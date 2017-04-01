Продаваться не станем!



Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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- Какой город, такой и проект! Ангарск ведь на самом деле непростой. И с самого его основания был таким. Когда его строили, зачем, а главное, кто - всё не просто, не так, как у всех. Он даже выглядит необычно. Подобные нашему проекты в других городах называются типичными: Иркутск, Братск, Новосибирск… В Ангарске же никогда не было и не будет ничего типичного.- Мы просто искали себе занятие, развлечение. Возникла идея. За день создали группу в социальной сети «Вконтакте», подписали своих друзей. Цели тогда не было никакой. Потом сделали смешную публикацию про работавший тогда ночной клуб «Победа»: «Не ври, что ты там не был». И понеслось! Тысячи подписчиков, сотни комментариев. Мы подхватили эту волну и стали развивать свой паблик, шутить над всем, что было смешного в городе. И народ к нам пошёл. В большинстве своём это ангарчане от 20 до 40 лет. Они не просто ставят лайки под нашими картинками, публикациями, они обсуждают их! Поэтому мы решили идти дальше и через свои шуточные посты раскрывать социальные проблемы в городе. Всё, чем живёт сейчас город, есть у нас в смешных картинках.- Большинство сегодня городом не интересуются, а единственное их желание – уехать отсюда. Мы хотим заинтересовать, вовлечь молодёжь в жизнь города, зажечь. Над проблемами можно не только вздыхать, но и смеяться. На пожилых надежды нет, они завтра уйдут, а город нам останется. В каком состоянии? Если сидеть за компьютером и ничего не делать, завтра это будет уже не город, а деревня без трамвая, заводов, магазинов, людей. Но с вывесками «Самый лучший город на Земле».- Молодёжные общественные организации, которые сегодня работают в городе, лояльны к власти. У каждого там своя цель – выслужиться, пропиариться, получить должность, построить карьеру. Поэтому реальных проблем они не видят и не могут их решить. Мы не общественная организация, не СМИ, не информационный ресурс. Существуем отдельно от власти, ничего от неё не требуем - ни денег, ни расположения. Мы не вместе, но и не против, не оппозиция. Просто группа молодёжи в социальных сетях. Очень большая группа. Конечно, нас пытались привлечь к себе. Особенно после того, как мы собрали колонну «непростых» на Первое мая. По численности она была второй после «Ермака». Тогда нас пригласили, попытались построить диалог. Но когда поняли, что танцевать под их дудку не будем, желание с нами работать быстро пропало. А нам не больно-то и хотелось.- Цель одна – объединить молодёжь. Во власть идти не собираемся, там делать нечего. Без протекции не пробиться, деньги нужны, у нас их нет, а если пользоваться поддержкой сильных со стороны, отрабатывать потом нужно. Ложиться под кого-то ради власти не наш вариант. Есть работа, этого достаточно. Мы группу создавали не для себя, не для того, чтобы свои интересы продвигать. Большинство даже не знают, кто её создал и кто мы такие.- Мы просто понимаем друг друга, вот и всё. Администрация сегодня общается с молодёжью либо как с пенсионерами, либо как с дебилами. Мы никому не врём, ничего не навязываем, никого не пиарим. О проблемах не ноем, а смеёмся над ними. Поэтому люди остаются с нами. Даже те, кто уезжает из города, из группы не выходит.