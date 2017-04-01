Хотите забеременеть? Пробуйте всё!

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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- Боитесь, что окажусь некомпетентна? Мне 28 лет. После окончания Иркутского медицинского университета два года проходила ординатуру в Москве, на кафедре Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова под руководством известного врача акушера-гинеколога, профессора Марка Аркадьевича КУРЦЕРА, создавшего по стране сеть клиник «Мать и дитя», в одной из которых я сейчас и работаю в Иркутске. Занимаюсь непосредственно вопросами бесплодия. Первому ребенку, к рождению которого я, скажем так, приложила руку, скоро будет год. Это девочка. Она родилась в День семьи, любви и верности.Среди моих пациенток много ангарчанок. Некоторые, съездив два-три раза в Иркутск, терялись. Понимая, что моя помощь им необходима, я нашла в Ангарске медицинский центр, в котором раз в месяц вела прием. Мы с ними провели значительное количество ЭКО, часть из которых выполняется по программе ОМС, то есть женщина при наличии медицинского полиса за ЭКО не платит. Меня радовало, что ангарчанки хорошо беременеют. И когда главный врач Ангарского перинатального центра Наталья Петровна БРЕУС предложила мне вести прием в женской консультации, я с радостью согласилась.Энергии у меня много (это к вопросу о возрасте), мне хочется развиваться и расти в профессиональном плане. Нравится, что для пациенток прием и обследование в АПЦ бесплатны. У меня развязаны руки. По показаниям могу взять анализы на все инфекции, могу проверить трубы, назначить гормонотерапию, есть возможность положить женщину в стационар и провести бесплатно лапароскопию и гистероскопию. Заведующим гинекологическим отделением АПЦ сейчас работает хороший хирург Артем СЛЕПНЕВ, которого я знаю по работе в Иркутске, поэтому не боюсь направлять к нему своих пациенток. ЭКО не единственный метод лечения бесплодия. И прежде чем к нему прибегать, стоит попробовать все остальные.- До этого пока не дошло. Мы строим диалог, опираясь на медицинские документы, с которыми они приходят. Признаться, я многих женщин не понимаю. Ангарск от Иркутска находится в часе езды. И если я могу дважды в неделю на общественном транспорте приезжать сюда на работу, то почему они не могут потратить это время на исполнение своей мечты? В Иркутске, помимо клиники «Мать и дитя», есть отделение вспомогательных репродуктивных технологий в областном перинатальном центре. Хотите забеременеть? Пробуйте все методы!С другой стороны, глядя на кипы анализов и выписок из медицинских карт, которые мне показывают пациентки, я не понимаю ангарских гинекологов. Женщине 38 лет. В 2005 году ей в экстренном порядке удалили кисту желтого тела, и хирург в своем заключении указал на непроходимость маточных труб. Она 10 лет ходит с этой выпиской по врачам частных центров, и все ее лечат противовоспалительными препаратами, которые в данной ситуации помочь просто не могут!..- В основном это непроходимость маточных труб, инфекции, оперированные трубы, спайки, внематочные беременности, отсутствие овуляции, эндокринные патологии. Процентов 40 относится к мужскому фактору.- Действительно, бывают случаи, когда среди полного благополучия непонятно почему женщина не беременеет. Тогда мы приходим к программе ЭКО. В лабораторных условиях смотрим, происходит ли оплодотворение яйцеклетки. Если нет ни оплодотворения, ни эмбриона хорошего качества, при котором можем перенести его в матку, пробуем еще и еще раз, в конечном итоге добиваясь долгожданной беременности.