинала в ДК «Энергетик», руководила ансамблем «Жарки», работала в ДК «Бытовик», затем меня пригласили в школу № 4. Здесь директором был Виктор ВЫБОРОВ, завучем Татьяна САМОЙЛОВА. При них в школе работали целые хореографические классы такого уровня, что дети сдавали академический экзамен, изучали историю балета, историю костюма, музыкальную грамоту. Когда все рушилось, это начинание не удалось отстоять, но школа сохранила само эстетическое отделение: танцевальные ансамбли, театр «Росток», вокальную студию «Лидия». И сейчас директор Олег НИЗОВЦЕВ и завуч Марина ЕМЕЛЬЯНЕНКО поддерживают нас во всем. После объединения школ № 2 и 4 нам оборудовали огромный танцевальный зал со станками. Вообще с 2010 года, когда стали сокращать дополнительное образование в школах, наш ансамбль перешел в ведение центра развития творчества «Гармония». Но я считаю, что мы школьный ансамбль.- Нет, труднее. Здесь дети в первую очередь учатся, и это неоспоримо. Часто у нас бывают такие ситуации: ребёнок приходит ко мне танцевать, а учится в школе не очень хорошо. Учителя его увидят и начинают упрекать: «Ты что здесь делаешь? Быстро домой уроки делать! Никаких тебе танцев!» Хотя я считаю, что и хореограф, и школьный учитель учат ребёнка одинаково ценным вещам.На сегодня у нас занимаются около 60 детей. Вот уже 15 лет мне помогает концертмейстер Аксана Ивановна АНТОНОВА, ей в этом году исполнилось 75 лет. Я благодарна нашей администрации, что они сохраняют эту ставку. Ребёнку очень важен живой звук.- Больше всех у меня занимаются Катя ДУБРОВИНА и Катя БЛИНОВА. Катя Дубровина танцует 11 лет, с 1 класса, и сейчас она в 11-м. Мы даже отчётный концерт именно из-за неё пораньше проводим, чтобы она начала к ЕГЭ готовиться. Очень ответственная. Однажды сильно заболела, двигаться не могла, а нам выступать, и она солистка. Пришла и станцевала так, как надо. За кулисами слёзы по щекам текли, а на сцене будто выздоровела.Катя БЛИНОВА занимается 10 лет. Просто болеет танцем, жить без него не может. Сейчас мы ставим испанский танец, там такие ритмы, дробушки, нам занятия не хватает отработать. Так девчонки берут домой туфли и отрабатывают дома.- Ещё не знают точно. Я к этому детей не подвожу, потому что знаю, какая это сложная профессия. Просто прийти, отработать и уйти домой нельзя. Ты этим живёшь, постоянно ищешь идеи для танцев, слушаешь музыку, изучаешь горы литературы. Многие, кто полностью отдался танцам, создал сильные ансамбли, не имеют семьи.Но тем не менее есть у меня выпускники, которые стали хореографами: Светлана СЕВАСТЬЯНОВА (ансамбль «Родники Сибири»), Людмила КУДРЕВАТЫХ («Жемчужинки» в ДЮЦ «Перспектива). А недавно увидела по телевизору Лёшу ПЛЮСНИНА, танцевал в кадре, тоже ведёт хореографию, хотя я не думала, что он всерьёз начнёт танцевать.