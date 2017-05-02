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Мы превратили наш город в свалку


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Вчера, 17:52
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Заметили, что если у вас на рабочем месте или в квартире беспорядок, то вы и мысли свои не можете собрать в кучу?

Сегодня мы поговорим с ангарчанкой, которая вот уже несколько лет убирает не только свою квартиру, но и разные уголки Ангарска. Помогает ей в этом её семья, соседи, коллеги и другие инициативные ангарчане. Знакомьтесь, Наталья ЛОСОВА. Работает в «Центре народных ремесел» в 15-м микрорайоне, занимается с подростками от 9 до 15 лет прикладным творчеством. Мама двух дочерей - Вики и Оюны. Увлекается вышивкой крестиком, бисером, вязанием игрушек, лоскутным шитьем, бисероплетением и уборкой города.

Мы превратили наш город в свалку
Ангарчане, желающие жить в чистом городе. Наталья ЛОСОВА - крайняя справа.

- Наталья, когда и где вы решили первый раз убрать?

- В 2013 году. После общегородского субботника я и мои друзья поняли, что глобальная уборка не затронула пойму Китоя в 95 квартале (склон за спортивной школой).

Так и пошло: смотрим, про какой популярный уголок города забыли, и идем туда. В 2014 году это была пойма реки Китой за ДК «Современник». В 2015 году это снова была пойма Китоя, но уже со стороны 29 микрорайона и поселка Старица. В 2016 году вместе с организацией «ЭкоАнгарск» убирали пойму около старого Китойского моста и аллею Любви. В этом году убирали территорию сосновой рощи за домом № 3 в 7а микрорайоне.

В субботу, 29 апреля, расклеили объявления по подъездам двух домов. Боялись, что придет мало народу, но пришли наши активные пенсионеры, многодетная семья из 8-го подъезда этого дома: папа, мама и трое детей, еще несколько активных семей. Прилично набралось народу. Вместе мы за три часа очистили лес.

Мы превратили наш город в свалку
20 кулей стекла и пластика плюс несчетное число черных мусорных мешков – таков итог уборки лесочка в 7а микрорайоне.

Ушли все 20 мешков, выданных нам отделом ЖКХ, упаковка черных мусорных пакетов, и еще пришлось дополнительно отправлять человека за мешками. Весь лес был завален стеклянными и пластиковыми бутылками. Были обнаружены две огромные ямы, в которых свалено битое стекло и мешки с бутылками. Одна из таких ям находится на пересечении трамвайной линии и Ленинградского проспекта, недалеко от дороги. Вопрос, кто сваливает туда пакеты с бутылками и прочим мусором? Видно же, что это кто-то делает нарочно. С нами была женщина-соседка, которая там гуляет с собакой, говорит, яма была глубокая раньше, метра два. А теперь она почти под завязку набита бутылками…

На протяжении всех этих лет нам всегда помогают администрация города, отдел по ЖКХ – предоставляют мешки, перчатки, организуют вывоз мусора. Мы просто приходим и говорим, что мы инициативная группа, хотим провести субботник. Нам требуются мешки, перчатки и вывоз мусора оттуда-то. В этом году, правда, пока вопрос с вывозом мусора не решен. Но думаю, решится после праздников.

- Кто входит в костяк вашей инициативной группы?

- Неизменно присутствуют наши друзья, семья ПОРТНОВЫХ - Ольга, Дмитрий и двое их детей - Миша и Игорь, многодетная семья КУЗЬМЕНКО - Марина, Сергей и их трое детей - Майя, Тая и маленький Юра. И каждый раз присоединяется еще много новых людей. Это радует!

Спрашивала Мария СУХАНОВА,
фото предоставлено Н. ЛОСОВОЙ

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