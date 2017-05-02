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Это не покатушки!


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Сегодня, 18:39
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Это не покатушки!

Вот уже несколько лет в Ангарске проходит автопробег в честь Дня Победы. На несколько часов народ при помощи простых приспособлений и краски превращает свои машины в отечественную боевую технику: танки, самолёты, БТР и так далее и ездит по городу… Всё это - по собственной инициативе и на голом энтузиазме. Знакомьтесь с организатором автопробега – Ксенией РОМАНОВОЙ. 28 лет, окончила ИГУ по специальности «сервис и реклама». Работала менеджером по рекламе в нашей газете, сейчас у неё своя квест-комната в Иркутске. В этом году она также организовывала в Ангарске автопробег.

- Как тебе эта идея в голову пришла?

- На самом деле идея не моя. Автопробег в честь Дня Победы до меня уже проводили ребята. Я случайно увидела объявление, приехала, украсив машину на парад, мне понравилось. На следующий год позвонила организаторам, а они отказались проводить мероприятие, сказали, поедут в Иркутск. Ну что делать? Если не я, то кто? Так, я в 2015 году сама и организовала автопробег в первый раз.

- Это же был юбилей Дня Победы?

- Да, 70 лет. И именно в тот год был большой ажиотаж по поводу проведения праздника, везде ощущался подъём патриотизма… Помню, в 2015 году мы планировали собрать 70 машин к юбилею Победы. У нас приехали 83! Из-за такого количества автомобилей мы никуда не вмещались. В 2016 году было гораздо меньше участников - 38. В нынешнем году я подала заявку в ГИБДД на 40 машин. Кто к 9 часам утра 4 мая записаться успел, тот ехал с нами через площадь Ленина с парадом. Остальные могли присоединиться уже после площади.

- Во что превращают машины ваши участники?

- В «Катюши», боевую технику, танки, БТР. Как-то был самолет, крейсер и «Тополь». В 2015 году мы народу раздавали задания, как красить машину, давали каждому конкретный тематический макет (ты самолёт, а ты танк). Тогда у нас было всё: и боевая техника, и санитары, и моряки. Но время показало, что лучше людям давать инициативу. Тогда получается интереснее. Люди всё лучше делают, когда выбирают себе модель сами, а не под указку.

Это не покатушки!
Участники автопробега самостоятельно придумывают и осуществляют свою идею оформления автомобиля.

- А на какие средства украшаете машины?

- Не поверите. Все наши участники лазят по помойкам, собирают коробки для своих будущих конструкций. У кого багажники наверху, тем проще, если нет багажника, клеят конструкции на скотч. Делают каркасы, ставят ракетницы. Конечно, всё делается своими руками.

В первый год мы искали спонсоров. У нас был спонсор СТО (станция технического обслуживания) «Фильтр». Они шли в нашей колонне. Потом я поняла: это неправильно. Нехорошо, когда колонна идет с рекламными флагами или баннерами. Им тут не место. Поэтому мы предпочитаем скидываться перед автопробегом. Недавно к нам хотел присоединиться один иркутский клуб, но в этом случае нужно было возить их рекламу. Я сказала – нет! И у нас сразу отсеялось человек 20. Так что сейчас у нас нет спонсора.

Но нам много денег и не надо. Мы на пробег обычно тратим около 20 тысяч рублей.

Вначале всё у нас было хаотично, а потом мы выработали тактику. Я сказала: «Ребята, красимся сами. Но чем красивее ваша машина – тем ближе она к началу автоколонны». А ехать в начале престижно.

- Кто определяет «красиво-некрасиво»?

- Я сама. И свою машину стараюсь «приодеть» по максимуму. У нас 19-летний парень в квестах играет, прямо актёр прирожденный, Сергей ТРАПЕЗНИКОВ. В этом году я ему поручила сделать головную машину. То есть свою. Это горящий Рейхстаг, а наверху - солдат с автоматом, который ставит знамя. Копия того знамени, который ставился на Рейхстаге.

- А красить обязательно? Что будет с машиной после пробега? Разводы от краски не останутся?

- Если накрасить правильно - ничего не остается. Нужно знать технологию. Надо гуашь разводить в воде. И валиком или пульверизатором красить.

В этом году у нас всё строго. Решили не пускать в колонну «халявщиков» (так я называю тех, кто наклеил три наклейки и считает, что украсил машину). В это дело надо вкладывать душу. Это вам не пьянка и не покатушки, это театрализованное представление для жителей города. Мы с каждым годом должны становиться всё лучше. Так что машины у нас едут только накрашенные. Никаких пьяных. Технический осмотр в ГИБДД за день до пробега. Строгая соответствующая одежда (никаких джинсов, шпилек и чуждой нам символики). Это должен быть камуфляж или морская тельняшка, патриотичная футболка. Ничего нет? Надень чёрно-белое.

- Много организационных хлопот?

Беседовала
Наталья ОЖОГИНА,
фото Николая СТЕРНИНА

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