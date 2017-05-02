Мы соскучились по игре

Бронзовые призеры высшей лиги КВН 2012 года, иркутская команда «Раисы», вернулась в игру после трехлетнего перерыва. В ее составе, как и прежде, выступает ангарчанка Елена ХОХОНЕНКО. На прошлой неделе она приехала из Москвы, с 1/4 финала. Мы договорились с ней о разговоре.- Мы так рады снова видеть «Раис» в высшей лиге!
- А мы-то как рады снова оказаться в высшей лиге! Соскучились по игре. Три года вынашивали план по возвращению. Не получалось, не было спонсорской поддержки. За участие в сезоне и выступления нам никто не платит, а перелеты дорогие, проживание в гостиницах тоже. Сейчас все сложилось очень удачно: финансово помогает губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО.
- Почему вас не было на фестивале в Сочи, где выдаются путевки в высшую лигу?
- 29 сентября у меня родился сын Семен. Фестиваль в Сочи проходил в начале января. Прямых рейсов из Иркутска до него нет. С трехмесячным ребенком лететь с пересадкой я не решилась. Елена ХОХОНЕНКО с мужем Константином.- Вы замуж вышли? Значит, жизнь без КВН существует?
- Конечно, существует. Замуж я не вышла, мы живем в гражданском браке. Мой дом теперь в Иркутске. У меня интересная работа в строительной компании. Сейчас я нахожусь в декретном отпуске. Так что самое время снова поиграть в КВН. Не надо ни у кого отпрашиваться.
- Даже у отца ребенка?
- Это ему приходится отпрашиваться с работы, чтобы лететь со мной на игру и сидеть с ребенком, пока я на репетиции или концерте. Константин - сам бывший кавээнщик, поэтому все прекрасно понимает и поддерживает меня. Мы же семья.
- Как вы пришли в КВН?
- В Ангарске, в школе №39, к нам пришел завуч и сказал: «Идите играйте». Мы встали и пошли. Училась я тогда в десятом классе. С 2001 года в кавээновском движении и вращаюсь. Получается, 16 лет уже. Большая часть жизни.
- Шутки сами придумываете?
- У нас есть авторы, наши друзья-иркутяне. Это нас на сцене 10 человек, за сценой еще 10. - И все из Иркутска?
- Сейчас в Иркутске нас четверо осталось. Несколько девочек живут в Москве, Аня в Краснодаре, Вера в Улан-Удэ и Люба в Чуне. - Если вы где-то услышите прикольную фразу, записываете ее, чтобы потом рассказать команде?
- В этом нет необходимости. В телефоне есть общий чат, где мы обсуждаем актуальные темы, над которыми можно пошутить. Придумка номера происходит непосредственно на встрече. Мы не пытаемся ничего делать в одиночку. Всецело КВНу отдаемся на встречах. На две недели перед игрой погружаемся в него, ни на что не отвлекаемся, круглосуточно варимся в одном котле.
Когда уезжаем после игры домой, то занимаемся каждый своей жизнью: семья, дети, работа. Кадр из выступления команды «Раисы» в 1/4 финала высшей лиги КВН сезона 2017 года, которое по телевизору ещё не показывали.- Кто «Раисы» в жизни?
- Лера - профессиональный визажист, у нее свой косметический салон, в котором создают полный образ: прически, брови, макияж. Она постоянно учится и повышает квалификацию, проводит курсы в Иркутске. Тамара занимается микроблейдингом – это мануальный татуаж бровей, она открыла свой кабинет. У Любы ГРЕБЕНЩИКОВОЙ магазин «Лучшие подружки»: женская одежда, колготки, носочки. Любовь АСТРАХАНЦЕВА в Чуне на железной дороге работает на какой-то высокой должности. Есть праздничное агентство, которое организует и проводит не дни рождения, а городские мероприятия в Краснодаре, и этим занимается Аня. Настя из Питера в Москву недавно переехала, пока на работу не устроилась. Ира - визажист в компании «Ла Мода». У Насти маленький ребенок. Ксюша за время нашего творческого отпуска устроилась в шоу «Уральские пельмени». И только Вера не расставалась с КВН ни на минуту, даже сейчас играет за две команды одновременно. - Вы Москву не хотите переехать?
- Нет. Меня Иркутск вполне устраивает.
- Вас давно не видно в Ангарске. Раньше вы хоть местные игры КВН судили.
- Действительно, не приезжаю и в жюри в Ангарске давно не была. В Ангарске больше нет того КВНа, к которому я привыкла, который люблю. Нет лиги, где команды бы учились играть в эту игру и получали бы шанс показать свое умение где-то дальше и выше. Ведь путь в высшую лигу нелегок. КВН в Ангарске проходит только раз в год и является коммерческим: играют взрослые люди, работники заводов, которые сами ничего не делают, а платят деньги авторам из Иркутска. В Иркутске я постоянно в жюри. Там КВН настоящий, студенческий. Ребята работают сами, чтобы пройти дальше.- У вас есть любимый кавээновский номер?
- Очень нравится музыкальный номер «Муха-цокотуха», который мы исполняли в 2013 году, в 1/4 финала. Стихотворение, известное с детства, обыграли в разных музыкальных стилях. - Любимая шутка?
Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото из личного архива
Елены ХОХОНЕНКО
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