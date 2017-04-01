Молоко не любит плохих людей



Беседовала

Наталья ОЖОГИНА,

фото Николая СТЕРНИНА

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- Да, женщине в бизнесе непросто. Это очень жёсткая сфера. Я помню, когда начинала, мужчины говорили: «Посмотрим, что у этой бабы получится». Женщина-руководитель для мужчин как бельмо на глазу… Они принимают слабый пол в свой мир только тогда, когда женщина сформировалась, показала себя. Это нужно заслужить.Наш путь к признанию был небыстрым. Да и признали нас вначале не на Родине. В 2002 году нас наградили в Париже. В 2006 я получила награду в Лондоне. А местная власть впервые нас «заметила» только в 2007 году, на муниципальном конкурсе предпринимателей…Для женщины войти в бизнес – буквально кинуться с обрыва. Я помню, как в 90-е годы многие женщины уходили в бизнес, чтобы элементарно прокормить семью: челночили, шили шапки. Помню, как многие женщины начинали свой бизнес благодаря помощи богатых мужей, которые могли позволить себе подарить жене предприятие. Но часто такие бизнесвумен заканчивали свое дело ничем. Потому что здесь важен не только удачный старт, но и умение держать дело в своих руках.Сейчас, кстати, появилось много женщин, которые прекрасно руководят не только в сфере услуг, в индустрии красоты, в общепите, но и управляются с крупными корпорациями в сфере строительства и других, совсем не женских сферах.Я благодарна судьбе, что реализовалась именно в своей профессии – микробиологии. Сейчас очень много людей оканчивают вузы и потом не работают по специальности. Это очень нехорошая тенденция.- Это очень сложно найти, действительно. Но мой бизнес строится на понимании необходимости нашей продукции. То, что делаем мы, нужно людям. Детям. Мы ведь не просто продукты питания производим, а помогаем людям быть здоровыми. Вот она, идея, на которой держится «Лактовит». Наши продукты – функциональные.- Вы не поверите, какая это сейчас редкость! Когда мы представляем нашу продукцию за рубежом, она всех удивляет! Настолько у них пищевая промышленность давно и намертво срослась с химической! А мы искусственные компоненты не используем вообще!- Да, сама. Когда мы начинали работать, у нас было 3 продукта, сейчас – 52. И каждый рецепт – отдельная история. Каждый возник тогда, когда был нужен.- Это скорее ответ на возникшую необходимость. Я иду от проблемы. Например, в Ангарске много детей и взрослых страдает от диабета. Раньше мы выпускали «Лактовит с топинамбуром». Недавно сделали для диабетиков «Лактовит с инулином». Ещё одна из распространённых проблем – нехватка йода. Наш регион находится на втором месте среди йододефицитных. Выпустили «Лактовит с йодом». Или остеопороз, другие проблемы костной системы – выпустили продукт с кальцием. Вообще само по себе молоко – природный источник кальция. Мы его дополнительно обогащаем этим элементом и решаем проблемы здоровья детей и взрослых. Мы выпускаем и молоко, и йогурты, и творог с фруктово-ягодным наполнителем. Такое разнообразие продукции – нам есть чем гордиться. Мы создаём новые продукты, везём их на различные выставки и получаем за них награды.Знаете, я три года потратила, чтобы убедить педиатров, что можно быть здоровыми и без лекарств. Но и то, похоже, этим нужно заниматься постоянно. Сегодня забежала в аптеку и удивилась: стоят четыре провизора, и всё равно народу столько, что к ним очередь!- 70 человек. 58 из них – женщины.