Мы не ведьмы

Мы правильно питаемся



Анастасия КУРМАЗОВА

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- Прежде всего стоит проверить уровень гормонов. Иногда люди старательно себя ограничивают в пище, занимаются в спортзале, а результата не видят именно по причине гормонального дисбаланса.Если же всё в порядке, то надо поработать над своими мыслями. Многие рассуждают так: «Я хочу быть красивой и здоровой, хочу следить за собой, но…». Так вот это «но» надо убрать. Говорим себе:- Просто спорт как таковой не поможет. Надо поменять образ жизни. Не садиться на диету, а полностью изменить стиль питания. Навсегда, иначе это не имеет смысла. Поверьте, это не так сложно и дорого, как кажется на первый взгляд. Потому что, покупая полуфабрикаты, фаст-фуд, сладкое, вы тратите тоже немалые деньги. Главное – запустить возможности собственного организма. Для этого забываем о длительных перерывах в еде. Не завтракать или не ужинать – это плохо. Есть надо часто, не меньше шести раз в день. Но помаленьку и полезные продукты. Да, для этого придётся носить с собой еду в контейнерах. Готовить. Это, кстати, существенно сэкономит семейный бюджет.Благодаря такому питанию включится метаболизм, то есть организм начнёт действительно перерабатывать всё то, что в него поступает. Именно поэтому вы иногда видите женщин, которые вроде бы всё время едят, но при этом не толстеют. Они не ведьмы, они просто правильно питаются.Никаких полуфабрикатов и трансжиров, которые содержатся в молочном шоколаде, готовых завтраках (даже если на них написано «фитнес») и прочем. Только здоровая пища: белки, жиры и сложные углеводы. Крупы дадут энергию на весь день, так что вспоминаем детский сад и кашу на завтрак. Мясо – курица, сладости – сухофрукты и фрукты, жарить на оливковом масле или с добавлением минимума подсолнечного. А лучше всего купить хорошую антипригарную сковороду и обходиться без масла.- Зачем отказываться? Просто замените пшеничную муку рисовой. И, конечно, без обжорства. Просыпаясь, выпивайте стакан воды и больше пейте в течение дня.- Безусловно! Мы говорим не о профессиональном спорте с его высокими нагрузками, сушками и вероятными травмами. Кстати, о сушке – многие сейчас интересуются, что это такое. Запомните: такой режим подходит только для спортсменов и только в короткий период подготовки к соревнованиям! Для остальных важно лишь повысить физическую активность.