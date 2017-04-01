Делать нужно то, до чего дотягиваются руки

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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- В конце 2009 года на одном из информационных сайтов города разместили список детских пожеланий к Новому году. Это были письма Деду Морозу от воспитанников детского дома. Участникам благотворительной акции предлагали купить что-то из этого списка. Там были мелкие хотелки – заколочки, резинки, солдатики, самолётики. Ничего космического, никаких планшетов или телефонов. Обычные детские желания. И я мог это дать. Поехал в магазин, накупил всего подряд, передал. Потом подумал, что, наверное, это правильно, если есть возможность, надо делать. Тем более что им помочь больше некому. Потом вышел на руководство областного детского дома, тогда он был ещё на Коминтерна. Сработались.- Чем помогаете?- Несмотря на то, что детские дома финансируются из бюджета, им много чего ещё требуется. Обои поклеить, посуду, обогреватели в лагерь закупить, забор отремонтировать, ветки спилить, костюмы девочкам для выступления пошить, машины бензином заправить, чтобы они на это выступление съездили – много чего.- Евгений РОЙЗМАН, глава Екатеринбурга и основатель фонда «Город без наркотиков», как-то рассказал мне историю. К нему пришёл человек и сказал, что хочет организовать благотворительный фонд. Но сам он нигде не работает, денег нет. Ройзман ответил: ты пойди, говорит, найди себе работу сначала, заработай денег, обеспечь себя, купи всё, что тебе нужно. А после этого, если что-то останется и ты посчитаешь нужным, начни отдавать. Вот вам и ответ: я не бедствую, свои деньги заработал сам, не украл. И мне решать, куда и на что я их могу потратить.- Это заблуждение. Я живу в этом городе, никуда отсюда уезжать не собираюсь и хочу сделать Ангарск хоть чуточку лучше. Именно поэтому мы помогаем не только сиротам, но и детскому спорту – взяли шефство над секцией по тайскому боксу. Помогаем фонду «Город без наркотиков». Если я в месяц отдам 10-20-30 тысяч рублей, от меня не убудет.- Да, конечно. Но реальность такова, что ты не придёшь и не скажешь детям: ребята, так-то я бы вам помог, но есть социальная опека, давайте-ка пинайте лучше их, а мы пойдём налоги платить. Здесь принцип простой: хочешь, чтобы город был чистый, начни со своего подъезда - убери. Хочешь, чтобы город был красивый, покрась стены в своём в подъезде. Делать нужно то, до чего дотягиваются руки.У нас была ситуация. Центру передали детский летний лагерь «Берёзка». Он был в ужасном состоянии. Приходят пожарники и говорят, что нужно откопать противопожарную полосу по периметру. Понятно, что денег на это нет. Звоним Марине САСИНОЙ, заместителю мэра АГО: дайте грейдер. И тут началось: у нас нет грейдера, вообще это не в нашей компетенции. Но у вас есть вагон и маленькая тележка разных подрядчиков! Там работы-то на два часа! Да больше разговоров, мы сами скинулись да заказали грейдер.- Я сейчас от машины до вашей редакции шёл, ветер такой сильный был. Так вот, возмущаться по поводу неработающей системы то же самое, что возмущаться по поводу сильного ветра. Бессмысленно. Да и нервов не хватит.