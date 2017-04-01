Ешьте местных, они свежие

Беседовала Наталья ОЖОГИНА,

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- В начале апреля в техникуме проходила декада торговли. В её рамках мы создали выставку «Осторожно, фальсификат». Среди выставленных экземпляров фигурировали продукты, которые ангарчане привычно покупают и считают натуральными: масло, сметана, сгущенное молоко и другое.- Продолжаем воспитывать потребителя. Учим его не гнаться за красивой упаковкой, дешевизной, а покупать качественный товар, уметь его выбрать.- Дело в том, что делать это сейчас становится всё сложнее в том продуктовом море, которое захлестнуло наш рынок. По официальной статистике Роспотребнадзора, треть продуктов питания – фальсификат. Причём подделывают не дорогие продукты, а востребованные. Сегодня пищевая и химическая промышленность работают сплочённо, поэтому количество поддельных продуктов питания неуклонно растёт.Да, есть честные производители, которые, если в их продукции есть отклонения от ГОСТа, пишут об этом на упаковке. Например, вместо слова «сметана» пишут «сметанный продукт». Но так делают далеко не все. Некоторые производители указывают состав продукции некорректно или прячут все данные где-нибудь под верхним слоем упаковки, пишут мелким шрифтом. В результате человек не понимает, что он покупает.Иногда товар выпускается внешне похожий на раскрученную марку, но его состав совсем другой. Покупатель хватает вроде бы знакомую баночку, не понимая, что берёт совсем другой продукт. Возьмём сгущенное молоко. Как оно должно называться? «Молоко сгущенное цельное с сахаром». И на упаковке должен быть ГОСТ. А мы что часто видим на полках? Банки с названием «Сгущёнка». «Сгущённое молоко». И выглядит вроде привычно, как та ещё, советская сгущёнка. В этом море товара покупатель просто теряет ориентиры. И выбирает по принципу: дёшево и знакомо. Думаю, для того чтобы упорядочить российский рынок, заставить производителя быть добросовестным перед потребителем, нужно создавать конкретную программу действий. На федеральном уровне.- Называть конкретные марки я здесь не буду, но могу вам дать ориентиры, какие продукты не стоит покупать. Например, слишком дешевое масло, которое вы можете купить в любом супермаркете. Когда вы в следующий раз схватите пачку, не поленитесь прочитать состав этого «масла». И обнаружите, что вместо молочного жира продукт содержит трансжиры.- Это искусственные жиры с изменёнными молекулами. Трансжиры – это твёрдая жировая масса, которую получают из растительных масел путём гидрогенизации. При высоких температурах жидкие растительные масла насыщают пузырьками водорода, в результате меняется температура их плавления, и они превращаются в твёрдый жир. При попадании в организм такие изуродованные молекулы вытесняют из клеточных мембран полезные жировые кислоты, блокируют ферменты, препятствуя полноценному питанию клеток.Знаете, к чему приводит, когда человек постоянно питается продуктами, содержащими трансжиры? Они накапливаются в организме, не перерабатываясь. У человека нарушаются обменные процессы в клетках, повышается уровень холестерина в крови. А это путь к ожирению. Со временем злоупотребление трансжирами приводит к серьёзным патологиям, от гормонального дисбаланса и аллергий до онкологии. Это мина замедленного действия!- Маргарин (прежде всего). Спреды. Майонез. Соусы. Рафинированные растительные масла. Чипсы, попкорны, снеки, сухарики, орешки, сухие завтраки. Кондитерские изделия. Плавленые сыры. Мороженое. Полуфабрикаты. Ну, и конечно, фастфуд.- Читайте маркировку. Внимательно. Если увидели слово «заменитель» чего-либо, значит, перед вами точно не искомый продукт, а его химический клон. Значит, надо насторожиться. Например, заменитель молочного жира. Да, продукция с ним дешевле. Но чем это чревато? Сбоем в иммунной системе организма. Оно того стоит?Даже привычный товар может вас сильно удивить своим составом. Так я нашла в известной ещё с советских времён, раскрученной марке молочного шоколада пальмовое масло! Ну разве детям его можно давать?