Стройте бизнес по кирпичику

Фото Николая ТАРХАНОВА

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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- В начале формирования в стране рыночной экономики бизнесу достаточно было хорошей идеи. Эта идея сразу находила практическое применение и давала хороший денежный результат. Со временем рынки насыщались товарами, услугами и конкурентами. Соответственно, потребитель, у которого появился выбор, начал меняться: становился разборчивым. Предпринимателю, чтобы выжить, потребовался анализ ситуации. К тем, кто не мог рассчитать финансовые риски, приходили люди, которые предлагали за определенную плату некую «волшебную палочку». Не получив от палочки чуда, бизнесмены перестали верить специалистам, предлагающим конкретные пути выхода из кризиса. Для них я и решила написать эту книгу.- О том, каким образом правильно собирать данные. В тексте нет рекомендаций, как написать статистическую формулу. Внимание акцентируется на тех моментах, когда можно свернуть с правильных расчетов не туда. Красные точки опасности показаны на конкретных примерах.Первый слой исследований ситуации на рынке -сбор данных. На нем все базируется. Однако данные, что на рынке 150 компаний предлагают услуги обучения иностранным языкам, - это просто информация. В бизнесе она неприменима. Надо идти дальше. Второй слой маркетинговых исследований – сбор данных для выявления взаимосвязей. Например. Когда мы совершаем покупку, то ориентируемся на свои внутренние факторы выбора. Часто рынки характеризуются тем, что факторы, которые называют покупатели, являются либо декларируемыми и по ним по-настоящему не совершают покупки, либо значимость этих факторов сильно преувеличивается покупателями. Мы исследовали рынок одежды для малышей. Мамочки в один голос утверждали, что отдают предпочтение одежде из натуральных тканей, в качестве которых разбираются на уровне экспертов. При проведении слепых тестов, когда не видно брендов, женщинам предложили оценить качество разных тканей и выяснили, что они в них не разбираются. В книге объясняется, каким образом различать декларируемые факторы выбора и фактические.Выявив подобные связи, можно переходить к бизнес-инструментам. В книге я привожу собственную авторскую разработку – пирамиду барьеров. Согласитесь, мы не всегда выбираем самый дешевый товар. И тот предприниматель, который сумеет расчистить путь потребителя к товару, сделает его легким и доступным, сможет работать не по демпинговым ценам.- Я окончила финансово-экономический факультет нархоза. В те времена, когда получала образование, понятия маркетинга в нашей стране еще не было. 12 лет проработала в финансовой отрасли. В какой-то момент мне показалось, что я достигла потолка. Хотелось развиваться дальше, чтобы заново испытать трепет от того, что открываешь для себя что-то новое. Искала, куда приложить свою энергию. Маркетинг 10 лет назад стал для меня новым миром, который я до сих пор продолжаю исследовать с удовольствием. Сейчас изучаю рынок канистр. До этого был ювелирный рынок, рынок театральных услуг, рынок трансформаторов.