Дела не шьют, а расследуют

Игорь КАРИН,

фото Николая СТЕРНИНА

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- По штату в СУ работают 65 следователей и 7 помощников. Есть вакансия следователя, на которую, однако, имеются претенденты.- Женщин, конечно, большинство. Наша работа требует усидчивости, аккуратности, внимания и терпения. Видимо, поэтому не каждый мужчина у нас задерживается. Например, за последние годы три следователя перешли в участковые. Но на данный момент мужчины у нас есть! 12 следователей и 4 помощника. Двое - Антон ЗАХИДОВ и Андрей ГРАЩЕНКОВ (у обоих стаж по 9 лет) - асы по распутыванию сложных ДТП. Есть и другие примеры.- В основном продляют сроки до 6 месяцев. Срок предварительного расследования может быть продлен до 12 месяцев, но только в тех случаях, которые представляют исключительную сложность. Можно и больше, но это бывает крайне редко.- Не мы, это экспертиза завалена заказами. Мы от нее зависим.- Причины самые банальные: отпуск, болезнь, командировка. И потом многие привыкли, что в жизни, как в кино. Со следственно-оперативной группой приезжает следователь и весь фильм ловит злодея до счастливого конца. Запомните: первым приезжает дежурный следователь. Это он проводит первоначальные действия. А потом дело передается другому следователю, которого в силу причин, указанных выше, могут подменять коллеги.- Не вызывают, значит, пока нет необходимости. У нас не библиотека, чтобы прийти и попросить полистать свое дело. Все строго по закону. Тайна следствия одинакова для всех. Когда дело уйдет в суд, с ним могут ознакомиться потерпевший, его представитель, обвиняемый и его защитник.