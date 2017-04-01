Дела не шьют, а расследуют

6 апреля отмечают свой профессиональный праздник сотрудники следственных органов МВД РФ. О работе следователей мы сегодня поговорим с заместителем начальника СУ УМВД РФ по Ангарску подполковником юстиции Светланой МАШТАКОВОЙ:- Сколько сейчас сотрудников работает в СУ УМВД и есть ли еще вакансии?
- По штату в СУ работают 65 следователей и 7 помощников. Есть вакансия следователя, на которую, однако, имеются претенденты.
- В СССР следователи были сплошь мужчины, а теперь наоборот. Почему, на ваш взгляд, это произошло?
- Женщин, конечно, большинство. Наша работа требует усидчивости, аккуратности, внимания и терпения. Видимо, поэтому не каждый мужчина у нас задерживается. Например, за последние годы три следователя перешли в участковые. Но на данный момент мужчины у нас есть! 12 следователей и 4 помощника. Двое - Антон ЗАХИДОВ и Андрей ГРАЩЕНКОВ (у обоих стаж по 9 лет) - асы по распутыванию сложных ДТП. Есть и другие примеры.- Следователю на решение о возбуждении или отказе возбуждения уголовного дела отводится 10 суток и 2 месяца на завершение дела для передачи в суд. Как часто приходится передвигать установленные рамки и сколько можно продлять следствие?
- В основном продляют сроки до 6 месяцев. Срок предварительного расследования может быть продлен до 12 месяцев, но только в тех случаях, которые представляют исключительную сложность. Можно и больше, но это бывает крайне редко. - Не успеваете уложиться в два?
- Не мы, это экспертиза завалена заказами. Мы от нее зависим.- Читатели жалуются, что следователи по их делу часто меняются. По какой причине происходит такая ротация?
- Причины самые банальные: отпуск, болезнь, командировка. И потом многие привыкли, что в жизни, как в кино. Со следственно-оперативной группой приезжает следователь и весь фильм ловит злодея до счастливого конца. Запомните: первым приезжает дежурный следователь. Это он проводит первоначальные действия. А потом дело передается другому следователю, которого в силу причин, указанных выше, могут подменять коллеги.- Также читатели не понимают, почему их не ставят в известность о ходе следствия. Не вызывают, не звонят. Люди считают, что про них просто забыли?
- Не вызывают, значит, пока нет необходимости. У нас не библиотека, чтобы прийти и попросить полистать свое дело. Все строго по закону. Тайна следствия одинакова для всех. Когда дело уйдет в суд, с ним могут ознакомиться потерпевший, его представитель, обвиняемый и его защитник.- Сейчас в массовом порядке растет дистанционная преступность - «разводы» по телефону, по Интернету. Сколько сейчас в СУ находится подобных дел?
Игорь КАРИН,
фото Николая СТЕРНИНА
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