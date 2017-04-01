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Умное земледелие – ленивое


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Вчера, 16:34
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Умное земледелие – ленивое
Можно ли вырастить полноценный урожай без химии? Почему не надо без особой нужды копать землю, поливать посадки и убирать опавшую листву? Об этом говорит на занятиях клуба биодинамического земледелия при клубе «Надежда» ДК “Современник” ангарчанка Людмила ЕРМАКОВА. Сейчас Людмиле Ивановне 87 лет, замену себе она нашла в лице Ольги БЕЗДЕТКО.

- 7 лет назад я познакомилась с понятием биодинамического земледелия (БЗ). Всех природников объединяет одно: они работают без химикатов и минеральных удобрений, применяют мульчирование и сидераты, смешанные посадки. Раньше из поколения в поколение передавались опыт обработки земли, природный календарь, основанный на приметах с учетом солнечных и лунных циклов. Сейчас эта природная интуиция людьми почти утеряна. Поэтому можно сказать, что биодинамика – возвращение к опыту наших предков.

- Разве это реально: совсем не пользоваться ядами и неорганическими удобрениями?

- Пакеты с удобрениями я выбросила 10 лет назад, а урожаям люди завидуют. В биодинамике нет таких понятий, как вредители и сорняки. Действует естественный отбор: вредители и болезни поражают только ослабленные растения. У всех вредителей есть природные враги. Да и сорняки – всего лишь растения, растущие не там, где надо.

В природе всё взаимосвязано, сбалансировано. Применяя ядохимикаты, мы уничтожаем и полезных насекомых, а вредители начинают размножаться усиленными темпами. Если каких-то вредителей расплодилось в саду слишком много, искать причину нужно в нарушении вами природного равновесия. Доказано, например, что растения сильно поражаются паутинным клещом при наличии в почве избыточного азота.

- По-вашему, нужно спокойно смотреть, как тля съедает будущий урожай?

- Года три назад соседка жаловалась, что у нее белокрылка облепила все растения в теплице. У меня она тоже летала (участки-то рядом), но особо не навредила, потому что растения были в состоянии справиться сами. В другой раз я удивила журналистов, показав молодые побеги смородины, облепленные тлёй. Подняла их чуть выше, и все увидели скопление божьих коровок – естественных врагов тли. Это проверено мною не раз: через неделю-две тли уже нет. А начни я травить её ядами, не было бы ни тли, ни коровок. Хочу заметить, что в Сибири тля может завестись от резких перепадов температуры, холодных ночей. Растение приспосабливается к выживанию, вырабатывая при фотосинтезе много сахаров, что очень нравится тле.

- Я слышала про некую гомеопатию для растений.

- Это биодинамические препараты, приготовленные особым образом из остатков растений, навоза и горного кварца, дающие поразительный эффект. Например, активатор для быстрого созревания компоста или роговой кремний для опрыскивания надземной части растений. Горный кварц размалывают в мелкий песочек, кладут в рог коровы и закапывают на лето в землю для перепревания на глубину 30 сантиметров.

- У вас техническое образование, и вы в это верите?!

- Все мы материалисты до поры до времени. Я тоже не особо верила, пока не увидела результат. В природе нет ничего случайного. Берут именно рог коровы, не быка. Считается, что рог концентрирует энергию (зачем-то же корове нужны рога, если она не бодается). Осенью активатор выкапывают. Применяют в очень маленьких дозах, но эффект поражает: улучшается фотосинтез, вкус и сахаристость плодов. 0,3 грамма хватает на обработку 30 соток! Песочек насыпают в живую воду (дождевую или талую) и динамизируют, размешивая час. В воде он не растворится, зато отдаст ей свою энергию, силу.

- Это не самовнушение?

- Когда я начинала заниматься, тоже не верила. Как? Я же химик, на производстве работала с цифрами и формулами. Вы думаете, я не знаю, что вода - это Н2О? Но со временем, занимаясь биодинамикой, я стала лучше чувствовать природу и ощущать присутствие её духов, элементарных существ. Совсем не зря в сказках говорится про живую и мертвую воду. Думаете, это выдумка? Нет. Наверняка каждый ощущал различие вкусов хлорированной воды из-под крана и воды из горной речки или родника. А сравните воздух, которым мы дышим в городе, и тот, который в лесу или в горах.

В биодинамике всё так. Но начинается всё с почвы, которую сначала нужно оживить за счет населяющих её микроорганизмов и насекомых. Они переводят органические вещества в доступную для растений форму. Живая почва с комковатой структурой хорошо поглощает и удерживает влагу, вбирая её из воздуха в виде росы и поднимая из глубинных слоев почвы. В результате растения практически не нуждаются в поливах даже в засушливую погоду, а благодаря мульче практически исключается полив. Вообще биодинамика не приветствует поливы (хотя в теплицах без этого не обойтись). И подразумевает минимум вмешательства человека, экономя время и силы на вспашке и прополке земли. Кто-то называет это ленивым земледелием, я бы назвала умным. Известный агроном, сторонник природного земледелия Сергей КУРДЮМОВ любит говорить: «10% труда садовода идет на пользу растения, 30% во вред и 60% на борьбу с этим вредом».

- Стоит ли от биодинамики ждать быстрых результатов?

Беседовала Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА

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