Мы превратили наш город в свалку

Спрашивала Мария СУХАНОВА,

фото предоставлено Н. ЛОСОВОЙ

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

- В 2013 году. После общегородского субботника я и мои друзья поняли, что глобальная уборка не затронула пойму Китоя в 95 квартале (склон за спортивной школой).Так и пошло: смотрим, про какой популярный уголок города забыли, и идем туда. В 2014 году это была пойма реки Китой за ДК «Современник». В 2015 году это снова была пойма Китоя, но уже со стороны 29 микрорайона и поселка Старица. В 2016 году вместе с организацией «ЭкоАнгарск» убирали пойму около старого Китойского моста и аллею Любви. В этом году убирали территорию сосновой рощи за домом № 3 в 7а микрорайоне.В субботу, 29 апреля, расклеили объявления по подъездам двух домов. Боялись, что придет мало народу, но пришли наши активные пенсионеры, многодетная семья из 8-го подъезда этого дома: папа, мама и трое детей, еще несколько активных семей. Прилично набралось народу. Вместе мы за три часа очистили лес.Ушли все 20 мешков, выданных нам отделом ЖКХ, упаковка черных мусорных пакетов, и еще пришлось дополнительно отправлять человека за мешками. Весь лес был завален стеклянными и пластиковыми бутылками. Были обнаружены две огромные ямы, в которых свалено битое стекло и мешки с бутылками. Одна из таких ям находится на пересечении трамвайной линии и Ленинградского проспекта, недалеко от дороги. Вопрос, кто сваливает туда пакеты с бутылками и прочим мусором? Видно же, что это кто-то делает нарочно. С нами была женщина-соседка, которая там гуляет с собакой, говорит, яма была глубокая раньше, метра два. А теперь она почти под завязку набита бутылками…На протяжении всех этих лет нам всегда помогают администрация города, отдел по ЖКХ – предоставляют мешки, перчатки, организуют вывоз мусора. Мы просто приходим и говорим, что мы инициативная группа, хотим провести субботник. Нам требуются мешки, перчатки и вывоз мусора оттуда-то. В этом году, правда, пока вопрос с вывозом мусора не решен. Но думаю, решится после праздников.- Неизменно присутствуют наши друзья, семья ПОРТНОВЫХ - Ольга, Дмитрий и двое их детей - Миша и Игорь, многодетная семья КУЗЬМЕНКО - Марина, Сергей и их трое детей - Майя, Тая и маленький Юра. И каждый раз присоединяется еще много новых людей. Это радует!