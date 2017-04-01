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Мы не ведьмы


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Сегодня, 12:03
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Мы правильно питаемся

Все мы в общих чертах знаем, что такое здоровый образ жизни. Однако одно дело - теория, другое - практика. Особенно когда не знаешь подробностей и некому подтолкнуть. О том, какие шаги можно предпринять уже сейчас, чтобы сохранить красоту и здоровье, мы поговорили с личным специализированным тренером тренажерного зала Екатериной ЗМАГО и моделью, специалистом по питанию Мариной СЕМЁНОВОЙ.

Мы не ведьмы
Екатерина ЗМАГО занимается спортом с 13 лет.

- Вот представим, что я, работающий человек, с детьми и семьёй, решила, наконец, привести себя в порядок и начать заниматься здоровьем. С чего начать?

- Прежде всего стоит проверить уровень гормонов. Иногда люди старательно себя ограничивают в пище, занимаются в спортзале, а результата не видят именно по причине гормонального дисбаланса.

Если же всё в порядке, то надо поработать над своими мыслями. Многие рассуждают так: «Я хочу быть красивой и здоровой, хочу следить за собой, но…». Так вот это «но» надо убрать. Говорим себе: «Я - красавица». Да-да, сначала убеждаем себя, что так и есть. А потом уже начинаем заботиться о собственном теле. Поверьте, именно такой настрой даёт самую мощную мотивацию.

- И первым делом в спортзал?

- Просто спорт как таковой не поможет. Надо поменять образ жизни. Не садиться на диету, а полностью изменить стиль питания. Навсегда, иначе это не имеет смысла. Поверьте, это не так сложно и дорого, как кажется на первый взгляд. Потому что, покупая полуфабрикаты, фаст-фуд, сладкое, вы тратите тоже немалые деньги. Главное – запустить возможности собственного организма. Для этого забываем о длительных перерывах в еде. Не завтракать или не ужинать – это плохо. Есть надо часто, не меньше шести раз в день. Но помаленьку и полезные продукты. Да, для этого придётся носить с собой еду в контейнерах. Готовить. Это, кстати, существенно сэкономит семейный бюджет.

Мы не ведьмы
Марина СЕМЁНОВА, работая моделью, научилась много есть и не толстеть.

Благодаря такому питанию включится метаболизм, то есть организм начнёт действительно перерабатывать всё то, что в него поступает. Именно поэтому вы иногда видите женщин, которые вроде бы всё время едят, но при этом не толстеют. Они не ведьмы, они просто правильно питаются.

Никаких полуфабрикатов и трансжиров, которые содержатся в молочном шоколаде, готовых завтраках (даже если на них написано «фитнес») и прочем. Только здоровая пища: белки, жиры и сложные углеводы. Крупы дадут энергию на весь день, так что вспоминаем детский сад и кашу на завтрак. Мясо – курица, сладости – сухофрукты и фрукты, жарить на оливковом масле или с добавлением минимума подсолнечного. А лучше всего купить хорошую антипригарную сковороду и обходиться без масла.

- И навсегда отказаться от выпечки?

- Зачем отказываться? Просто замените пшеничную муку рисовой. И, конечно, без обжорства. Просыпаясь, выпивайте стакан воды и больше пейте в течение дня.

- И всё же я хочу заняться спортом. Это ведь полезно для здоровья?

- Безусловно! Мы говорим не о профессиональном спорте с его высокими нагрузками, сушками и вероятными травмами. Кстати, о сушке – многие сейчас интересуются, что это такое. Запомните: такой режим подходит только для спортсменов и только в короткий период подготовки к соревнованиям! Для остальных важно лишь повысить физическую активность.

Анастасия КУРМАЗОВА

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